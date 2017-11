Nhiều nghệ sĩ "đội mưa" tới viếng diễn viên Nguyễn Hoàng

Tối ngày 18/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 14 nên tại thị xã Tân An, tỉnh Long An cũng diễn ra cơn mưa lớn kèm với gió giật rất mạnh. Điều này khiến rạp che phía trước nơi diễn ra tang lễ bị đổ sập xuống.