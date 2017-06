Nhà báo Lại Văn Sâm xác nhận nghỉ hưu từ 1/7, vẫn dẫn Ai là triệu phú

(Ảnh: N.A)

Mở đầu cuộc trò chuyện tại Cuộc sống thường ngày hôm 21/6 - ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà báo Lại Văn Sâm đã đính chính lại những thông tin đưa không đúng về anh trên các trang tin tức, báo mạng thời gian qua về việc anh nghỉ hưu. Anh xác nhận mình sẽ chính thức ngừng làm việc tại VTV vào ngày 1/7.

Nhìn lại cuộc hành trình của mình với truyền hình, người dẫn chương trình Ai là triệu phú nói rằng so với thế hệ trẻ làm truyền hình bây giờ, anh là người may mắn: "Tôi may mắn hơn rất nhiều bạn vì tôi vào đài truyền hình ở giai đoạn mọi thứ rất thiếu thốn – cả về cơ sở vật chất lẫn các chương trình truyền hình. Cho nên, bất kỳ điều gì chúng tôi làm được thì khán giả đều trân trọng".

"Trong điều kiện ấy mình có cái gì, làm ra cái gì thì khán giả đều thích. Giống như ngày xưa, mình đói thì mình ăn cái gì cũng thấy ngon" – nhà báo Lại Văn Sâm nói tiếp – "Tôi nghĩ mình may mắn hơn nhiều bạn. Bây giờ các bạn ấy ở trong điều kiện tốt hơn, nhiều chương trình hơn và càng nhiều chương trình thì sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn".

Nói về điều bản thân tâm đắc nhất, nhà báo Lại Văn Sâm cho biết: "Điều tôi tâm đắc nhất và tôi nghĩ tôi không kém các bạn bây giờ là ở 2 điều: nhiệt huyết và tình yêu với VTV. Tôi có thể tự hào là ít ai yêu VTV được như tôi".

Cũng trong cuộc trò chuyện, nhà báo Lại Văn Sâm xác nhận anh sẽ vẫn dẫn chương trình Ai là triệu phú sau khi nghỉ hưu: "Tôi nghỉ là nghỉ làm quản lý. Tôi bỏ được cái nghề mà tôi không thích nhất là làm lãnh đạo. Còn chương trình thì trước mắt tôi vẫn tham gia dẫn Ai là triệu phú theo yêu cầu của lãnh đạo Đài THVN. Và các chương trình khác, nếu chương trình nào cảm thấy tôi thích hợp mà đề xuất thì tôi chưa bao giờ nói không với các chương trình của VTV".

Theo VTV.VN