Nhờ hành động đặc biệt này, Pax Thiên là đứa con được Angelina Jolie yêu thương nhất

Trong cuộc hôn nhân đình đám với Brad Pitt, Angelina Jolie đã có 6 người con cả con nuôi lẫn con ruột.

Tuy luôn tuyên bố rằng mình yêu thương các con như nhau bất kể là trai hay gái, có máu mủ hay không, thuộc màu da nào nhưng Angelina Jolie vẫn không giấu nổi sự ưu ái đặc biệt dành cho một người con. Đó là cậu bé Pax Thiên.

Cái tên Pax Thiên do chính Angelina Jolie cho cậu bé người Việt. Thiên nghĩa là bầu trời vừa là để cậu luôn nhớ về nơi mình sinh ra vừa thể hiện sự tự do, hoang dã trong tính cách của cậu bé - điều khiến Angelina Jolie yêu quý nhất.

Luôn là đứa con cá tính nhất trong 6 người con của mẹ Angelina, Pax Thiên sống rất bản năng. Chính Angelina Jolie cũng phải thừa nhận vẻ nổi loạn của cậu làm cô nhớ đến bản thân mình hồi trẻ.

Tuy tính cách nổi loạn nhưng với Angelina Jolie, Pax Thiên là đứa con tình cảm nhất. Cô từng chia sẻ về cậu hai Pax trong một buổi phỏng vấn với giọng tự hào. "Pax rất mạnh mẽ. Thằng bé rất nghiêm túc nhưng cũng là một cậu bé ngọt ngào", Angelina nói với tờ Hello.

Khi còn nhỏ, Pax Thiên nổi tiếng với vì luôn tỏ thái độ ngỗ ngược khi bị báo chí săn đuổi. Nhưng với tình mẫu tử của Angelina, Pax Thiên đã thay đổi, càng lớn cậu càng trưởng thành trong tính cách và nhận thức được vị trí đặc biệt của mình so với các anh chị em.

Tuy không phải đứa con lớn nhất nhưng Pax Thiên luôn cư xử như một người anh cả.

"Pax thích nhường nhịn và vui chơi với các em. Lúc nào Pax cũng chăm lo cho các em như 1 người anh lớn sẵn sàng bảo vệ em mình. Từ một đứa bé không thích bị đeo bám nhưng Pax lúc nào cũng dõi mắt theo các em và khi ra đường cũng nắm chặt tay các em như sợ bị lạc vậy", Angelina Jolie mô tả.

Khi cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, Pax Thiên càng thể hiện rõ hơn sự mạnh mẽ của một người đàn ông, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Pax là đứa con xuất hiện cùng Angelina thường xuyên hơn cả. Và mỗi khi ra phố cùng mẹ, người ta luôn thấy cậu bé 15 tuổi ấy là người xách túi đồ, không để mẹ phải vất vả dù chỉ trong chuyện nhỏ nhất.

Mới 15 tuổi nhưng Pax Thiên chứng tỏ mình đã trưởng thành trong cả ngoại hình lẫn nội tâm. Cậu luôn ý thức rằng mình là đàn ông khi ở bên mẹ bằng hành động không để mẹ xách nặng.

Khi Angelina Jolie sang Campuchia thực hiện bộ phim First they killed my father, cô đưa Pax Thiên theo và cho cậu đảm nhiệm vị trí chụp ảnh hậu trường của đoàn phim.

Năm 2017, giữa sóng gió cuộc ly dị, Angelina Jolie chỉ đưa duy nhất Pax Thiên cùng mình đến dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng.

Không chỉ Pax Thiên muốn làm bờ vai cho mẹ, có lẽ chính Angelina Jolie cũng luôn cảm thấy cần có "người đàn ông nhỏ bé" này ở bên cạnh mình. Dù không phải con ruột nhưng mối dây tình cảm giữa Angelina Jolie và Pax Thiên thực sự đặc biệt.

Đối mặt với sóng gió về sức khỏe, chuyện hôn nhân, Angelina Jolie luôn có Pax Thiên ở bên làm chỗ dựa.

Theo Phương Anh (Trí Thức Trẻ)