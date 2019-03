Nhân chứng quan trọng nhất của vụ án mỹ nhân 'Vườn Sao Băng' nói gì trong phiên xét xử kín đầu tiên?

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Yoon Ji Oh - nhân chứng quan trọng nhất thời điểm hiện tại của vụ việc mỹ nhân "Vườn Sao Băng" đã ra làm chứng cho phiên toà xét xử ông Cho - cựu phóng viên của tờ báo Chosun Ilbo nổi tiếng. Ông Cho là người đang bị truy tố về tội tấn công tình dục Jang Ja Yeon.

Công tố viên đã gọi Yoon Ji Oh làm nhân chứng cho vụ xét xử này tại Toà án quận trung tâm Seoul vào ngày hôm qua (18/3). Trong phiên toà đầu tiên được mở kể từ khi hội đồng xét xử được thay đổi, toà đã mở một phiên xử kín vì đây là vụ án tấn công tình dục. Yoon Ji Oh đã theo dõi phiên toà với tư cách là người xem cùng với 3 luật sư thuộc nhóm trợ giúp pháp lý cho nữ diễn viên Jang Ja Yeon. Công tố viên đã yêu cầu toà án cho phép Yoon Ji Oh đưa ra thêm các bằng chứng và được toà án chấp thuận.

Ông Cho là người bị tình nghi quấy rối tình dục Jang Ja Yeon trong bữa tiệc sinh nhật của Kim Jong Seung - cựu CEO của công ty Jang Ja Yeon. Vụ việc này xảy ra tại 1 quán karaoke ở Gangnam, Seoul vào ngày 5/8/2008. Yoon Ji Oh - người hiện là nhân chứng duy nhất của vụ việc - nói rằng cô nhìn thấy ông Cho quấy rối tình dục Jang Ja Yeon ở đây.

Yoon Ji Oh rời khỏi toà án sau 50 phút thẩm vấn và mở 1 cuộc họp báo. Khi cô biết tin vụ Jang Ja Yeon được gia hạn, cô đã vô cùng xúc động và bật khóc ngay trước toà: "Tôi khóc vì tổng thống Moon Jae In đã lên tiếng đầu tiên về việc đưa ra ánh sáng vụ của Jang Ja Yeon, và nó sẽ được kéo dài 2 tháng".

Liên quan đến lời khai nhân chứng được đưa ra vào ngày hôm đó, Yoon Ji Oh nói: "Tôi đã nói chính xác những điều mà tôi nhìn thấy và dựa vào sự thật. Thật khó để nhớ lại mọi việc nhưng tôi vẫn cố gắng làm vì họ yêu cầu tôi miêu tả mọi thứ thật chi tiết. Tôi gặp khó khăn về mặt tâm lý khi đứng trước truyền thông, nhưng tôi thực hiện bài phỏng vấn để những kẻ tội phạm có thể nhìn thấy việc này. Tôi mong rằng pháp luật sẽ được thực thi và ông Cho sẽ phải trả giá về tội ác mà ông ấy gây ra. Nếu không, tôi mong ông ta sẽ sống cả đời này với lương tâm cắn rứt và tội lỗi".

"Vẫn còn rất nhiều minh tinh biết nhiều hơn tôi. Tôi không phải là nhân chứng duy nhất. Tôi yêu cầu mọi người hãy cùng tôi đứng lên làm chứng. Tôi chưa bao giờ mong nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Dù kẻ phạm tội có bị trừng phạt thì Jang Ja Yeon cũng chẳng thể trở về. Đó là một cuộc chiến dai dẳng nhưng chẳng thể đổi lại được điều gì, nhưng tôi vẫn mong mọi sự thật sẽ được phơi bày".

Yoon Ji Oh cũng xuất hiện trên bản tin "News Desk" của đài MBC. Cô cho biết lý do tại sao phiên toà được xử kín là bởi có thêm 1 nhân vật nữa liên quan tới vụ việc - người chưa từng được tiết lộ trước công chúng. Cô giải thích: "Họ có thể có những nỗi lo lắng và quan tâm về vấn đề an toàn cá nhân, nên tôi hoàn toàn đồng ý với họ về quyết định giữ kín thân phận".

