Ngoài xinh đẹp, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 còn có những sở thích đặc biệt bất ngờ

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy sống tại TP.HCM hai năm nay, theo học tại trường THPT Vạn Hạnh, một trường dân lập tại quận 10. Tiểu Vy cũng muốn đi làm những công việc nhỏ để có thêm sự độc lập, bớt rụt rè, nhưng mẹ cô muốn cô đầu tư cho việc học. Tuy vậy, hoa hậu vẫn thường làm mẫu ảnh vì đó là sở thích của cô.

Hoa hậu Việt Nam 2018 có sở thích làm mẫu ảnh.

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đã vô tình tiết lộ, trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018 cách đây 4 tháng, Tiểu Vy làm mẫu cho bộ ảnh áo dài của cô tại Hội An.

Khi Trần Tiểu Vy thử đồ, hoa hậu Ngọc Hân đã bất ngờ về nhan sắc và thần thái của chân dài sinh năm 2000. Chính vì thế, Ngọc Hân đã thuyết phục Tiểu Vy đi thi Hoa hậu Việt Nam.

Cô nói: “Đến lúc thấy em diện những mẫu áo dài, chị bất ngờ trước sự biến hóa này, từ một khuôn mặt mộc rất xinh xắn, hồn nhiên và dễ thương nhưng đến lúc trang điểm, diện lên tà áo dài thì sao mà dịu dàng, nữ tính và cuốn hút đến thế, ngay lúc ấy trong đầu chị đã nghĩ phải thuyết phục cô bé này tham dự Hoa hậu Việt Nam, chắc chắn sẽ là một ứng cử viên sáng giá....”

Sở hữu chiều cao 1,74m với đôi chân dài và vóc dáng cân đối, cô gái quê Quảng Nam còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp đậm nét Á Đông. Thậm chí, những hình ảnh đời thường của Tiểu Vy còn được cộng đồng mạng đánh giá là xinh đẹp hơn cả những tấm hình trang điểm kỹ càng chụp trong cuộc thi.

Vẻ đẹp tự nhiên không tỳ vết của “mỹ nhân mặt mộc”

Chính vì khuôn mặt mộc xinh đẹp nên Tiểu Vy được bạn bè gọi là “mỹ nhân mặt mộc”. Khác với nhiều người đẹp luôn xuất hiện với khuôn mặt đã được trang điểm kỹ càng, tân hoa hậu gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ đẹp tự nhiên, không cần son phấn. Trên Facbook cá nhân, Tiểu Vy thường xuyên khoe những bức ảnh selfie để mặt mộc rất xinh đẹp, rạng rỡ.

Á hậu Bùi Phương Nga

Dù thiếu một bước để có thể chạm tay vào chiếc vương miện nhưng Á hậu 1 Bùi Phương Nga với gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, phần thi ứng xử thuyết phục và thành tích học tập đáng nể cũng nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả về tài năng của Á hậu họ Bùi, cô nàng còn có một sở thích nhảy múa cực kì chuyên nghiệp khiến công chúng cực kì ngưỡng mộ.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp sinh năm 1998 thể hiện vũ đạo tốt ở phần thi tài năng. Ảnh: BTC

Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra, trong clip kiểm tra tiếng Anh, người đẹp đến từ Hà Nội cho biết khi rảnh rỗi cô thường nhảy vì cô thích âm nhạc. Mỗi khi nghe nhạc, cô không thể ngừng lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Đặc biệt, sở thích nhảy còn giúp cô giữ gìn vóc dáng và thư giãn.





Trong một đêm tiệc của Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga gây ấn tượng khi nhảy bốc lửa trên nền nhạc ca khúc "Talk to me" của Chi Pu.

Trước đó, ở cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Sinh viên Việt Nam 2017, Phương Nga giành ngôi vị cao nhất. Ở phần thi tài năng, cô cũng dùng tài lẻ của mình để thuyết phục ban giám khảo.

Ở cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Sinh viên Việt Nam 2017, Phương Nga giành ngôi vị cao nhất.

Khả năng vũ đạo của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi, không ít fan Kpop cũng nhận xét Phương Nga nhảy đẹp không kém vũ công chuyên nghiệp. Cộng đồng fan Kpop cũng tỏ ra thích thú khi Á hậu cũng chính là người hâm mộ âm nhạc Hàn Quốc.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An

Đăng quang ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thị Thúy An được nhiều người yêu mến không chỉ bởi nhan sắc dịu dàng, thành tích học tập tốt mà còn bởi những sở thích và hoạt động ngoại khóa trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Á hậu Nguyễn Thị Thúy An ngoài việc yêu thích làm đẹp, học tập nâng cao vốn kiến thức ở trường, cô còn dành khá nhiều thời gian du lịch và chứng tỏ mình là một phượt thủ thứ thiệt.

Thúy An thường xuyên check in ở những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước từ Bắc vào Nam. Phần lớn các chuyến đi là với gia đình, một số khác là với bạn bè.

Thúy An thường xuyên check in ở những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp cả nước, đang hot trong cộng đồng “phượt thủ”. Phần lớn các chuyến đi của cô nàng là với bạn bè, gia đình. Thúy An rất tích cực đi du lịch trải nghiệm phong cảnh thiên nhiên đất nước thay vì tận hưởng cuộc sống xa hoa tại những resort sang chảnh, đắt tiền.

Mùa hè nào cũng đầy ắp kỷ niệm với cô nàng 9X quê Kiên Giang. Các chuyến đi nối tiếp nhau liên tục với rất nhiều hình ảnh đẹp được Á hậu đăng tải lên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, ngay trước khi tham gia cuộc thi hoa hậu, Thúy An có chuyến hành trình tới Sapa, Fansipan, đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu - Lào Cai).

Công viên Ánh Sáng là lý do chính kéo khách Việt tới với Hà Khẩu. Kiến trúc ở công viên mang hơi hướng cổ trang, buổi tối thắp lên lung linh và được ví là "Phượng Hoàng cổ trấn" phiên bản nhân tạo.

Dịp 2/9, chỉ trước khi tham gia vòng chung kết hoa hậu Việt Nam vài ngày, Thúy An cùng bạn bè tới Hội An tận hưởng kỳ nghỉ và không quên chụp ảnh check in với những bức tường vàng đặc trưng nơi phố Hội.

Lily (th)