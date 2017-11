Nguyễn Hoàng qua đời sau 2 năm tai biến

Anh Nguyễn Nam, em ruột của nam diễn viên cho biết anh nhận được tin người nhà ở Long An báo anh trai qua đời hồi 22h20 ngày 17/11. "Có lẽ anh ấy mất do phổi quá yếu không thể phục hồi", anh Nam nhận định.

Nguyễn Hoàng yếu dần trước khi qua đời do viêm phổi không phục hồi. Ảnh: Thiên Chương

Hôn mê sâu sau khi mổ tai biến mạch máu não hồi tháng 11/2015, Nguyễn Hoàng bị liệt nửa người, không thể nói chuyện, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân. Anh được anh chị em đưa từ TP HCM về quê ở Long An để chăm sóc. Dù được tập vật lý trị liệu và thuốc men nhưng sức khỏe anh kém dần, khớp háng bị hóa thạch không thể trị.

Hồi tháng 5, nam diễn viên một lần nữa được đưa từ Long An về TP HCM để điều trị viêm phổi, tuy nhiên sau một thời gian điều trị, bệnh trạng của anh không phục hồi nên được các bác sĩ cho về quê. Từ đó đến nay tại căn nhà 82 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Tân An (Long An), Nguyễn Hoàng chỉ nằm bất động, thường xuyên nhắm mắt, thở thoi thóp, mỗi ngày được bơm sữa hai lần qua ống.

Người vợ trẻ đã có những tháng ngày tận tụy chăm sóc chồng sau tai biến. Ảnh: Thiên Chương

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, bắt đầu đến với điện ảnh từ năm 1991, các vai diễn tiêu biểu của anh là đại úy tình báo Nguyễn Mạnh Cường trong phim "Bông hồng trà"; vai Cử Hùng trong phim truyền hình "Nợ đời", bác sĩ Tâm trong "Vũ điệu tử thần", Năm Nhơn trong "Nàng Hương", thiếu tá Phước phim "Trái đắng", công tử Albert Tú phim "Đất và lửa"...

Hiện tại, vợ Hoàng sống cùng con trai của hai người tại TP HCM. Trong thời gian Nguyễn Hoàng đổ bệnh, bà xã anh hết lòng chăm sóc chồng tuy nhiên do chị phải chăm con nhỏ nên gia đình chồng quyết định đưa Hoàng về quê để tiện chăm sóc.

Nguyễn Hoàng với vai diễn đại úy tình báo trong phim Bông Hồng Trà.

Từ ngày bị tai biến, ngoài cố gắng của gia đình, Nguyễn Hoàng luôn được sự chăm sóc tận tình từ những người bạn tốt và được nhiều anh em trong giới quyên góp tiền giúp đỡ gia đình nam diễn viên về mặt tài chính.

Theo Ngôi sao