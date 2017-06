Nghệ sĩ Xuân Hương nộp đơn khởi kiện Trang Trần

Trong đơn tố cáo, nữ nghệ sĩ sinh năm 1955 nêu rõ cựu người mẫu Trang Trần (biệt danh Trang Khàn) có hành vi nhục mạ, xúc phạm và dọa đánh mình khi livestream trên mạng xã hội với hàng ngàn người theo dõi. Cô này còn thách thức nghệ sĩ đàn chị có bản lĩnh thì cứ việc kiện cáo ra tòa.

“Trong lúc đoạn ghi hình của cô Trang Trần được phát trực tiếp đã có rất đông người bình luận, bấm Like, chia sẻ đến nhiều diễn đàn và trang thông tin điện tử khác. Trong đó nhiều nhất là YouTube và trên chính các tài khoản của người dùng Facebook khác. Do đó đã có rất nhiều người vào trang Facebook của tôi sỉ nhục, lăng mạ tôi gây tổn hại đến danh dự, uy tín của tôi. Bức xúc trước tình trạng trên, tôi đã yêu cầu luật sư tiến hành lập vi bằng đối với “nhật ký hoạt động” trên Facebook của tôi thông qua điện thoại của tôi để chứng minh rằng trong suốt thời gian cô Trang Trần livestream tôi không tham gia vào trang Facebook cá nhân của cô ấy, cũng như không có bất cứ bình luận nào trên trang Facebook của cô Trang Trần như cô ấy cáo buộc”, nguyên văn một đoạn trong văn bản nghệ sĩ Xuân Hương gửi đến cơ quan công an.

Nghệ sĩ Xuân Hương gửi đơn tố cáo Trang Trần.

Nghệ sĩ Xuân Hương nhấn mạnh thêm: “Hơn thế nữa, tôi là một người làm nghệ thuật, người của công chúng, thiệt hại này còn ghê gớm hơn rất nhiều bởi sẽ có rất nhiều người nhìn vào và đánh giá nhân phẩm, đạo đức, tư cách của tôi… Công sức gầy dựng tình cảm, hình ảnh của tôi trong lòng khán giả trong suốt thời gian qua đã rất nhiều năm coi như đổ sông đổ biển. Đây là tổn thương lớn nhất cho bất kỳ người nào hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”.

Nghệ sĩ Xuân Hương cho biết vì những bàn tán và bình luận về “tai họa từ trên trời rơi xuống” này khiến cô không thể thoải mái làm việc hay ra ngoài. Nếu tình hình mỗi lúc một xấu đi, dư luận bị định sai hướng có thể cô mất luôn công việc của mình vì không ai dám mời làm việc. Những điều đó cũng mang đến nhiều tổn thất về tinh thần và vật chất, đe dọa tính mạng của Xuân Hương trong nhiều ngày qua.

Cuối đơn nữ diễn viên yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ ba điều, thứ nhất là tìm ra người đã mạo danh Facebook mình và gây ra nguồn cơn mọi việc, thứ hai điều tra xử lý nghiêm khắc Trang Trần vì hành vi làm nhục danh dự nhân phẩm người khác. Cuối cùng Xuân Hương đề nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xóa gấp mọi clip và hình ảnh về vụ việc đang được lan truyền chóng mặt trên mạng internet để tránh “ngộ độc” thông tin và bảo vệ danh dự, quyền lợi cho người trong cuộc.

Theo Thanh niên