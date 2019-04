Nghệ sĩ Anh Vũ - sự nghiệp vẻ vang, hôn nhân ngắn ngủi và cái chết đột ngột sau một đêm diễn

Diễn viên Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình có nghèo. Lúc còn nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, anh sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình: 19 tuổi đi phụ bán cà phê; 20 tuổi uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Dù cuộc sống vất vả nhưng Anh Vũ vẫn luôn lạc quan và có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật. Được biết, anh bắt đầu hoạt động văn nghệ khi đứng sơn cửa cho câu lạc bộ Phan Đình Phùng, Anh Vũ đã nhìn và thấy bảng tuyển diễn viên của sân khấu 5B Võ Văn Tần. Sau khi được nhận, anh có một cơ hội khác tốt hơn để bươn chải mưu sinh nuôi sống gia đình.

Anh Vũ diễn sân khấu Gala Cười 2005 cùng NSND Hồng Vân.

Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, nhờ sự kiên trì nỗ lực hết mình cho công việc nên sự nghiệp của diễn viên Anh Vũ khá thăng hoa. Anh giành các giải thưởng như Nhóm hài được yêu thích nhất, Diễn viên được yêu thích nhất, Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, Giải Diễn viên được yêu thích nhất do Nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, 3 năm liền đoạt giải trong Gala cười do VTV3 tổ chức 2003-2004-2005, Giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, Giải Nụ cười Vàng năm 2004 do báo Sân khấu tổ chức.

Là diễn viên nổi tiếng trong làng kịch với hàng nghìn vở khác nhau nhưng với Anh Vũ cũng là gương mặt đắt show trong những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cụ thể như phim: Cổ tích Việt Nam 9: Chàng Ngốc phiêu lưu ký, Cổ tích Việt Nam 11: Con chim khách nhiệm màu, Gái nhảy, Một chuyến phiêu lưu, Khi đàn ông có bầu, 365 ngày để yêu, Gái ế kén chồng, Ngày tình yêu.

Anh Vũ được nhận xét là người làm việc chuyên nghiệp, hiền lành, chăm chỉ và cố gắng hết sức mình cho công việc. Dù mang trọng bệnh trong người hay mệt mỏi nhưng cho đến hơi thở cuối cùng, anh vẫn cống hiến tiếng cười cho khán giả. Đêm điễn cuối cùng của anh và cũng là khoảnh khắc khép lại sự nghiệp, cuộc đời nghệ sĩ chính là đêm diễn tại Mỹ 31/3.

Diễn viên Anh Vũ là học trò của nghệ sĩ Việt Anh.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng ở làng hài phía Nam nhưng Anh Vũ rất kín tiếng trong chuyện hôn nhân. Ít ai biết, Anh Vũ kết hôn năm vừa tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh lại đỗ vỡ nhanh chóng. Khi bước sang tuổi 29, Anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi phát hiện ra, bệnh đã bắt đầu di căn đến gốc gan. Anh được điều trị thành công trong 5 năm và chia sẻ rằng một người con gái u não và con hạc giấy cô ấy tặng đã giúp anh vượt qua bệnh rất nhiều về mặt tinh thần.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Anh Vũ vẫn lạc quan, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân tan vỡ, Anh Vũ tiết lộ: "Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là do tuổi trẻ bồng bột và còn do mình không có tình cảm. Tuổi trẻ dễ mắc sai lầm. Sau sự đổ vỡ ấy, tôi đã rút ra bài học cho mình. Quyết định cho hôn nhân phải là một quyết định thận trọng. Tôi sẽ chỉ kết hôn khi tìm được một người khiến mình thực sự yêu thương, thực sự muốn gắn bó suốt phần đời còn lại".

Còn nói về bệnh tật của mình, nam diễn viên sinh năm 1972 trả lời: "Vào lúc ấy, bác sĩ nói, chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thực sự suy sụp, khủng hoảng. Tôi nghĩ mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá. Hơn nữa, tôi đang là người phải gánh vác gia đình, nếu tôi chết đi, ai sẽ lo cho ba má? Ai sẽ lo kinh tế cho gia đình?

Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, tuyệt vọng. Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống tới mức nào. Tôi tâm niệm một câu, hãy luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình. 11 năm đã trôi qua, sức khỏe của tôi đã bình phục. Bác sĩ nói, chỉ qua 5 năm điều trị, nếu các khối u không tái phát, sức khỏe sẽ dần ổn định. Tôi ước mong, những ai đã và đang bị bệnh như tôi, hãy tin vào cuộc sống khi còn có thể, và hãy nỗ lực sống khi còn có thể".

Lần cuối cùng đi diễn của nghệ sĩ 47 tuổi.

47 tuổi, sự nghiệp thăng hoa và vẫn còn khả năng cống hiến cho khán giả nhưng Anh Vũ đột ngột ra đi đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đau xót. Anh vẫn mãi là diễn viên nổi tiếng trong làng hài phía Nam bởi nghị lực sống và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Đỗ Quyên (th)