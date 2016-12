Người phụ nữ đặc biệt này đã vắng mặt bất thường trong đám cưới Trấn Thành

Sau một năm tìm hiểu và quen biết nhau, cuối cùng Trấn Thành đã quyết định về chung một nhà với Hari Won. Trong đám cưới này đã xảy ra vô số những điều đặc biệt và gây được sự chú ý của công chúng. Đặc biệt, những khoảnh khắc xúc động của cặp đôi đã khiến dư luận hết hồ nghi vào đám cưới này.

Đoan Trang và Trấn Thành đã cùng nhau tỏa sáng trong Cặp đôi hoàn hảo.

Với những ai hâm mộ Trấn Thành, họ sẽ theo dõi suốt cả quá trình đi lên và nổi tiếng của anh. Thực tế, với khán giả cả nước, tên tuổi Trấn Thành "cất cánh" chính nhờ chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Và người đồng hành giúp anh tỏa sáng chính là "thỏi socola" Đoan Trang. Có thể nói, Đoan Trang chính là một người bạn đặc biệt trong hành trình đi đến thành công của Trấn Thành.

Tuy nhiên, tối ngày 25/12, trong đám cưới Trấn Thành và Hari Won vắng mặt của ca sĩ Đoan Trang. Sự thiếu vắng của cái tên Đoan Trang cũng khiến dư luận một phen hoài nghi.

Đoan Trang - Trấn Thành đã từng là "cặp đôi hoàn hảo"

Không cần phải bàn về tài năng, ai cũng biết Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài, anh nổi trội nhất ở vài trò MC. Anh được biết đến vai trò MC cho chương trình nhảy So think you can dance. Nhưng để thực sự nổi tiếng thì Trấn Thành phải đến chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Và trong chương trình này, Trấn Thành đã có sự kết hợp vô cùng "ăn rơ" với "đàn chị" Đoan Trang.

Tiết mục của cặp đôi Trấn Thành- Đoan Trang khiến ban giám khảo xúc động.

Năm 2011 có thể nói là một năm đầy thành công của MC Trấn Thành, sở hữu tài năng phong phú từ nhạc họa đến ngôn ngữ nên Trấn Thành cùng "đàn chị" đã làm bùng nổ sân khấu trong mỗi tuần thi. Đoan Trang và Trấn Thành đã đem đến cho khán giả một không khí đầy mới mẻ và văn minh.

Nổi bật nhất trong đêm nhạc musical, Trấn Thành hóa thân vào vai "thằng Gù" cùng Đoan Trang diễn trích đoạn vở nhạc kịch nổi tiếng, khiến giám khảo Lê Minh Sơn xúc động nhiều lần rơi nước mắt, còn Siu Black thì nổi cả da gà khi xem tiết mục này.

Họ đã có thời gian gắn bó và cực kỳ ăn ý với nhau.

Nhờ sự "ăn rơ" và cố gắng nỗ lực hết mình của cặp đôi đã giúp Đoan Trang - Trấn Thành giành chức quán quân Cặp đôi hoàn hảo mùa đầu tiên. Bắt đầu từ đây tên tuổi của Trấn Thành đã bay cao và xa hơn. Hàng loạt những hợp đồng quảng cáo, các gameshow liên tục gửi những lời mời đến anh. Có thể nói nhờ Cặp đôi hoàn hảo cùng sự góp sức của Đoan Trang, Trấn Thành mới có như ngày hôm nay. Vậy nên việc Đoan Trang vắng mặt tại đám cưới Trấn Thành đã khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ của hai người.

Chuyện của người trong cuộc

Kể từ sau Cặp đôi hoàn hảo, Đoan Trang và Trấn Thành ít thấy có sự kết hợp cùng nhau. Nếu như trước họ luôn theo sát nhau như "hình với bóng" thì hiện tại mọi chuyện đã khác. Đặc biệt là sau đám cưới của Đoan Trang vào năm 2012. Thời điểm đó, MC Trấn Thành vẫn dành cho Đoan Trang những tình cảm thân thiết.

Trấn Thành dành tình cảm đặc biệt cho "đàn chị". Nhưng vài năm gần đây mọi chuyện đã khác xưa.

Anh đã tâm sự: "Tôi rất vui mừng vì có người đã chịu rước bà í đi. Đoan Trang là người chị mà tôi luôn mong muốn bà chị ấy lấy chồng sớm ngày nào tốt ngày đấy, bởi tính chị ấy còn có những điệu bộ nhí nhảnh trẻ hơn tuổi đời rất nhiều. Cho nên chỉ khi lấy chồng thì may ra chị tôi mới điềm đạm hơn được. Tôi cho rằng tình cảm, tình yêu rất quan trọng trong tính cách của một con người. Thật lòng, tôi chúc mừng chị Trang đã tìm được bến đỗ bình yên".

Năm 2014, "thỏi socola" vẫn mời Trấn Thành vào trong liveshow Dấu ấn, trong buổi hợp báo này, Đoan Trang đã tâm sự Trấn Thành là một người bạn rất khó hợp tác bởi vì tính cách của anh rất “tưng tưng” và việc thuyết phục Trấn Thành tham gia hay làm bất cứ điều gì là chuyện không hề dễ dàng. "Tôi thường hay cãi lộn với Trấn Thành vì quan điểm khác biệt. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được người bạn này dù rất khó khăn. Đó cũng là thời điểm mà chúng tôi cùng thi và giành chiến thắng trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2011",

Tình cảm của họ trong những năm đó vẫn vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên thời gian gần đây truyền thông cũng ít nhắc đến tên tuổi của hai người này. Ở nhiều sự kiện của Trấn Thành cũng không còn thấy hình bóng của Đoan Trang. Ngược lại với Đoan Trang cũng vậy, mới đây có sự kiện ra mắt phim Sài Gòn! Anh yêu em vào năm 2016 cũng không có sự xuất hiện của Trấn Thành. Sự gắn kết của "cặp đôi hoàn hảo" đã không còn nữa.

Đám cưới của Trấn Thành không có sự xuất hiện của Đoan Trang.

Nhất là sự kiện đám cưới của Trấn Thành, theo lẽ thông thường "một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen" Đoan Trang sẽ dành tình cảm đặc biệt của mình với "đàn em". Nhưng tuyệt nhiên, Đoan Trang không hề nhắc đến sự kiện này, trên trang cá nhân của mình, Đoan Trang vẫn vui vẻ với những hoạt động của mình cùng con gái. Cô không có một động thái nào liên quan đến chuyện vui của "đàn em".

Được biết, trong ngày cưới của Trấn Thành, Đoan Trang đã cùng gia đình đi đón giáng sinh ở Thái Lan. Và sự thật trong đám cưới của Trấn Thành đã không có sự xuất hiện của một người bạn đã từng góp công giúp anh tỏa sáng. Đây là chuyện của người trong cuộc nhưng vẫn khiến dư luận hoài nghi về mối quan hệ của họ. Điều ấy, chắc bản thân người trong cuộc mới thực sự tỏ tường.

Hạnh Hiếu (TH)