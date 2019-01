Năm 2018: Sự nghiệp nhiều sao Việt lao đao, khốn khổ vì scandal đời tư

Làng giải trí 2018 chứng kiến một một năm nhiều ồn ào với những câu chuyện về tình cảm, đời tư, nhất là các sao nam. Trường Giang là một trong số sao gây tranh cãi nhiều nhất. Hồi tháng 1/2018, anh gây chú ý với màn chiếm sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương tại giải Mai Vàng. Hành động khiến anh bị chỉ trích vì phá kịch bản lễ trao giải, thiếu tôn trọng ban tổ chức và làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp. Sau đó, cả Trường Giang lẫn Nhã Phương đều gửi lời xin lỗi mọi người.

Những giọt nước mắt của Cát Phượng không cứu vãn được sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn.

Nửa đầu năm 2018 tiếp tục là khoảng thời gian "Mười Khó" (tên thân mật của Trường Giang) liên tục dính những lùm xùm về đời tư. Gây sốc nhất là khi Nam Em nói cả hai từng qua lại với nhau khi nam diễn viên vẫn trong mối quan hệ với Nhã Phương. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 thậm chí tuyên bố có thể chết vì Trường Giang. Dù cây hài lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Nam Em, vài sao nữ khác tiếp tục tố cáo anh lăng nhăng.

Sau Trường Giang, Kiều Minh Tuấn gặp thị phi vào nửa cuối năm 2018 vì mối quan hệ với bạn diễn An Nguy. Cả hai khẳng định có tình cảm trên mức bạn bè với nhau. An Nguy sau đó cho rằng Cát Phượng đề nghị cô trả lời phỏng vấn theo hướng tình cảm với Kiều Minh Tuấn là "diễn" để quảng bá phim Chú ơi đừng lấy mẹ con dù cô khẳng định đó là cảm xúc thật. Hiện, Kiều Minh Tuấn và An Nguy nói đã dừng lại mối quan hệ. Những người trong cuộc đều đã xin lỗi khán giả nhưng scandal vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cả ba người.

Một số sao Việt khác bị bàn tán vì lối sống thiếu trách nhiệm với danh xưng "người của công chúng".

Từ một "quý ông nhạc rock" lịch lãm, đại sứ hình ảnh của nhiều nhãn hàng, Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố cáo có những hành vi và lời nói mang tính gạ tình. Sau nhiều lần ca sĩ xin lỗi, câu chuyện này khép lại. Sự việc được xem là một trong những hồi chuông cảnh báo đầu tiên về cư xử chưa đúng mực của các sao nam làng giải trí trong nước.

Từng được mệnh danh là "nam thần" thế hệ mới của showbiz Việt, ca sĩ - diễn viên Rocker Nguyễn khiến khán giả ngỡ ngàng vì nhiều biểu hiện tâm lý bất ổn. Trong năm, tài khoản Facebook và Instagram của anh liên tục có những phát ngôn mất kiểm soát nhắm vào những khán giả chỉ trích anh. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng anh sử dụng chất kích thích quá liều, ảnh hưởng đến thần kinh. Quản lý anh giải thích những biểu hiện tâm lý bất ổn, mất kiểm soát của Rocker Nguyễn là do việc chia tay người yêu cũ chứ không phải vì chơi thuốc. Không chỉ tinh thân, ngoại hình ca sĩ cũng xuống dốc, sụt 13 kg vì trầm cảm, mất ngủ suốt thời gian dài.

Nam Em tự nhận mình là "Miss thất tình 2018".

Hoa khôi Nam Em là một trường hợp tuột dốc khác về mặt hình ảnh. Từ khi công khai yêu Trường Giang, tên cô được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội, nhưng không phải vì những hoạt động chuyên môn. Cô từng đến nhà nam diễn viên để gửi hoa, bánh sinh nhật ngoài cửa, quay nhiều video với phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí buông tay khỏi vô lăng khi đang lái xe để nhảy múa. Những MV của người đẹp ít nhiều khơi gợi mối tình với Trường Giang. Chẳng hạn, trong một bộ ảnh quảng bá cho MV, cô đeo tấm sash có dòng chữ "Miss thất tình".

Trước thị phi của người nổi tiếng, khán giả có nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người thông cảm cho đôi Nhã Phương - Trường Giang. Bởi sau những lùm xùm, cây hài phần nào lấy lại hình ảnh khi có một đám cưới cảm động hồi tháng 10.

Bị "ném đá" không ít vì những phát ngôn thiếu kiểm soát, tuy nhiên, Nam Em và Rocker Nguyễn cũng nhận được chia sẻ. Sau những ồn ào đời tư, Rocker Nguyễn rời showbiz sau đó để du học ở Australia.Nhiều người cũng khuyên Nam Em nên dừng hoạt động để nghỉ ngơi, điều trị bệnh. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện đều đặn trong các sự kiện lẫn sàn diễn thời trang. Thời gian qua, việc cô tăng cân bất thường trở thành đề tài gây bàn tán.

Khán giả hy vọng Trường Giang sẽ nghiêm túc và chung thủy sau khi kết hôn cùng Nhã Phương.

Từ ngôi sao phòng vé sau Em chưa 18, Kiều Minh Tuấn gánh chịu những hậu quả vì scandal tình ái với An Nguy. Trên trang cá nhân của anh, nhiều người bày tỏ biểu tượng "giận dữ" và đòi tẩy chay phim Chú ơi đừng lấy mẹ con có sự góp mặt của hai diễn viên. Đến tháng 11, nam diễn viên cùng vợ - nghệ sĩ Cát Phượng - xin lỗi và trả lại 900 triệu cát-xê cho nhà sản xuất. Còn rocker Phạm Anh Khoa cũng phải rút khỏi showbiz một thời gian.

Đạo diễn Gái già lắm chiêu 2 Bảo Nhân đánh giá: "Danh tiếng của các ngôi sao quyết định rất lớn đến cát-xê của họ. Chẳng hạn, trong phim Gái già lắm chiêu 1 của tôi, Việt Hương chỉ là diễn viên phụ nhưng được trả cát-xê đến một tỷ đồng cho tổng cộng sáu phân đoạn và quay trong sáu ngày. Kiều Minh Tuấn được trả 900 triệu đồng là cao, đây là mức giá chỉ dành cho một diễn viên, nghệ sĩ ngôi sao và có sức ảnh hưởng về mặt truyền thông lẫn doanh thu". Theo đạo diễn, sau scandal với An Nguy, cát-xê của Kiều Minh Tuấn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, anh xem đây là một tín hiệu tốt để nhắc nhở các diễn viên nghiêm túc giữ gìn đời tư giống như giới showbiz Hàn quốc.

"Cách đây vài năm, các nhà sản xuất phim không e ngại những diễn viên hay nghệ sĩ gây chú ý bằng scandal, trái lại họ còn muốn mời họ để gây chú ý. Nhưng giờ thì khác, diễn viên có thể lập tức bị hủy vai, ca sĩ bị cắt show nếu dính lùm xùm. Khán giả ngày càng nắm nhiều thông tin, họ không dễ dàng chấp nhận chiêu trò. Chỉ cần sao dính một scandal nhỏ cũng có nguy cơ 'đóng băng' sự nghiệp", đạo diễn Bảo Nhân nhận định.

Theo Tường Nhiên

VnExpress.net