"Bởi vì phiên toà đột ngột mở kín nên mặc dù tôi là nhân chứng nhưng tôi chỉ có thể vào đó và rời đi khi tới lượt tôi cho lời khai. Rất khó có thể tiết lộ ai là nhân vật mới ở thời điểm hiện tại".

Yoon Ji Oh đã khóc rất nhiều khi rời khỏi toà án: "Tôi đã rất xúc động. Khi tôi đứng ra làm chứng, tôi kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt và không hề khóc. Nhưng lúc tôi ra khỏi đó, các luật sư nói cho tôi tin vui và tôi thực sự cảm thấy bị choáng ngợp. Tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng chúng tôi chỉ còn rất ít thời gian, và rồi tôi vô cùng hạnh phúc khi biết rằng vụ việc sẽ được kéo dài thêm 2 tháng".

Khi được hỏi về những người nổi tiếng khác cũng xuất hiện tại buổi tiệc rượu, cô nói: "Thực ra tôi đã làm chứng về việc này cách đây ít giờ, nhưng tôi không thể nói với tư cách nhân chứng. Tôi muốn cho họ quyền để bào chữa cho chính mình".

Các phóng viên đã cố gắng thuyết phục Yoon Ji Oh tiết lộ về những cái tên nhưng cô từ chối: "Tôi đã nói tất cả mọi thứ cho bên công tố. Như các bạn đã biết, tôi đã gặp nhiều khó khăn cho việc làm chứng trong suốt 10 năm qua. Tôi đã bị theo dõi và phải chuyển nhà nhiều lần, thậm chí tôi còn bị cưỡng chế phải ra nước ngoài. Trước khi tôi từ nước ngoài trở về, 1 đơn vị truyền thông còn gọi và hỏi tôi đang ở đâu, và có 2 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trước khi tôi trở về".

Yoon Ji Oh giải thích thêm về bài đăng của cô trên mạng xã hội Instagram: "Những gì tôi không nói cho các bạn là để chuẩn bị cho một trận chiến dai dẳng và tốn nhiều thời gian. Nó không phải là để bảo vệ cho kẻ phạm tội. Nếu họ kiện tôi vì tội phỉ báng, tôi sẽ trở thành nghi phạm cho tội danh này chứ không còn là một nhân chứng nữa. Tôi không muốn tốn một hào nào cho những kẻ này".

Yoon Ji Oh tiếp tục nói: "Các bạn có chịu trách nhiệm nếu tôi tiết lộ tất cả mọi việc không? Tôi chỉ ở phòng thu trong vài phút. Tôi vẫn còn phải tiếp tục sống cuộc đời dài phía trước. Sau khi trở thành nhân chứng, cuộc sống trở nên khó khăn với tôi hơn rất nhiều. Tôi đã liên tục nói điều này với công tố và cảnh sát, và tôi nghĩ rằng họ cũng cần công bố và tiết lộ điều gì đó. Với tư cách là một công dân, một nhân chứng, tôi không thể nói cho bạn bất cứ điều gì cả".

Về những hiểm hoạ liên quan đến an toàn cá nhân, cảnh sát đã có những biện pháp để bảo vệ Yoon Ji Oh. Cô cũng đã quyết định mở 1 tài khoản hỗ trợ cho cuộc chiến đấu dai dẳng này cho Jang Ja Yeon, lý do lớn nhất là để bảo vệ an toàn cho cô. Phí an ninh không được chính phủ chi trả, chính vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ, Yoon Ji Oh quyết định nhận hộ trợ từ phía bên ngoài: "Tôi sẽ viết tên những ai đã luôn ủng hộ tôi vào cuốn sách tôi chuẩn bị xuất bản. Thêm vào đó, với những ai mua cuốn sách này, làm ơn hãy đính kèm thêm ảnh biên nhận và gửi chúng tới công ty xuất bản Gayeon và tên của bạn sẽ được viết vào cuốn sách. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Theo Helino