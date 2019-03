Ngô Thanh Vân đáng nể vì khác các người đẹp showbiz

Diễn viên Ngô Thanh Vân: “Tôi dành đến 90% thời gian hiện tại cho công việc”. Ảnh: T.L

Lĩnh vực nào cũng có dấu ấn

Ngô Thanh Vân có lẽ là trường hợp đặc biệt của showbiz khi dấu ấn của cô được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ người mẫu, Á hậu, ca sĩ, diễn viên rồi nâng dần lên vị trí đạo diễn, nhà sản xuất.

Cũng như nhiều người đẹp khác, “đả nữ” có xuất phát điểm đầu tiên ở thị trường giải trí trong nước khi từ Nauy về nước là người mẫu. Chỉ một năm sau khi về nước, năm 2000, Ngô Thanh Vân đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Danh hiệu này trở thành “bệ đỡ” để cô nhanh chóng chiếm lĩnh các sàn catwalk lớn trong vai trò vedette.

Đang thành công của vai trò người mẫu, Ngô Thanh Vân bất ngờ rẽ hướng sang ca hát. Với sự trợ giúp của nhạc sĩ Quốc Bảo, Ngô Thanh Vân trở thành “nàng thơ” cho các bản tình ca của nhạc này. Với kinh nghiệm và tài năng của Quốc Bảo, dù không có tài năng ca hát nổi trội nhưng Ngô Thanh Vân vẫn giành được “thị phần” đáng kể.

Tuy nhiên, dường như những danh hiệu người mẫu, người đẹp, ca sĩ chỉ là cuộc dạo chơi của “đả nữ” để tìm kiếm nấc thang thành công mới, khác biệt. Bởi những ai đã từng làm việc với người đẹp Trà Vinh này đều cảm nhận được rằng, cô là người có tham vọng và khát vọng lớn.

Khát vọng ấy như được “cất cánh” khi Ngô Thanh Vân được đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn phát hiện và mời vào dự án phim “Dòng máu anh hùng”. Dù không học qua trường lớp về phim ảnh nhưng Ngô Thanh Vân đã tự thực hiện các phân cảnh của mình mà không cần diễn viên đóng thế. Cô lên kế hoạch tập đánh võ trong 2 tháng miệt mài để có những cảnh quay chân thực nhất.

Tại thời điểm đó, phim đã lập kỹ lục phòng vé và đạt nhiều giải thưởng như “Bông sen Bạc” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 và “Giải thưởng lớn của ban giám khảo” tại Liên hoan phim Los Angeles châu Á- Thái Bình Dương. Phim cũng giành được giải cá nhân dành cho Ngô Thanh Vân với Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Từ thành công của phim, Ngô Thanh Vân như cá gặp nước. Tên tuổi của cô không còn được nhìn nhận như một ngôi sao thuộc diện giải trí đơn thuần mà là một nghệ sĩ thực thụ. Tên tuổi Ngô Thanh Vân bắt đầu vượt ra khỏi biên giới, trở thành diễn viên người Việt hiếm hoi tham gia vào các dự án của Hollywood, như vai diễn trong các bộ phim bom tấn “Ngọa hổ tàng long 2”, “Star Wars: The Last Jedi, Bright”.

Sau phim này, Ngô Thanh Vân tiếp tục kết đôi với Jonny Trí Nguyễn ở dự án phim hành động Bẫy rồng và trở thành cặp đôi ăn ý. Tuy phim không được đánh giá cao về mặt kịch bản nhưng lại là bộ phim Việt Nam đầu tiên được kênh STAR Movies công chiếu. Diễn xuất của cặp đôi vẫn được ngưỡng mộ và Ngô Thanh Vân tiếp xúc xác lập ngôi vị “đả nữ” số 1 lúc bấy giờ.

Không dừng lại ở vai trò một diễn viên đơn thuần, sau khi “đường ai nấy đi” với Jonny Trí Nguyễn-dù cho đến nay, vẫn chưa có sự thừa nhận chính thức nào của cả hai về lời đồn “phim giả tình thật”- Ngô Thanh Vân tiếp tục chứng tỏ, cô không phải là người đẹp ăn may hay dựa dẫm vào sự nổi tiếng của người khác. Năm 2016, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ với vai phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”.

Trong phim, cô đảm nhiệm những vai trò quan trọng nhất như trò đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch, diễn viên (vai dì ghẻ). Từ một câu chuyện quen thuộc, Ngô Thanh Vân đã biến đổi nó thành câu chuyện của đương đại, với các kỹ xảo, kỹ thuật với kinh phí lên đến 20 tỷ đồng. Thành công của phim đã mang lại cho cô doanh thu hơn 66 tỷ và bài hát trong phim cũng tạo lập được kỷ lục đạt người xem lớn nhất.

