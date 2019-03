Như Quỳnh: Nữ ca sĩ bỏ 'bùa' nhạc sỹ và bí mật cát-xê

Bỏ “bùa” nhạc sỹ

Hiếm có nghệ sỹ Việt nào mà cuộc đời lại đi vào âm nhạc nhiều lần như Như Quỳnh. Sau “Duyên phận”, nhạc sỹ Thái Thịnh tiếp tục dành tặng chị nhạc phẩm “Lênh đênh phận buồn”, được coi là “Duyên phận 2”. Mới nhất, trong cuốn PBN 128, Như Quỳnh lấy nước mắt của khán giả qua ca khúc của nhạc sỹ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt viết riêng cho chị “Khi tôi là tôi”, diễn tả tâm trạng lẻ loi của người ca sỹ khi màn nhung khép lại, hào quang đi qua.

Như Quỳnh diện “áo dài huyền thoại” trong vòng vây fan trẻ.

Như Quỳnh còn là nguồn cảm hứng vô tận của nhạc sỹ Trúc Hồ. Ông từng chia sẻ vui với khán giả về nữ ca sỹ mà mình yêu mến trên sân khấu ca nhạc hải ngoại: “Đây là người đi ngang qua đời Hồ chỉ có vài năm nhưng đã cho Hồ biết thế nào là đau, cho Hồ biết thế nào là con tim đã bị dằn vặt. Lúc đó, mình ước gì đừng bao giờ gặp người này”. Nhưng nhờ tình cảm dành cho mỹ nhân làng nhạc, ông đã "sinh nở" được nhiều nhạc phẩm gây thương nhớ cho khán giả. “Em đã quên một dòng sông” là một thí dụ: “Có dòng sông năm xưa/ Đã một thời yêu em/Có dòng sông hôm nay.../Vẫn một lòng yêu em/Em yêu, em đã quên một dòng sông...”.

Không than phiền “gánh nặng”

Tháng 9 năm ngoái Như Quỳnh chịu tổn thất lớn, mẹ chị, người sát cánh, nâng đỡ sự nghiệp của chị qua đời. Hiện nay, ba chị cũng đang mang bệnh. Mới đây, một đoạn clip ngắn do Thành Lễ, anh kết nghĩa của Như Quỳnh ghi lại, được em trai của Như Quỳnh đưa lên trang cá nhân đã khiến fan của chị rơi nước mắt vì tình cảm của “thần tượng” dành cho đấng sinh thành.

Chị khoe với ba đĩa than mới được Trung tâm Thúy Nga phát hành, trong đó bìa đĩa là tấm ảnh chị mặc áo dài trắng, thời còn son trẻ. Chị bảo: Vì ba thích con mặc áo dài trắng nên con đã lấy tấm hình ấy làm bìa. Ba chị khen: Con gái ba mặc áo dài trắng đẹp lắm. Dù mang trên vai gánh nặng gia đình, lo cho cha, lo cho hai em và con gái nhưng Như Quỳnh không than phiền. Chị từng giãi bày khi trả lời phỏng vấn hồi mới về nước: “Lo lắng cho gia đình cũng là điều bình thường của mỗi người, đâu có gì to tát”.

Đĩa than mới phát hành.

Không chỉ quan tâm đến người thân, nữ ca sỹ còn dành tình cảm đặc biệt cho người khuyết tật, tích cực với công tác thiện nguyện. Tại hải ngoại, Như Quỳnh được ghi nhận với những đóng góp công tác xã hội giúp nhóm nghệ sỹ khuyết tật mang tên “Ngọc Trong Tim” do Thành Lễ sáng lập.

Dùng quà fan tặng nhiệt tình

Như Quỳnh là ca sỹ dòng bolero sở hữu lượng fan trẻ tuổi đông đảo. Quà tặng của họ dành cho thần tượng thường dễ thương, ít mang giá trị vật chất. Có fan nữ tặng chị một đôi giày màu đen giá vài trăm ngàn đồng và sung sướng phát hiện “thần tượng” sử dụng quà tặng nhiệt tình,công khai, ngay cả khi góp mặt trong livestream do Trung tâm Thúy Nga thực hiện. Có fan khác tặng Như Quỳnh chiếc khăn màu trắng ngà, nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng chị vẫn quàng, làm cho khán giả trẻ nọ hết sức vui thích.

Trên ghế nóng “Thần tượng Bolero” mùa 3.

Là người sở hữu cả kho áo dài, vì em trai Như Quỳnh là nhà thiết kế, song nhiều khán giả phát hiện giọng ca “Duyên phận” có thói quen mặc đi mặc lại một chiếc áo dài, từ sân khấu này sang sân khấu khác, trong suốt một khoảng thời gian mới chịu dừng, đến mức fan gọi vui là những “chiếc áo dài huyền thoại”. Một trong những “chiếc áo dài huyền thoại” được Như Quỳnh mặc thường xuyên hồi cuối năm ngoái có màu đen đính hoa tuyết lộng lẫy. Nhiều khán giả nhầm là thiết kế của Tường Khuê, thực ra lại là một thiết kế nằm trong BST Mặt trời của NTK Minh Châu. Theo một fan ruột của Như Quỳnh, chiếc áo dài đen đính hoa tuyết không phải do nữ ca sỹ mua mà cũng là được tặng.

Với anh em khiếm thị trong một dịp Như Quỳnh về nước biểu diễn.

Không cao, không thấp, hợp lí, hợp tình

Từng bị “soi” về cát-xê khi lần đầu về nước ngồi ghế nóng “Thần tượng Bolero” mùa 3, 2018 nhưng Như Quỳnh không thừa nhận cát-xê ngất ngưởng, mà nói khéo: Đó là mức cát-xê hợp tình, hợp lý, không cao, không thấp. Có lời đồn, cát-xê ghế nóng “Thần tượng Bolero” ở mùa 3 của Như Quỳnh khoảng 70.000 đô. Thực hư không biết ra sao. Nhưng chắc chắn để có sự góp mặt của sao hải ngoại này trên ghế nóng gameshow hoặc trên sân khấu ca nhạc, bầu sô hoặc đơn vị tổ chức phải chi trả không ít.

Hiện nay, giá vé xem minishow của Như Quỳnh tại phòng trà là 1,2 triệu đồng, xấp xỉ giá vé phòng trà của những sao ca nhạc hàng đầu trong nước. Không tham gia “Thần tượng Bolero” mùa 4 nhưng fan trong nước có thể gặp Như Quỳnh ở gameshow của Đài truyền hình Vĩnh Long sắp lên sóng: Ban nhạc quyền năng.

Theo Tiền phong