Nhan sắc thời thiếu nữ của các người đẹp nổi tiếng showbiz Việt

Diễm My 9X tham gia showbiz khi còn rất nhỏ. Diễm My tự nhận là cô gái trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Năm 12 tuổi, cô thường được mời chụp ảnh quảng cáo. Ở tuổi thiếu nữ chưa trưởng thành, Diễm My 9X đã có vẻ đẹp nổi trội.

Hình ảnh thời 12 tuổi của Diễm My 9X. Nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn sở hữu gương mặt sáng và đẹp dù không cần qua chỉnh sửa ảnh. Khi chia sẻ hình ảnh cách đây hơn chục năm, Diễm My nhận được nhiều lời khen từ mạng xã hội. Tự tin vào nhan sắc của mình, Diễm My từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010.

Hình ảnh đáng yêu một thời của Diễm My 9X bên ngôi sao điện ảnh thập niên 1990 Diễm Hương.

Ảnh đáng yêu một thời của Jun Vũ được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều cư dân mạng nhận xét hình ảnh thời 13-14 tuổi của Jun Vũ khá giống với Midu.

Jun Vũ từng là hot girl được chú ý trên mạng sau khi tham gia đóng chính trong MV Sau tất cả. Hình tượng nữ sinh trong sáng gắn liền với Jun Vũ trong thời gian đầu khởi nghiệp.

Khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp, Jun Vũ dần táo bạo hơn trong phong cách. Cô sở hữu gương mặt đẹp nhưng lại không hài lòng với số đo vòng một. Jun Vũ công khai việc từng phẫu thuật đại tu vòng một.

Trang cá nhân của nữ diễn viên sinh năm 1995 hiện ngập tràn những hình ảnh khoe đường cong táo bạo. Jun Vũ đang thay đổi thành cô gái sexy thay vì trung thành với vẻ ngây thơ quen thuộc.

Ngô Thanh Vân chưa bao giờ bị đặt nghi vấn về chuyện thẩm mỹ nhờ vẻ ngoài trẻ đẹp cùng năm tháng. Năm 16 tuổi, Ngô Thanh Vân đã nổi trội so với các bạn cùng trang lứa.

Ở tuổi 40, Ngô Thanh Vân duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, nhờ đó sở hữu đường cong săn chắc, quyến rũ như thiếu nữ đôi mươi.

Đây là hình ảnh Bảo Anh ngày còn tập tành hát trong chương trình thiếu nhi của đài truyền hình.

Bảo Anh biết trang điểm và tạo dáng điệu đà khi chỉ là cô gái nhỏ. Đôi mắt có hồn, nụ cười má lúm đồng tiền rạng rỡ, Bảo Anh thuộc số ít những nghệ sĩ chưa bao giờ vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ở showbiz Việt.

Hồ Ngọc Hà ghi danh là người mẫu ở Hà Nội từ năm 1999. Khi đó, cô mới 15 tuổi. Trình diễn trên sàn catwalk hay xuất hiện trong MV, cô gái chưa đủ tuổi thành niên khi đó luôn được khen là "ăn ảnh" và "sáng sân khấu".

Tấm ảnh bị ố vì thời gian của Hồ Ngọc Hà và mẹ. Nữ ca sĩ hiện bước sang tuổi 35, có nhiều ồn ào về đời tư. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ bị bàn tán trái chiều về nhan sắc.

Vẻ đẹp của Nhã Phương bên các chị em. Nhã Phương có vẻ đẹp điện ảnh với nụ cười rạng rỡ.

Tóc Tiên hiện đóng khung với hình ảnh ca sĩ cá tính, gợi cảm và độc lập. Trang cá nhân của cô có không ít những khoảnh khắc hững hờ vòng một đầy đặn gây tranh cãi.

Thời cấp ba, Tóc Tiên lại mang đến hình ảnh khác hẳn. Cô sở hữu mái tóc xoăn dài, hình tượng dễ thương.

Ảnh thời 12 tuổi của Hoàng Thùy Linh. Nữ diễn viên Hà Nội là ca sĩ nhí được yêu thích từ khi còn học cấp hai. Cô được khen ngợi hết lời về nhan sắc.

Hoàng Thùy Linh năm 18 tuổi, giai đoạn nổi tiếng với phim Nhật ký Vàng Anh. Ở tuổi 31, Hoàng Thùy Linh chững chạc, quyến rũ hơn nhưng các nét trên gương mặt không hề khác xưa.

Hoa hậu Mai Phương Thúy thời còn là cô học trò nhỏ. Mai Phương Thúy sở hữu chiều cao nổi trội so với các bạn cùng lớp.

