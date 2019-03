Nhiều mỹ nhân Hàn bị liên lụy vì vụ chat sex bệnh hoạn của Seungri

Ngày 16/3, tờ Korea Times đưa tin “YG tức giận vì Jennie xuất hiện trong những tin đồn liên quan đến lùm xùm video sex”. Trong bài viết, Korea Times cho biết YG cảnh báo những tài khoản lan truyền thông tin Jennie là nạn nhân trong những video quay lén của Jung Joon Young . “Chúng tôi khẳng định những tin đồn không đứng đắn liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi hoàn toàn sai sự thật", YG cho biết. Theo tin đồn, thành viên Black Pink xuất hiện trong hai đoạn phim, mỗi đoạn dài 3 giây và 12 giây. Trong đó, nhân vật nữ được cho là Jennie đã yêu cầu: "Hãy ngừng quay phim". Phía YG cho biết sẽ thực hiện hành động pháp lý với những ai lan truyền thông tin sai lệch.

Cũng theo Korea Times, sau khi tin tức liên quan đến nhóm chat tình dục nổ ra, trên Naver - cổng thông tin trực tuyến lớn nhất của Hàn Quốc - tên của Jung Yu Mi, Lee Chung Ah liên tục xuất hiện ở mục từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Tên của họ bỗng nhiên lan truyền với những nghi ngờ rằng cả hai là nạn nhân trong vụ việc của Jung Joon Young. Phần lớn phán đoán dựa vào việc cả hai từng hợp tác với Jung Joon Young trong MV hay chương trình thực tế.

Sau đó, công ty quản lý của hai diễn viên lập tức lên tiếng, dập tắt tin đồn. “Nữ diễn viên Jung Yu Mi đang bị nhắc đến trong các tin đồn lan truyền trên cộng đồng trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng nhắn tin. Chúng tôi khẳng định tất cả tin đồn là vô căn cứ”, công ty thông báo. “Nếu hành vi phỉ báng còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách thực hiện hành động pháp lý”, đại diện nữ diễn viên khẳng định. Jung Yu Mi cùng Jung Joon Young tham gia We Got Married vào năm 2013.

Bên cạnh đó, ồn ào của Seungri cũng khiến các nữ diễn viên như Oh Yeon Seo, Oh Cho Hee hay Ji Hyo từ nhóm nhạc nữ Twice gặp rắc rối vì các tin đồn. Tất cả ngôi sao kể trên đều phủ nhận sự xuất hiện của họ trong các video sex của Jung Joon Young, đồng thời phản ứng mạnh mẽ với "những câu chuyện vô căn cứ" và đe dọa đâm đơn kiện.

Với trường hợp Ji Hyo, trưởng nhóm Twice bất ngờ bị nhắc tên bởi một video nóng có nhân vật khá giống cô. Hình ảnh của nhân vật được cho là Ji Hyo lan truyền đúng thời điểm nhóm chat của Seungri bị phanh phui. Do đó, nhiều ý kiến nghi ngờ cô là một trong số các nạn nhân. Tuy nhiên, JYP phủ nhận. Công ty cho biết đã tiến hành thu thập bằng chứng để đưa những ai lan truyền thông tin sai lệch ra tòa. Công ty này sẽ tiếp tục trừng trị nghiêm khắc những kẻ tung tin đồn để bảo vệ danh tiếng của nghệ sĩ.

Đến hiện tại, Yuri và Park Han Byul là hai ngôi sao bị liên lụy nhiều nhất. Danh sách 8 thành viên của nhóm chat bệnh hoạn mà MBN công bố có Yoo In Suk - chồng Park Han Byul và Kwon Hyuk Jun - anh trai của Yuri. Từ khi tin tức được đăng tải, tên của Yuri luôn gắn liền với anh trai trong những tin tức tiêu cực. Người hâm mộ hiện rất lo lắng cho nữ thần tượng. Công chúng cho rằng sự nghiệp của thành viên SNSD sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều sau những ồn ào của người thân.

Trong nhóm 8 người, Yoo In Suk được cho là người đứng đầu. Chồng nữ diễn viên Park Han Byul bị tình nghi là ông trùm đường dây làm ăn phi pháp gồm môi giới mại dâm, hối lộ, rửa tiền... cùng Seungri. Vì những hành vi bị nghi ngờ vi phạm về cả đạo đức lẫn pháp luật của chồng, Park Han Byul vướng phải nhiều lời chỉ trích. Theo tờ Hankook Ilbo, nhiều khán giả yêu cầu cô rời khỏi bộ phim Love in Sadness đang phát sóng trên MBC. Tuy nhiên, theo phản hồi từ công ty quản lý, Park Han Byul sẽ hoàn thành vai diễn trong bộ phim.

Theo Zing