Ngô Thanh Vân đề nghị đóng người Việt trong phim Hollywood

The Old Guard kể về một đội quân bất tử đã tồn tại gần 1.000 năm, do Andy (Charlize Theron đóng) làm thủ lĩnh, chuyên cứu nạn, giúp đỡ kẻ yếu và chống lại cái ác. Trong bom tấn hành động của Hollywood, Ngô Thanh Vân (Veronica Ngô) vào vai Quỳnh - người đồng hành đầu tiên của Andy. Vào thế kỷ 17, Andy và Quỳnh bị tra tấn và kết tội là phù thủy. Andy bất lực chứng kiến Quỳnh bị nhốt vào một quan tài sắt và ném xuống biển. Sau khi trốn thoát, cô đi tìm Quỳnh qua nhiều thế kỷ nhưng không dấu vết.



Ngô Thanh Vân trong tạo hình nhân vật Quỳnh trên phim trường The Old Guard.

Trong vài phút giữa phim tái hiện câu chuyện của Quỳnh qua hồi tưởng của Andy, Ngô Thanh Vân vào vai chiến binh cưỡi ngựa, bắn cung, đấu võ và có sự kết hợp ăn ý với đả nữ quốc tế Charlize Theron. Ngoài ra, cô bất ngờ xuất hiện ở cảnh cuối cùng với điệu cười đầy bí ẩn. Chi tiết này cho thấy nhân vật Quỳnh vẫn sống. Nhiều người kỳ vọng kết thúc mập mờ này gợi mở phần 2 khi nhân vật Quỳnh lên hàng chính và hội ngộ với Andy. Một số người thì dự đoán Quỳnh có thể là phản diện chính trong phần kế tiếp. Cô trở lại để trả thù.

Trong một cuộc trò chuyện với tờ Polygon, Greg Rucka, tác giả truyện tranh kiêm biên kịch của The Old Guard , đánh giá thần thái Ngô Thanh Vân thể hiện ở cảnh cuối phim ấn tượng. Ông mô tả biểu hiện của cô là "khiến người ta lạnh sống lưng".

Rucka cũng tiết lộ đả nữ Việt Nam đã đề nghị chỉnh sửa thân thế nhân vật của mình. Tờ Polygon dẫn lời Rucka: "Quỳnh trong truyện gốc tên Noriko, là một người Nhật. Nhưng khi được chọn vào vai, Veronica Ngô gặp tôi và nói cô ấy là người Việt Nam, không phải người Nhật. Vậy là chúng tôi đã thay đổi và giờ Quỳnh là người Việt Nam. Chuyện này đơn giản là chúng tôi tôn trọng cô ấy". Ngô Thanh Vân thì nói cô giữ cái tôi lớn cho thương hiệu Việt Nam.

Số phận của nhân vật Quỳnh cũng được thay đổi so với Noriko. Trong nguyên tác, Noriko mất tích trong một trận bão. Nhưng khi làm phim, nhà sản xuất đổi thành Quỳnh bị nhốt vào quan tài sắt và đẩy xuống biển để tiết kiệm chi phí kỹ xảo.

Ngô Thanh Vân thân thiết với Charlize Theron trên trường quay.

Netflix, hãng sản xuất của The Old Guard chưa bật đèn xanh cho phần 2 của phim. Nhưng theo truyện gốc, câu chuyện liên quan tới nhân vật Noriko (Quỳnh) vẫn tiếp diễn. Vì Covid-19 chưa chấm dứt, truyền thông Mỹ dự đoán phần tiếp theo của phim nếu được làm thì sẽ ra mắt trong năm 2022 hoặc 2023.

Ngô Thanh Vân sang Anh quay phim The Old Guard hồi tháng 7 năm ngoái, sau một tháng phía sản xuất xác nhận tên cô trong dàn cast của phim. Nữ diễn viên - nhà sản xuất trân trọng cơ hội học hỏi về quá trình sản xuất phim từ một dự án lớn của quốc tế. Cô rất vui vì được hợp tác cùng "chị đại" Charlize Theron. Theron cũng chia sẻ hình chụp chung của hai người và khen ngợi ngôi sao Việt Nam là một bạn diễn tuyệt vời. Tháng trước, Ngô Thanh Vân cũng góp mặt trong một dự án khác của Netflix là Da 5 Bloods - một phim về các cựu binh chiến tranh Việt Nam được quay tại Việt Nam và Thái Lan.

The Old Guard chiếu trên Netflix từ 10/7. Tới ngày 14/7, phim giữ vị trí thứ hai trong top 10 phim - chương trình được xem nhiều nhất trên Netflix tại Việt Nam. Phim nhận số điểm trung bình 6,7/10 trên trang bình phim IMDb. Nội dung phim khá dễ đoán với phần tâm lý nhân vật chưa được đào sâu, nhưng các cảnh phim hành động, võ thuật được dàn dựng mãn nhãn.

Theo Ngôi sao