Ngay sau đám cưới, em gái Ông Cao Thắng nhanh chóng chứng minh mối quan hệ chị dâu - em chồng với Đông Nhi

Dành 10 năm ở bên nhau trước khi chính thức về chung một nhà vào ngày 9/11 vừa qua, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đều biết về gia đình nhau rất rõ. Dù công việc bận rộn khiến nữ ca sĩ không có nhiều thời gian gặp gỡ người thân của ông xã nhưng cô luôn tranh thủ bất cứ dịp nào để có thể hội ngộ và tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp với các thành viên trong gia đình Ông Cao Thắng.



Trong ngày cả hai chính thức nên duyên vợ chồng, bố Ông Cao Thắng đã có một lời chia sẻ đơn giản nhưng đầy xúc động về con dâu Đông Nhi: "Cảm ơn anh chị nhà gái đã sinh thành và giáo dưỡng để chúng tôi may mắn có được đứa con dâu tuyệt vời như hiện tại". Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính bố chồng công khai dành sự trân trọng và tin yêu lớn đến thế này.

Mới đây, đến lượt em gái Ông Cao Thắng cũng bày tỏ niềm vui sướng khi được đón người chị, người bạn suốt 10 năm qua về một nhà. Cô dành hẳn một chia sẻ cho chị dâu trên trang cá nhân: "Welcome chị yêu Mai Hồng Ngọc to my home sweet home" (Tạm dịch: Chào mừng chị yêu Mai Hồng Ngọc đến ngôi nhà yêu thương của chúng em).

Suốt 10 năm qua, Đông Nhi và Ông Thoại Liên đã có mối quan hệ rất khăng khít, phá bỏ rào cản chị dâu - em chồng đầy xa cách bằng những buổi gặp gỡ, trò chuyện bất cứ khi nào có dịp. Thậm chí, em gái Ông Cao Thắng còn được nhận xét là có nhiều nét giống chị dâu và đông đảo cư dân mạng cũng đồng tình với ý kiến này.

Suốt 10 năm qua, Đông Nhi vừa là một người chị, vừa là người bạn thân thiết chia sẻ buồn vui với Ông Thoại Liên mỗi khi có dịp

Việt Hà (SHTT)