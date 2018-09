Ngắm nhan sắc xinh như mộng của Á hậu 2 Thuý An

Lọt Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Thị Thuý An gây ấn tượng cho khán giả bằng vẻ ngoài xinh xắn, dễ mến cùng chất giọng nhẹ nhàng. Thuý An sinh năm 1997 đến từ Kiên Giang, cô hiện đang theo học tại khoa Quản trị Kinh doanh, chương trình chuẩn Nhật Bản của đại học Hutech, Tp.HCM. Không chỉ có thành tình học tập khá cùng khả năng nói tiếng Nhật tốt, Thuý An cũng từng đạt danh hiệu Miss thân thiện của Miss Hutech 2017.

Thuý An sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú.

Á hậu 2 được nhiều khán giả yêu mến trong suốt hành trình đăng quang.

Với chiều cao 1m68, số đo 3 vòng chuẩn cùng làn da trắng đậm chất Á Đông, Thuý An gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả ngay từ những vòng thi đầu tiên. Cô nàng là một trong những thí sinh được kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Việt Nam của năm nay. Không sở hữu vẻ đẹp chững chạc có phần sắc sảo như tân Hoa hậu, Thuý An được đánh giá là mang vẻ diụ dàng, gây thiện cảm cho người đối diện.

Nàng Á hậu rất giản dị ngoài đời thường.

Thuý An chăm chỉ khoe chân dài trên trang cá nhân.

Thuý An chia sẻ, mơ ước trở thành Hoa hậu và tiếp viên hàng không nhen nhóm khi cô còn rất nhỏ. Việc trở thành Á hậu 2 của cuộc đua nhan sắc danh giá mang tầm cỡ quốc gia lần này là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cô.

Tháng 11 tới, Thuý An sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2018 tại Nhật Bản. Với khả năng tiếng Nhật tốt, công chúng rất hy vọng tân Á hậu sẽ làm nên chuyện ở đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trở thành Hoa hậu là ước mơ từ thuở nhỏ của Thuý An.

Thuý An thường xuyên tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Người đẹp sinh năm 1997 có sở thích đi du lịch.

Theo Ngày nay