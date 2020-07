Nghề nghiệp của Meghan được sửa ngay trước khi lộ hẹn hò với Harry

Meghan đi công du châu Phi cùng chồng con hồi tháng 9/2019 (trái) và khi làm người mẫu cho gameshow Mỹ (phải) vào năm 2006. Ảnh: PA, NBCU.

Vào ngày 9/10/2016, trang Wikipedia về Meghan Markle đột nhiên bị sửa nhiều chi tiết. Mục nghề nghiệp của cô được đổi thành "nữ diễn viên, nhà hoạt động xã hội, nhân đạo", thay vì "nữ diễn viên, người mẫu thời trang và người mẫu đại diện". Ngoài ra, tài liệu tham khảo về sự tham gia của Meghan trong gameshow Deal or No Deal với vai trò "người mẫu cầm cặp" cũng bị xoá.

Trước đó, trang web viết: "Meghan Markle (sinh ngày 4/8/1981 tại Los Angles, California) là một người mẫu thời trang, người mẫu đại diện và nữ diễn viên người Mỹ. Cô được biết đến nhiều nhất với vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình Suits của Mỹ. Cô là người mẫu giữ cặp số 24 trong phiên bản trò chơi truyền hình Deal or No Deal (phần một) và đóng vai đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Amy Jessup trong bộ phim kinh dị Fringe của Fox".

Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa vào lúc 10h18 ngày 9/10, thông tin về vai trò của Meghan trong gameshow đình đám đã bị xoá hoàn toàn. Đồng thời, công việc "nhân đạo" được thêm vào. Bản chỉnh sửa viết: "Markle tích cực tham gia vào lĩnh vực chính trị xã hội và năm 2016, cô trở thành Đại sứ Toàn cầu cho World Vision Canada và công du tới Rwanda cho Chiến dịch Nước sạch.

Cô cũng làm việc với tổ chức Phụ nữ Liên Hợp Quốc với tư cách người biện hộ, trình bày tại Trụ sở Liên Hợp Quốc cho chiến dịch Bình đẳng giới "He for She" vào tháng 9/2014. Meghan còn là thành viên tham gia hội thảo, nằm trong danh sách các diễn giả đáng kính, của One Young World (Dublin, 2014) và đã tới Afghanistan cùng Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ vào tháng 12/2014".

Cột nghề nghiệp của Meghan trước (trái) và sau (phải) ngày 9/10/2016. Ảnh: Wikipedia.

Sau đó, trong lần lưu cuối vào 22h cùng ngày, nghề nghiệp của cô cũng bị thay đổi trong cột dữ liệu bên phải. Bên cạnh đó, Meghan còn được gọi là người sáng lập blog về lối sống The Tig. Những thay đổi này được thực hiện bởi một người dùng giấu tên có địa chỉ IP được liên kết với một công ty PR ở Los Angeles. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Meghan từng được đại diện bởi công ty này.

Cuối tháng đó, mối quan hệ của Meghan với Hoàng tử Harry được công khai. Cũng có thông tin rằng một tờ lá cải đã được "chỉ điểm" để biết mọi diễn biến nhưng bạn bè Meghan phủ nhận cô có liên quan đến việc tự tiết lộ.

Harry và Meghan khi công bố đính hôn vào tháng 11/2017. Ảnh: AFP.

Cuốn Finding Freedom viết: "Sau ngày hôm đó, Meghan cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Một mặt, cô ấy thấy thất vọng vì bí mật của họ bị lộ. Sẽ không còn chuyện tình chỉ hai người họ biết nữa. Mặc dù trước khi gặp Harry, Meghan từng chỉ điểm cho cánh paparazzi chụp ảnh nhưng cô ấy đã làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ mối quan hệ bí mật với hoàng tử. Cô ấy hiểu việc giữ mọi chuyện bí mật có nghĩa là họ có thể quen nhau mà không bị áp lực hay lo lắng. Một mặt, công khai cũng giúp cô ấy cảm thấy được giải thoát".

Harry và Meghan hiện cũng phủ nhận cung cấp thông tin hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand để viết cuốn Finding Freedom. Tuy nhiên, các chi tiết trong cuốn sách lại chứa những câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết. Trong một trích đoạn, các tác giả thậm chí còn kể về đêm trước ngày cưới, Meghan đã ngồi trong bồn tắm để chat video với một người bạn. Cuốn sách cũng tiết lộ về bữa ăn riêng của Harry và Nữ hoàng tại Windsor mà không ai khác được phép tham dự cùng.

Theo Ngôi sao