Nghi vấn 'bạn thân giật bồ': Chuyện không hiếm trong showbiz Việt, rắc rối chẳng kém vợ chồng Song - Song!

Mới đây, tin tức cặp đôi thế kỷ Song Joong Ki và Song Hye Kyo chuẩn bị ly hôn đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ. Đáng chú ý, nhân vật "kẻ thứ ba" được cho là đã xen vào giữa cặp đôi Song - Song lại chính là người bạn thân thiết lâu năm của nữ diễn viên nổi tiếng. Thông tin này khiến cư dân mạng không khỏi bàng hoàng trước nghịch cảnh "bị bạn thân giật người yêu" vốn thường được nhắc tới trong truyện.

Tuy vậy, chuyện bạn thân xuất hiện ở giữa không chỉ xảy ra ở Hàn Quốc mà còn có những lời đồn đoán cả ở làng giải trí V-biz. Trước tình huống tưởng chỉ có trong phim này, phản ứng của mỗi nghệ sĩ mỗi khác: có người không ngần ngại công khai tố bạn thân cướp bạn trai của mình, trong khi có người lại âm thầm chọn cách tránh mặt nhau và có những chia sẻ đầy ẩn ý.

Jolie Nguyễn tố bị bạn thân giật người yêu, Hoa hậu Lam Cúc giận giữ phản bác!

Sau ồn ào "nghỉ chơi" với Hoa hậu Kỳ Duyên, Jolie Nguyễn lại tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ chuyện bị người chị em thân thiết cướp người yêu. Theo người đẹp tiết lộ, người bạn này là một Hoa hậu Doanh nhân chơi chung trong cùng một nhóm bạn của mình. Đặc biệt, Jolie Nguyễn khẳng định không hề có bất cứ hiểu lầm hay sự vô tình nào về chuyện này bởi cả nhóm bạn thân đều biết về mối quan hệ giữa cô và bạn trai.

Jolie Nguyễn chia sẻ, trong một vài lần cả nhóm đi du lịch, cô đã để bạn trai đi mà thiếu sự có mặt của mình bởi người đẹp rất tin tưởng bạn bè. Thế nhưng, khi cô sang nhà bạn chơi và thấy bó hoa được ký tặng bởi chính người yêu của mình, cô mới nhận ra mình bị "cắm sừng" mà không mảy may nghi ngờ trước đó. Biết được chuyện này, nàng "Hoa hậu nhà giàu" đã vô cùng tổn thương. Cô cho biết tới thời điểm có chia sẻ trên, cô đã chia tay bạn trai. Đối với người bạn thân thiết kia, Jolie Nguyễn vẫn giữ mối liên lạc bởi cả hai vẫn chơi chung nhóm và còn quan hệ làm ăn với nhau.

Jolie Nguyễn gây chú ý khi lên tiếng về chuyện bị bạn thân cướp người yêu

Sau những tiết lộ gây chú ý trên, nhiều người chỉ đích danh Hoa hậu Lam Cúc chính là nhân vật kẻ thứ ba mà Jolie Nguyễn đề cập tới. Lam Cúc chính là người được gọi là "Hoa hậu Doanh nhân" và cũng chính là "một mẩu" trong hội bạn thân có Kỳ Duyên, Jolie Nguyễn và Hà Lade.

Trên mạng xã hội, Hoa hậu Lam Cúc đã thay mặt hội bạn thân phản pháo lại chia sẻ của Jolie Nguyễn. Lam Cúc cho biết rằng, cô đích thân dành cho đàn em dòng trạng thái này vì lời nói của Jolie Nguyễn đã làm ảnh hưởng tới danh dự của cả nhóm. Hơn nữa, việc đàn em ám chỉ "Hoa hậu Doanh nhân" khiến mọi người hướng mũi rìu về phía cô, khiến cô không thể làm ngơ.

Hoa hậu Lam Cúc

Cũng theo Lam Cúc chia sẻ, ngay sau khi nổ ra lùm xùm, cô đã gọi điện cho Jolie Nguyễn để làm rõ mọi chuyện, nhưng Jolie Nguyễn đã chối bỏ mọi chuyện và cúp máy. Tuy vậy, 5 phút sau, đàn em đã chặn tin nhắn cũng như Facebook của Lam Cúc. "Và người yêu em thì chị và cả nhóm còn không bao giờ biết tên luôn ý, nên chị muốn hỏi thẳng em xem như thế nào mà không được, giờ chị viết ra đây thay cho cả nhóm đang bức xúc vì lâu lâu lại vô duyên vô cớ bị em đào mộ lên báo em nhé." - Hoa hậu Lam Cúc viết trên trang cá nhân.

Jolie Nguyễn và Hoa hậu Lam Cúc từng chơi cùng trong nhóm bạn thân nổi tiếng

Hoa hậu Lam Cúc và Jolie Nguyễn từng rất thân thiết

Nghi vấn Á hậu Huyền My và Tú Anh "cơm không lành, canh không ngọt" vì một chàng trai thiếu gia?

Trước đây, hai "nàng Hậu" Huyền My và Tú Anh vốn là chị em thân thiết với nhau, thế nhưng bẵng đi một thời gian, người hâm mộ để ý tới việc cả hai ít đi chơi chung và thậm chí còn có dấu hiệu "bơ" nhau. Thậm chí, khi cùng tham gia một sự kiện, cả hai còn có biểu cảm gượng ép khi phải chụp ảnh chung làm dấy lên nghi vấn rạn nứt tình bạn.

