Nguyên dàn trai xinh gái đẹp, kịch bản hay nhưng vì sao 'Mối tình đầu của tôi' vẫn nhạt?

Mối tình đầu của tôi của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito được chuyển thể từ bộ phim She was pretty đình đám năm 2015 của Hàn Quốc.

Với việc mua lại bản quyền phim ăn khách, Mối tình đầu của tôi những tưởng sẽ mang lại sự yên tâm và thành công cho đơn vị sản xuất nhưng ngay cả khi đã ở chặng cuối, những ý kiến phàn nàn về phim vẫn không ngớt.

Mặc dù vậy, phải thừa nhận đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito đã rất “chịu chơi” khi mời nguyên dàn diễn viên trai xinh gái đẹp từ chính đến phụ. So với bản gốc của Hàn Quốc, hình thức của diễn viên như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Bình An, B Trần... được thừa nhận là nổi trội hơn, bắt mắt hơn.

Dàn diễn viên chính của bản gốc Hàn Quốc được đánh giá là không đẹp bằng phiên bản Việt

Kịch bản hay, diễn viên đẹp và nổi tiếng - những yếu tố quan trọng bậc nhất làm nên thành công của bất cứ một bộ phim nào, hóa ra ở Mối tình đầu của tôi lại không hoàn toàn đúng.

Khi vừa lên sóng ở tập đầu tiên, nhân vật nữ chính An Chi do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai đã ngay lập tức bị chê về diễn xuất lẫn tạo hình. Theo khán giả, dù phiên bản gốc, nữ chính cũng có tính cách ngô nghê, ngớ ngẩn nhưng vẫn toát lên độ dễ thương, ấm áp và trong sáng... Trong khi đó, với An Chi phiên bản Việt, lối diễn của Ninh Dương Lan Ngọc quá ồn ào, làm quá, gây ức chế cho người xem không ít.

Càng về sau, Lan Ngọc diễn tiết chế hơn, ngọt hơn nhưng cảm xúc và chiều sâu cho nhân vật thì vẫn còn là một thử thách mà Lan Ngọc còn phải vượt qua nhiều nữa.

Ninh Dương Lan Ngọc là điểm sáng nhất trong phim nhưng là so với các diễn viên còn lại. Diễn xuất của cô vẫn bị chê là làm quá, thiếu chiều sâu

Bình An - vai Giám đốc sáng tạo của tạp chí thời trang, được miêu tả trong nguyên gốc là người quyết đoán về công việc. Nhưng ở phương diện tình cảm, anh là người nhẹ nhàng, sâu sắc. Vai diễn của Bình An vẫn bị cho là hiền lành quá, chưa toát lên được khí chất mạnh mẽ, sắc nét như Park Seo Joon trong phiên bản gốc.

Chi Pu - vai Hạ Linh là một ca sĩ nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Có đầy đủ lợi thế để làm nên sự nổi tiếng khi tham gia phim: gương mặt đẹp không “góc chết”, phong cách thời trang đa dạng và thẩm mỹ nhất trong phim nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể “lấp liếm” đi nhược điểm về diễn xuất của cô.

Theo kịch bản, Hạ Linh và An Chi có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ. Theo nhận xét của khán giả đã xem bản gốc, tình bạn của họ đã lấy không ít nước mắt xúc động của khán giả. Thế nhưng khi xem bản Việt, họ không cảm nhận được điều tương tự. Bởi hai diễn viên thiếu sự ăn ý, hòa quện với nhau nên tình bạn của họ chưa chạm đến cảm xúc của người xem.

Trong tương quan so sánh, Lan Ngọc vẫn là diễn viên ổn nhất trong dàn nam nữ chính. Chi Pu cố gắng diễn cho ra tự nhiên nhưng vì “cố” nên thành ra lối diễn như kịch nói, thiếu tự nhiên. Vẻ đẹp và biểu cảm của Chi Pu, có lẽ hợp với những dạng vai sang chảnh, lạnh lùng hoặc bướng bỉnh, mạnh mẽ sẽ thuận lợi hơn cho một diễn viên không chuyên như cô. Ngay đài từ của Chi Pu cũng góp phần làm nên sự thiếu cảm xúc cho nhân vật.

