Nhan sắc hot girl 9X Việt đầu tiên ra mắt tại showbiz Hàn

Roy (sinh năm 1996) đảm nhận vị trí vocal. Với vai trò đó, Roy có đoạn hát dài, nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Bài hát ra mắt của Z Boys là No Limit thuộc thể loại hip hop, giai điệu sôi động nhưng so với What You Waiting For của đội nữ thành tích lượt xem đang kém hơn. Lý do là bài hát khá kén người nghe, phần hình ảnh bị tối, không làm nổi bật ngoại hình các thành viên.