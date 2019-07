Nhan sắc nữ sinh An ninh vào chung kết Hoa hậu Thế giới VN 2019

Ngọc Thoa cho biết khi lên cấp 2, cô được địa phương cử đi học ở học trường Văn Hóa II - Bộ Công an, tại Mỹ Tho ,Tiền Giang. Sau đó, cô đoạt thành tích thủ khoa tốt nghiệp của trường Văn hóa II - BCA, được tuyên dương học viên giỏi tiêu biểu tốt nghiệp các học viện, trường Công an Nhân dân năm 2016. Từ đó được tuyển thẳng vô Đại học An ninh nhân dân.