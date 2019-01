Người trong mộng khi xưa của Trường Giang bất ngờ được bạn trai cầu hôn lãng mạn?

Những ngày qua, chuyện tình của Khánh My – người từng từ chối lời tán tỉnh của Trường Giang và nam diễn viên lộ clip giường chiếu Tiến Vũ đang là tâm điểm chú ý. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng những hình ảnh tình cảm cùng lời yêu thương khẳng định chủ quyền “vợ – chồng” của đôi trai tài gái sắc đã cho thấy họ là một cặp.

Khánh My và Tiến Vũ biến phòng tập gym thành “thiên đường tình yêu”

Không còn lấp lửng, Khánh My giờ đây đã thoải mái công khai hình ảnh ngọt ngào bên người tình họ Đỗ. Sau khoảnh khắc biến phòng tập gym thành “thiên đường tình yêu”, nữ diễn viên họ Nguyễn mới đây chia sẻ bức ảnh tay trong tay người yêu giữa không gian lãng mạn với ánh nến và hoa hồng được kết thành hình trái tim.

Dù không để lộ mặt nhưng khoảnh khắc ngọt ngào như phim Hàn được Khánh My bật mí vào thời điểm thông tin yêu đương với Tiến Vũ đang phủ sóng khiến nhiều người cho rằng đây là khung cảnh nên thơ khi cô được bạn trai họ Đỗ cầu hôn.

Khoảnh khắc lãng mạn được Khánh My chia sẻ mới đây khiến nhiều người trầm trồ vì cho rằng cô được bạn trai họ Đỗ cầu hôn lãng mạn như phim Hàn.

Cách đây khoảng 1 năm, sau câu chuyện Nam Em gây chấn động dư luận vì thông tin từng hẹn hò Trường Giang thì tiếp đến, công chúng lại hoang mang với thông tin " Mười Khó " từng tán tỉnh, cưa cẩm người đẹp khác ngay ở thời điểm anh chàng còn hẹn hò Nhã Phương .

Nhiều lời đồn đoán, khoanh vùng cô gái đó chính là Khánh My - nữ diễn viên gợi cảm, xinh đẹp, được biết đến với những ồn ào tình ái liên quan đến Ngọc Trinh. Liên hệ với Khánh My về sự vụ ồn ào này, lần đầu tiên, người đẹp xác nhận với câu trả lời: Trường Giang từng theo đuổi tôi khi đang yêu Nhã Phương. Không né tránh hay phủ nhận, Khánh My chia sẻ về câu chuyện với Trường Giang - Nhã Phương một cách khá thoải mái.

Cô chia sẻ: "Anh Giang hay nói thẳng là: Anh mê gái lắm! Một người đã nói thẳng như thế và nhận tính mê gái về mình thì cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cho rằng, có thể anh ấy thích mình vì đẹp, chứ tôi không nghĩ anh ấy nghiêm túc!

Khánh My tiết lộ Trường Giang từng theo đuổi cô khi đang còn yêu Nhã Phương.

Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng, vì tôi không cho phép mình là người thứ ba. Trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa cũng không nên như thế. Cả showbiz này, cả Việt Nam đều biết anh Giang và Nhã Phương đang yêu nhau, vậy thì không hà cớ gì mình lại nhảy vào làm người thứ ba hết. Với lại, nếu chuyện đó có xảy ra thì thật đáng thương cho Nhã Phương. Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần được hạnh phúc."