Đặc biệt, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra được bằng chứng cho việc Huyền My - Tú Anh đã "nghỉ chơi" với nhau. Cụ thể, vào đêm chung kết Miss Grand International 2017 - nơi có Á hậu Huyền My tham gia đại diện Việt Nam, sẽ không có gì phải nổ ra tranh cãi cho tới khi Tú Anh đăng tải dòng trạng thái ẩn ý với nội dung: "Gieo nhân nào gặt quả nấy" và "Đã bảo ông trời có mắt mà". Dòng trạng thái này của Tú Anh đăng tải trùng với thời gian Huyền My dừng chân ở vị trí Top 10 cuộc thi.

Hai dòng trạng thái gây chú ý của Tú Anh vào đêm chung kết Miss Grand International 2017

Ngay lập tức, nhiều người cho rằng Tú Anh đang "đá xoáy" Huyền My và khẳng định mối quan hệ giữa hai người đẹp đã không còn thân thiết như xưa. Tình cờ, cũng trong đêm hôm đó, một người thứ ba xuất hiện và đây cũng là nhân vật đóng vai trò quan trọng, lí giải phần nào về "cuộc chiến" giữa hai nàng Á hậu. Đó chính là Dương Bảo Hưng - người yêu cũ của Tú Anh.

Được biết, Bảo Hưng đã có mặt tại Phú Quốc - nơi tổ chức cuộc thi Miss Grand International 2017 để cổ vũ cho Huyền My. Chính sự cổ vũ đặc biệt này của Bảo Hưng đã làm dấy lên nghi vấn "tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" mà nhân vật hai nàng bạn thân ở đây là Tú Anh và Huyền My. Dù chưa từng lên tiếng về nghi vấn này, nhưng suốt khoảng thời gian từ năm 2017 tới nay, cả Tú Anh và Huyền My đều không hề xuất hiện chung với nhau. Tú Anh đã lập gia đình và có con trai kháu khỉnh, trong khi đó Huyền My nhiều lần được đồn đoán lên xe hoa nhưng nhanh chóng phủ nhận.

Bảo Hưng có mặt tại địa điểm cuộc thi để cổ vũ cho Huyền My

Bảo Hưng dù không theo dõi "tình cũ" Tú Anh nữa thì vẫn theo dõi Huyền My

Trước đó, Tú Anh và Bảo Hưng từng có thời gian hẹn hò

Liệu "chàng thiếu gia" này có phải nguyên nhân dẫn tới rạn nứt tình bạn giữa Tú Anh - Huyền My?

Dù thế nào thì đó là đồn đoán trong quá khứ, hiện tại Tú Anh đã có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc.

Hải Băng tố bị bạn thân cướp Tiến Dũng ngay trước khi tổ chức đám cưới

Từng gắn bó với nhau một khoảng thời gian lâu dài, thậm chí đã tính tới chuyện tổ chức đám cưới, thế nhưng chuyện tình Hải Băng - Tiến Dũng bỗng kết thúc khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Sau đó, Hải Băng tung MV bài hát "Cơn mưa quá khứ" do chính cô lên ý tưởng kịch bản, xoay quanh câu chuyện tình tay ba được xem là chính chuyện của cô và Tiến Dũng. Trong MV, Hải Băng và diễn viên Huỳnh Anh vào vai cặp đôi yêu nhau, nhưng chia tay vì bị người thứ ba xen vào.

Tiến Dũng và Hải Băng từng có thời gian gắn bó 3 năm

Sau khi tung MV, Hải Băng đã có những chia sẻ về nguyên nhân chia tay giữa cô và thành viên nhóm The Men. Nữ ca sĩ cho rằng, Tiến Dũng đã có tình cảm với chính một người bạn mà cô tin tưởng. Cụ thể, khi Tiến Dũng tìm người để đóng MV Nếu là anh của The Men, Hải Băng đã giới thiệu bạn của mình là L.A cho nhóm để tiến hành quay. Trong quá trình làm việc, Tiến Dũng và người này đã nảy sinh tình cảm với nhau, chính điều này đã khiến Hải Băng quyết định nói lời chia tay tình cũ.

Theo chia sẻ của Hải Băng, khi cô nói lời chia tay, Tiến Dũng đã cầu xin cô tha thứ, nhiều lần nữ ca sĩ cũng đã yếu lòng trước lời đề nghị quay lại của bạn trai. Tuy vậy, Hải Băng sau đó nhận ra Tiến Dũng vẫn qua lại với L.A, khiến cô quyết định không thể nào giữ lại mối tình 3 năm mà dứt áo ra đi. Hiện tại, Tiến Dũng cũng đã có tình mới sau khi chia tay L.A. Nam ca sĩ và bạn gái Trang Linh có với nhau một thiên thần nhỏ vào năm 2018. Trong khi đó, Hải Băng kết hôn với Thành Đạt và hiện đã có 2 thiên thần nhỏ kháu khỉnh. Nữ ca sĩ "Viên đá nhỏ" còn đang mang thai con thứ 3.

Tiến Dũng bên Lan Anh - người bạn được cho là "cướp" Tiến Dũng khỏi tay Hải Băng

Gia đình hạnh phúc của Hải Băng.

Theo Helino