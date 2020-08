Ngôi sao 43 tuổi qua đời vì ung thư đại tràng

Báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin nam diễn viên Chadwick Boseman đã trút hơi thở cuối cùng hôm 28/8 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ sau quãng thời gian dài chống lại căn bệnh ung thư đại tràng.

Nicki Fioravante - đại diện của Boseman - cho biết: "Trước lúc ra đi, nam diễn viên có vợ và gia đình ở bên. Anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ bốn năm trước. Chadwick đã chiến đấu như một người hùng và anh ấy là chiến binh thực thụ. Anh ấy kiên trì vượt qua tất cả, sẵn sàng mang đến khán giả nhiều bộ phim hay dù sức khỏe không tốt".

Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì căn bệnh ung thư. Ảnh: Seattletimes.

Theo gia đình ngôi sao, với các dự án mà Boseman tham gia trong bốn năm qua, tất cả được anh ghi hình giữa nhiều đợt phẫu thuật và hóa trị. "Anh ấy đã giúp hình ảnh vua T'Challa trở nên sống động trong Black Panther", người nhà Chadwick Boseman bày tỏ.

Trên Twitter, người hâm mộ chia sẻ nỗi tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao điện ảnh.

Hồi tháng 5, cánh paparazzi ghi lại hình ảnh Chadwick Boseman chống gậy, thân hình gầy guộc ngoài phố. Ngoại hình tuột dốc của ngôi sao Marvel Studios khiến dư luận lo lắng.

Thời điểm đó, ít ai biết rằng ngôi sao uy dũng trên màn bạc đang phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Suốt bốn năm qua, Chadwick Boseman hoàn toàn giấu kín tình trạng sức khỏe bản thân.

Chadwick Boseman tại sự kiện ra mắt bộ phim Black Panther ở Seoul, Hàn Quốc hồi đầu 2018. Ảnh: Disney.

Chadwick Boseman sinh năm 1976, từng làm giảng viên Chương trình Học giả Schomburg Junior ở New York (Mỹ) trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất từ năm 2008. Hồi 2014, anh bắt đầu gây chú ý qua các bộ phim Draft Day và Get on Up.

Bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của anh đến vào mùa hè 2016 khi Chadwick Boseman vào vai siêu anh hùng Black Panther trong Captain America: Civil War. Tới đầu 2018, nhân vật của anh có phim riêng. Black Panther là tác phẩm đầu tiên xoay quanh một siêu anh hùng da đen của Marvel Studios.

Sau khi ra mắt, phim đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình từ cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng. Black Panther thu hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó, tại riêng Bắc Mỹ, tác phẩm đạt doanh thu hơn 700 triệu USD , tức cao hơn Avengers: Infinity War (2018) ra mắt cùng năm.

Ngoài ra, phim còn nhận 7 đề cử Oscar, trong đó có hạng mục Phim truyện xuất sắc, vào đầu năm 2019. Ê-kíp Black Panther sau đó ra về với ba chiến thắng, bao gồm Nhạc nền, Thiết kế phục trang và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Trước khi Chadwick Boseman qua đời, Marvel Studios cùng đạo diễn Ryan Coogler đã lên kế hoạch thực hiện tiếp Black Panther II.

Theo Zing.vn