Nhan sắc đời thường chị vợ kém 11 tuổi của Dương Khắc Linh

Có nhiều yếu tố để nổi tiếng nhưng sau The Voice, Lưu Hiền Trinh chưa thể bứt phá. Cô cũng thừa nhận điều đó. "Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tính từ thời hoạt động cùng S-Girls đến giờ, đã 3-4 năm trôi qua, tôi loay hoay mãi nhưng chưa đạt được kết quả như mình mong muốn. Tôi cũng suy nghĩ, trăn trở. Nghề này, tài năng thôi chưa đủ mà còn cần sự may mắn. Chắc là tôi chưa đủ may mắn. Với sản phẩm mới nhất, bài hát ra mắt đã lâu nhưng chưa để lại dấu ấn và được lan tỏa", nữ ca sĩ tâm sự.