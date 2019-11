Nam Em tuyên bố ngừng sử dụng Facebook một thời gian dài

Dòng status có nội dung "Stop use Facebook for long time. Thanks for your support." (tạm dịch: Tôi sẽ ngừng sử dụng Facebook một thời gian dài. Rất cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người) được Nam Em đăng tải chiều nay trên trang cá nhân.



Nam Em tuyên bố ngừng sử dụng Facebook (Ảnh: Chụp màn hình)

Tính tới thời điểm này, người đẹp sinh năm 1996 vẫn chưa có bất kỳ lý giải nào về tuyên bố ngừng sử dụng Facebook này. Tính đến tối ngày 4/11, trang cá nhân trên Facebook của Nam Em vẫn có thể truy cập được, đồng nghĩa với việc cô chưa "deactive" tài khoản của mình trên mạng xã hội này.

Đa số người hâm mộ đã bình luận ủng hộ Nam Em bởi trong thời gian qua cô đã có lần thừa nhận gặp một số vấn đề tâm lý, sức khỏe.

Bên cạnh đó, việc Nam Em từng thừa nhận các vấn đề tâm lý cũng khiến không ít người hâm mộ hoang mang về tình trạng sức khỏe của cô ở thời điểm hiện tại.