Năm 2018, Ngô Thanh Vân là đạo diễn hiếm hoi cùng lúc có 2 bộ phim do cô đầu tư, sản xuất được chọn đi dự liên hoan, giải thưởng quốc tế. Trong đó,“Cô Ba Sài Gòn” do Ngô Thanh Vân đóng chính và sản xuất được chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh cử hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài”, ở giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 91. Bộ phim “Song Lang” do cô đầu tư, sản xuất được giới phê bình đánh giá cao cả về kịch bản, dàn dựng cùng kỹ thuật quay ấn tượng.

Mới đây nhất, phim “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân tiếp tục có bước đi ấn tượng khi đồng thời chiếu cả thị trường trong nước lẫn ở Mỹ. Không chỉ đạt doanh thu “khủng” trong nước mà “Hai Phượng” sau 3 ngày công chiếu ở Mỹ cũng đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng Việt Nam.

Với Ngô Thanh Vân, ngoài những mục tiêu đơn thuần, cái cô hướng đến còn là tạo lập và theo đuổi bản sắc xuyên suốt, đó là khai thác dấu ấn văn hóa Việt để mang ra thế giới. Những dự án như “Tấm Cám chuyện chưa kể”, “Cô Ba Sài Gòn”, “Song Lang”… chính là minh chứng cho con đường mà “đả nữ” kiên định theo đuổi.

Thành công vì ít dành cho bản thân

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 91 diễn ra tại Mỹ mới đây, khi lên sân khấu nhận tượng vàng danh giá, nữ ca sĩ Lady Gaga đã khóc vì xúc động. “Những gì tôi làm được đều là sự cố gắng vất vả trong thời gian rất dài. Điều quan trọng không phải là bạn thất bại bao nhiêu lần mà quan trọng là bạn đã đứng lên như thế nào để chiến thắng bản thân” cô nói. Với chiến thắng tại Oscar, Lady Gaga trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành chiến thắng tại 4 lễ trao giải lớn nhất thế giới là Grammy, Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA trong cùng một năm.

Ngô Thanh Vân có một điểm chung với Lady Gaga khi những thành công mà cô có được trong 10 năm qua, đó là sự làm việc vất vả, không quản mệt nỏi để chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp bản thân.

Tại LHP Quốc tế Hà Nội năm ngoái, Ngô Thanh Vân đã tâm sự với báo giới khi có hai dự án phim là “Cô Ba Sài Gòn” là đại diện của Việt Nam tham gia Oscar và “Song Lang” - dự LHP Tokyo rằng, mỗi ngày, cô chỉ có 4 tiếng để ngủ. Thời gian còn lại không nỡ ngủ vì công việc cứ cuốn cô theo.

“Mỗi ngày của tôi từ lúc mở mắt đều đã phải sống rất nhanh. Trừ những lúc ngồi xuống thư giãn hay ngồi thiền, còn lại thì mình hoàn toàn bị cuốn vào guồng quay của công việc, đủ thứ chuyện phải lo mà không phải mình muốn chậm hay muốn dựa dẫm ai đó là sẽ được”, đạo diễn Ngô Thanh Vân nói.

Cô cũng cho rằng, khi bạn lao động nghiêm túc bạn sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với những gì mà bạn bỏ ra. Bạn không thể không làm gì mà mong đợi hào quang đến với mình. Với “Cô Ba Sài Gòn” hay với “Song Lang”, Vân đều đặt mục tiêu rõ ràng cho ê kíp của mình, phải làm điều tốt nhất và phải làm tốt hơn từng ngày.

Có lẽ vì thế mà ở tuổi 40, Ngô Thanh Vân vẫn chỉ có “người tình” duy nhất là phim ảnh. Lý do khiến cô chưa thể lựa chọn người đàn ông nào đó để về chung một mái nhà vì sợ những ràng buộc, khi bản thân cô vẫn còn nặng lòng với điện ảnh.

“Nhiều người cũng hay hỏi tôi về chuyện tình cảm hay chồng con, hỏi sao lúc nào tôi cũng chôn mình trong công việc. Nhưng thật sự là tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, vì bản thân tôi cũng tự nghĩ rằng nếu lấy chồng về chắc cũng chỉ… để đó chứ không biết làm gì. Thời gian ngủ còn không có thì làm sao nghĩ đến chuyện thảnh thơi yêu đương? Chắc phải đến 90% thời gian hiện tại là tôi đã dành cho công việc, 10% còn lại thật sự để nghỉ ngơi, đọc sách, gặp gỡ bạn bè là quý lắm rồi”, Ngô Thanh Vân tâm sự.

Minh Nhật