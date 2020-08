Ngồi trên trực thăng, rap Tăng Thanh Hà và sự lộn xộn của Đen Vâu

Trời hôm nay nhiều mây cực là sản phẩm thứ 2 của Đen Vâu ra mắt trong năm 2020 sau Một triệu like, đăng tải vào hồi cuối tháng 1. So với sự sung sức và sôi động của năm 2019, nửa đầu năm nay Đen Vâu có vẻ im ắng hơn, mà như chính anh thừa nhận là vì “tù túng” và “bế tắc”.

Đen Vâu thực tế đã đứng ở vị trí của một rapper nổi bật trên thị trường, người có đóng góp đáng kể để rap trở nên đại chúng hơn, bớt định kiến và được công nhận. Ở mặt trận MV, sản phẩm của Đen cũng được biết đến là không đầu tư quá nhiều tiền của nhưng luôn đắt giá về mặt ý tưởng.

Song giữa những thành công, với giới quan sát, Đen cũng cho thấy sự lặp lại, thậm chí có phần cũ kỹ trong nhiều sáng tác gần đây. Anh quẩn quanh trong vòng an toàn của mình và không dám mạo hiểm. Trời hôm nay nhiều mây cực, do vậy, được kỳ vọng sẽ là một Đen Vâu khác.

Sự đắt giá của ý tưởng hình ảnh

“Lên rừng, xuống biển và giờ lên trời”, là nội dung của không ít bình luận trên mạng dành cho Trời hôm nay nhiều mây cực của Đen Vâu. Với việc rap trên trực thăng, thành phẩm của Đen Vâu nhận về những khen ngợi cho ý tưởng mới lạ, chưa từng có ở nhạc Việt.

Đen Vâu từng nói với Zing về sự đắt giá của ý tưởng hình ảnh. Theo đó, giá trị ý tưởng thậm chí còn quan trọng và cần thiết hơn sự đầu tư tiền của cho bối cảnh, kịch bản, kỹ xảo.

Với việc theo đuổi một khung hình, một bối cảnh trong một MV, từ Anh đếch cần gì nhiều ngoài em đến Hai triệu năm và giờ là Trời hôm nay nhiều mây cực, Đen Vâu mang đến cách làm hình ảnh rất khác ở đường đua Vpop.

Tất nhiên, cũng như những sản phẩm trước, ngoài sự độc đáo của ý tưởng hình ảnh, MV của Đen thường không có nhiều kịch tính để bàn luận.

Trong thời lượng hơn 4 phút, Trời hôm nay nhiều mây cực bắt đầu với khoảng trời trống. Trực thăng sau đó bay lên ở vị trí chính diện máy quay, phi công ngồi phía trước, Đen Vâu ngồi phía sau, cửa mở.

Do không thể quay gần, người xem khó nhìn rõ mặt Đen Vâu nhưng có thể nhận ra anh rap từ đầu đến cuối và rất khớp với bản thu. MV sau đó kết với cảnh trực thăng bay lên cao, khung trời xanh bỏ lại.

So với thước hình quay ở biển hay rừng cây Đà Lạt, trực thăng trong MV lần này là bối cảnh xa xỉ, tốn kém hơn nhiều, thậm chí không ngoại trừ yếu tố thương mại. Do đó, cũng có lý khi một bộ phận khán giả nhận định Đen Vâu đã tính toán hơn, đã biết dùng “chiêu” hơn là “idea” ngẫu hứng, đơn giản và “underground" nhất.

Ngoài ra cũng có điểm hơi tiếc là nếu có thêm tiếng quạt từ cánh trực thăng, MV sẽ còn chân thực, và đặc biệt sinh động hơn.

Đen Vâu tiếp tục theo đuổi bối cảnh độc, lạ.

Có lộn xộn, có hay ho

Nhìn loạt sản phẩm đã ra mắt của Đen Vâu, dễ thấy anh có ba lựa chọn rap: độc lập, kết hợp với giọng nam hoặc mời giọng nữ góp giọng. Trong sản phẩm gần nhất là Một triệu like, Đen kết hợp với Thành Đồng, trong khi Lối nhỏ là Phương Anh Đào, trước đó với Bài này chill phết, nam rapper tung hứng với Min.

Trời hôm nay nhiều mây cực là một màn solo đúng nghĩa. Đen thể hiện toàn bộ 80 câu rap, do anh sáng tác. So với một bài rap trong bối cảnh thị trường hiện nay, đây là dung lượng quá dài.

