Nghệ sĩ Việt tiếc thương con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành

Đỗ Hạnh An trút hơi thở cuối cùng sáng 2/11 tại bệnh viện Raffles, Singapore, sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư.



Đỗ Hạnh An mạnh mẽ và lạc quan trước bệnh tật.





Đạo diễn Đỗ Đức Thành đang bình tĩnh lo những công đoạn cuối cho con, anh lấy hết sức lực viết lên trang cá nhân: "Vì con là một thiên thần nên chỉ ở với cha mẹ 20 năm. Sáng nay đến lúc con phải trở về thiên đường - nơi không còn nỗi đau hành hạ, nơi nghe con hát trong tĩnh lặng và bình an. Con nói 'không ai được khóc, con sẽ ổn'. Ừ, cha mẹ sẽ gắng mỉm cười, nếu khó quá, cho cha mẹ được khóc một tí thôi nhé. Để mặc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con gái yêu Anna - thiên thần của cha mẹ và các em". Trong nỗi đau, Đỗ Đức Thành bày tỏ sự trân trọng đến những người đã yêu thương và tiếp sức cho cha con anh trên hành trình vừa qua.

NSND Hoàng Dũng cùng các thành viên đội bóng Vstar từng tham gia giải đấu gây quỹ ủng hộ bố con Đỗ Hạnh An. Anh lặng một phút khi nghe tin về An và chia sẻ với giọng thật buồn: "Căn bệnh ấy như bản án tử, cha con anh Thành đi được tới lúc này quả là nhiều nỗ lực và dũng cảm. Tôi đau xót khi biết cháu An đã kiên cường suốt hai năm qua nhưng rồi may mắn không mỉm cười. Tôi và các đồng đội tự hào vì được đồng hành cùng cha con anh Thành một đoạn đường và mong anh vững vàng sau cú sốc để làm điểm tựa cho gia đình".

Người em, người bạn, người đồng nghiệp của Đỗ Đức Thành - diễn viên Mai Thu Huyền - nghẹn ngào trong những chia sẻ về sự ra đi của Hạnh An. Chị bảo hôm qua vẫn trò chuyện cùng đàn anh để hỏi thăm tình hình về An thì hôm nay nghe tin dữ. Mai Thu Huyền từng trao gửi nhiều hy vọng vào đêm nhạc kêu gọi kinh phí điều trị cho Hạnh An hồi tháng 4. Qua đêm diễn Những ngọn nến yêu thương, Mai Thu Huyền cùng anh em nghệ sĩ mong muốn tiếp sức cho đạo diễn Đỗ Đức Thành trên hành trình chiến đấu cùng con.

Các nghệ sĩ từng tham gia chương trình ủng hộ Hạnh An, nay phải nghe tin em không còn nữa.

Là nghệ sĩ góp mặt trong đêm Những ngọn nến yêu thương, diễn viên Đinh Y Nhung mong Đỗ Đức Thành được khóc một lần sau những tháng ngày gồng mình để trở nên mạnh mẽ. "Khóc đi anh để rồi bé ra đi thanh thản. Anh là người cha tuyệt vời, bé sẽ bình yên ở thế giới bên kia...", chị nói.

Diễn viên Mai Phương cũng xuất hiện trong đêm nhạc gây quỹ dù khi ấy cô đã mang bạo bệnh. Phương im lặng khi biết Hạnh An đã ra đi và không biết nói gì trước sự việc đau buồn.

"Thương quá, không cầm lòng được", diễn viên Trịnh Kim Chi nói. Buổi sáng ngay khi đọc chia sẻ của đạo diễn Đỗ Đức Thành, chị thấy trống rỗng và hụt hẫng. Nữ diễn viên tiếc nuối vì phép màu đã không đến với Hạnh An, khiến em phải dừng cuộc sống khi tuổi đời vừa tròn 20.

Theo Lam Trà/Ngôi sao