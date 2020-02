Ngoại hình chồng Diễm My tuổi 60

Diễm My và ông xã kết hôn năm 1994. Doanh nhân Hà Tôn Đức ngày ấy là một Việt kiều Mỹ mới về nước. Anh quen Diễm My trong một lần tới phòng gym ở Sài Gòn tập luyện. Từ thời trẻ, nam doanh nhân sở hữu ngoại hình điển trai. Diễm My cũng tiết lộ chính cô đã chủ động tán tỉnh 'chàng trai 6 múi'.