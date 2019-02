Người đẹp 'Trái tim mùa thu' gây tiếc nuối nhan sắc do tăng cân

Theo Newsen, hôm 16/2, Moon Geun Young trở thành khách mời trong chương trình Over the Line do đài MBC thực hiện. Trở thành khách mời, Moon Geun Young thể hiện sự hiểu biết của mình đối với lịch sử Hàn Quốc. Nhưng khán giả không khỏi tiếc nuối khi nhận ra nữ diễn viên sinh năm 1987 tăng cân trông thấy.

Moon Geun Young gây tiếc nuối nhan sắc sau khi tăng cân.

Moon Geun Young tăng cân thấy rõ trong hai năm trở lại. Khán giả không quên nhắc lại quá khứ hoàng kim về ngoại hình của người đẹp sinh năm 1987. Trang Sina viết: “Cô ấy từng là em gái quốc dân và giờ trông cô ấy thật lạ lẫm. Khó có thể gọi cô ấy là em gái khi trông già hơn hẳn”.

Trên Nate, cư dân mạng tin rằng Moon Geun Young cần giảm cân để có thể phù hợp những vai diễn nữ chính trên màn ảnh.

Moon Geun Young thuộc số ít sao nữ nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Năm 2000, Trái tim mùa thu tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Ở tuổi 13, Moon Geun Young đảm nhận vai Eun Suh lúc nhỏ bỗng chốc nhận được tình cảm từ khán giả. Không ai có thể phủ nhận diễn xuất ngọt và xúc động của Moon Geun Young giúp Trái tim mùa thu được chú ý ngay từ khi phim phát sóng.

Moon Geun Young trong quá khứ được gọi là em gái quốc dân, người đẹp không tuổi nhờ vẻ ngoài trẻ trung.

Cô được truyền thông gọi là "em gái quốc dân", với ý ca ngợi nhan sắc và diễn xuất của cô. Từ khi còn là cô diễn viên nhỏ, Moon Geun Young đã được dự đoán là minh tinh tương lai. Năm 2003, cô tiếp tục tỏa sáng với phim A Tale of Two Sisters. Phim nằm trong danh sách những tác phẩm kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại của Hàn Quốc.

Khi trưởng thành, cô tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất bằng những vai diễn trong Chị gái Lọ Lem, Họa sĩ gió, Nữ thần lửa...

Cân nặng là vấn đề với Moon Geun Young.

Sự nghiệp của cô bị gián đoạn sau khi phát hiện mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Cô không còn tham gia đóng phim, dành thời gian chữa bệnh. Trả lời Cine21, cô thừa nhận từng tự ghét chính mình.

"Bạn đã bao giờ căm ghét một ai đó chưa? Giờ đây tôi không còn ghét chính mình nữa. Nhưng đã có thời gian dài tôi tự ghét bỏ bản thân, xa lánh bản thân và không hiểu mình muốn gì", cô nói.

Moon Geun Young tâm sự những thành công đến sớm đã mang theo quá nhiều áp lực. Cô mệt mỏi vì chỉ trích từ đám đông, sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả.

"Tôi từng sống trong mệt mỏi nhưng giờ tôi đã dần không quan tâm đến những người khác. Tôi không muốn để ý họ nghĩ gì về mình. Thay vào đó, tôi muốn nghĩ về mình nhiều hơn", cô chia sẻ.