Với bản rap này, Đen không theo đuổi một chủ đề nhất định. Thay vào đó, anh ngẫu hứng đề cập đến nhiều đề tài, có tình yêu, có xã hội pha với cả chất liệu địa lý, giáo dục, văn học. Có nội tâm, có suy tư, có trăn trở và cũng có cả chút bất cần.

Nhìn chung, kiểu pha trộn nhiều đề tài vốn nằm trong tinh thần tự do, bất tuân quy tắc của rap. Song, do dung lượng dài, không có giọng ca khách mời, ca khúc dễ cho cảm giác lộn xộn về mặt nội dung âm nhạc.

Một vài câu đứng giữa lằn ranh của sáng tạo, hay ho hoặc bế tắc trong việc so sánh, ví như: “Ngực no mùi đất mẹ làm con đủ high / Sẽ luôn là người tốt, như là lũ nai / Học cách làm chủ được mình trước khi làm chủ ai / Ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng / Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn / Thế giới này không phải của chúng mình đâu / Loài người được đằng chân rồi lân đằng đầu”.

Suốt 80 câu rap là quá nhiều hình ảnh, ví von. Một số so sánh tỏ ra gượng ép, đặc biệt trong đoạn: “Tình yêu như lò vi sóng, làm ta nóng từ trong ra / Mang đến nhiều dư vị như đồ ăn chợ Đông Ba / Tiếc là mình không gặp người lái đò ở Sông Đà / Nên em thì ra cửa Đáy, anh đổ ngược về Sơn La”.

Tuy vậy, không thể phủ nhận cách gieo vần tạo ra âm mở rất bắt tai. Ngoài ra, nhiều ca từ cũng thú vị và “rất Đen Vâu”, đơn cử như verse: “Nếu cho ta ngai vàng, ta sẽ bán lấy tiền mua bánh ăn / Mua bánh bò, bánh pía, bánh trung thu và thèm cả bánh căn / Cũng vì tiết kiệm nước, nên nhiều lần chỉ tắm trong ánh trăng”. Tắm trong ánh trắng vì tiết kiệm nước thực sự là một diễn giải hấp dẫn và rất văn chương.

Nhiều sản phẩm gần đây của Đen bị nhận xét là "lặp lại", "thiếu đổi mới". Ảnh: Thành Chou.

Nỗ lực đổi mới nhưng vẫn lặp lại mình

Tương tự như những sản phẩm trước, Đen Vâu cũng thường khéo léo sử dụng tên cá nhân để làm điểm nhấn cho lời rap. Trong Trời hôm nay nhiều mây cực, ngoài một số địa danh, nam rapper cũng nhắc đến Isaac Ilyich Levitan – một họa sĩ phong cảnh người Nga.

Trước đó, trong Một triệu năm, anh cũng sử dụng nền của Triệu đóa hồng – ca khúc tiếng Nga nổi tiếng do nhạc sĩ Latvia Raimond Voldemarovich Pauls sáng tác. Từ hai thành phẩm, đưa đến góc nhìn về một Đen Vâu đang gần gũi và tìm tòi văn hóa “xứ sở bạch dương”.

Ngoài ra, ở sáng tác lần này, Đen Vâu cũng nhắc đến Tăng Thanh Hà và bộ phim Bỗng dưng muốn khóc trong câu: “Vẫn chưa từng được gặp Tăng Thanh Hà, nhưng đôi khi bỗng dưng lại muốn khóc”. Nhưng câu rap không tỏ ra hợp lý và ăn nhập như lần nhắc đến Sơn Tùng M-TP và hoa hậu H’Hen Niê trong Bài này chill phết một năm trước.

Về kỹ thuật, khác với một vài sản phẩm trước có sử dụng nền giai điệu, Trời hôm nay nhiều mây cực trở về với bản chất của rap là triệt tiêu melody. Flow tương đối sôi động và Đen Vâu vẫn ghi điểm với chất giọng ấm, phóng khoáng vị biển như anh vốn có và không đổi.

Song kiểu xây dựng flow, rap hay cách so sánh ví von vẫn thuộc về một Đen Vâu trong quá khứ. Những nỗ lực đổi mới là không thể chối bỏ nhưng vẫn nằm trong vòng an toàn rap của chính Đen Vâu. Rõ ràng Đen được kỳ vọng nhiều hơn thế, nhất là ở giá trị tiên phong cho rap hơn là vẫn lặp lại mình, theo những cách khác nhau.

Theo Tri thức trực tuyến