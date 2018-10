Nhập viện phẫu thuật, Á hậu Nguyễn Thúy An bỏ lỡ cơ hội thi Hoa hậu Quốc tế

Chỉ sau 2 tuần giành giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thúy An đã phải nằm viện để phẫu thuật. Khi biết được thông tin này, Hoa hậu Tiểu Vy đã gửi lời hỏi thăm đến cô, dù đang có chuyến đi công tác tại Pháp. Á hậu 1 Phương Nga cũng vào để lại lời động viên đàn chị.

Nguyễn Thúy An nhập viện để phẫu thuật.

Trước thông tin này, đại diện truyền thông của BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết Thúy An không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng phải nhập viện để tiến hành một cuộc phẫu thuật từng bị trì hoãn trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018. Hiện tại, Thúy An đang mệt nên vị đại diện không tiện hỏi thêm về bệnh tình của cô.

Do tình hình sức khoẻ không đảm bảo, Á hậu Thuý An đã không thể tham gia cuộc thi Miss International 2018 như dự kiến. Đại diện Việt Nam sẽ thay thế Á hậu Thuý An tham gia Miss International 2018 là Hoa hậu nhân ái 2018 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nhan sắc đã từng gây tiếc nuối tại HHVN 2018. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cao 1m70 với số đo hình thể đẹp 82-61-91 sẽ là ứng cử viên sáng tại Miss International 2018.

Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ thay thế cho Á hậu Nguyễn Thúy An.

Bà Phạm Kim Dung, Phó Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ: “Thuỳ Tiên là một nhan sắc nổi trội tại HHVN và cũng là thí sinh gây tiếc nuối nhất khi không lọt vào Top3. Xét về ngoại hình, kĩ năng, lối ứng xử thông minh cùng với danh vị Hoa hậu nhân ái của cuộc thi HHVN 2018 cũng là người có thành tích cao thứ 4 tại HHVN 2018 vừa qua, chúng tôi tin rằng Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là người có khả năng thay thế Á hậu Thuý An tham gia Miss International 2018".

Đỗ Quyên