Một độc giả nhận xét: “Bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, sao khi chuyển thể lại trở thành sơ sài và thảm hoạ thế này”.

Trước những phản ứng trái chiều về phim, diễn xuất của diễn viên, đạo diễn Bảo Nhân khẳng định Chi Pu và Lan Ngọc đều thể hiện trọn vẹn nhân vật. "Khán giả dường như định kiến với Chi Pu, gắn cho cô ấy mác bình hoa di động. Ê-kíp chúng tôi lại cảm thấy Chi Pu đã tốt hơn trước đây rất nhiều". Trong đánh giá của đạo diễn này, nữ ca sĩ tiến bộ nhất từ trước đến nay, cả về diễn xuất lẫn đài từ.

Tình bạn của cặp đôi An Chi-Hạ Linh chưa thực sự chạm vào cảm xúc của người xem

Nếu coi phản hồi là một cách chứng tỏ phim vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả thì Mối tình đầu của tôi đã đạt được điều này. Dù còn nhiều ý kiến không mấy tích cực nhưng rõ ràng, với nhiều bài viết về phim, Mối tình đầu của tôi vẫn “ăn đứt” nhiều bộ phim Việt hóa khác, cụ thể như với Hậu duệ mặt trời. Bộ phim Việt hóa này thậm chí còn khiến khán giả ngán ngẩm đến mức chả buồn chê. Sau vài tập được “tạo sóng” bởi lời chê nhiều hơn khen, bộ phim cũng dần rơi vào im lặng.

Truyền hình Việt từng đã có những bộ phim Việt hóa rất thành công như Người phán xử, Cả một đời ân oán, Sống chung với mẹ chồng, Gạo nếp gạo tẻ... Cũng với công thức Việt hóa nhưng cuối cùng, tài năng diễn xuất của diễn viên mới là điều làm nên thành công.

Màn ảnh Việt vẫn còn thiếu vắng những gương mặt trẻ tài năng, thế nên với một dự án phim mà “trụ cột” đều là diễn viên trẻ- mà đa số lại là “tay ngang”- thì độ “hên xui” là khá lớn với nhà sản xuất.

Người phán xử thành công nhờ chọn được dàn diễn viên nổi tiếng và hợp vai

Minh chứng từ những bộ phim Việt hóa trên màn ảnh là một ví dụ. Nếu không có sự cân bằng giữa gương mặt trẻ với những diễn viên cứng nghề như: NSND Hoàng Dũng, Trung Anh, Việt Anh, Hồng Đăng (Người phán xử), hay NSND Lan Hương, Bảo Thanh (Sống chung với mẹ chồng), NSND Hồng Vân, Trung Dũng.... (Gạo nếp gạo tẻ) thì “vết xe đổ” chưa chắc đã không diễn ra.

Thời lượng phim Mối tình đầu của tôi cũng quá ít, chỉ chừng 20 phút/tập, lại chiếu ngắt quãng 2 buổi/tuần. Điều này biến bộ phim trở lên chậm chạp, lê thê như bị cắt vụn. Những kịch tính được tính toán kết thúc sau mỗi tập phim của nguyên gốc (thường có độ dài trên 40 phút) đương nhiên cũng bị giảm “ép-phê” vì sự cắt nhỏ này.

Nhiều đài truyền hình hiện nay đã có sự thay đổi, chiếu liền mạch trong tất cả các ngày trong tuần. Với các kênh phim chuyên biệt về phim còn chiếu cả ngày nghỉ để mạch phim không bị gián đoạn quá lâu. VTV3 và VTV1 hiện cũng xác định rõ khung từ 20h-22h là dành cho phim thì cũng nên thay đổi phương thức. Hiện, bộ phim Về nhà đi con (đạo diễn Danh Dũng) là phim đầu tiên của VFC bắt đầu áp dụng phương thức này. Quảng cáo trong phim cũng sẽ được điều chỉnh để không làm khán giả khó chịu, phàn nàn quá nhiều.

Minh Nhật