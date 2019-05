Ngắm vẻ nóng bỏng của những mỹ nhân gốc Việt nổi tiếng thế giới

Marie Tran sinh năm 1989, là diễn viên người Mỹ gốc Việt. Trong sự nghiệp điện ảnh, cô đóng nhiều vai khác nhau, gây chú ý nhất là vai Rose Tico trong phim Star Wars: The Last Jedi, phần thứ 8 của loạt phim Star Wars. Một số bộ phim khác Marie Tran tham gia là College Humor Originals (2006), About a Boy (2014), Gortimer Gibbon's Life on Normal Street (2014)...