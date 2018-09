'My Sói': Tôi mua được xế hộp vì tiết kiệm từ 90.000 đồng phát tờ rơi

"Tôi cũng ngại khi nhìn lại mình trên màn ảnh"

- Nhờ sức nóng của vai My Sói trong “Quỳnh búp bê”, chị khá đắt show sự kiện, quảng cáo. Và chị cũng vừa mua được xế hộp mới?

- Mọi người cứ nghĩ tôi được săn đón nhưng thực sự không phải công việc nào tôi cũng nhận lời. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, tôi thấy mình không phải người dễ tính. Còn về ôtô, thực ra đó cũng chỉ là một phương tiện đi lại. Và tôi xin đính chính là mình đã mua xe khi đang quay phim Quỳnh búp bê.

Suốt 8 năm làm nghề, tôi dành dụm được chút ít, sau đó cũng vay thêm để mua xe. Tôi đâu có tiền để mua ngay. Cuộc sống không dễ dàng như vậy.

Nhìn tôi, mọi người nghĩ rất đắt show, nhiều tiền, nhưng thực ra, tôi vẫn diễn những suất cho thiếu nhi tại Nhà hát Tuổi trẻ với cát-xê 200.000 đồng, thoại đến bay giọng, hỏng tiếng. Nghĩa là, tôi không quên những công việc nhỏ, dù có thể không mang lại lợi ích kinh tế lớn.

Thu Quỳnh cho biết để mua được xế hộp cô đã phải tiết kiệm trong gần 10 năm làm nghề.

- Vậy bằng cách nào chị đã mua được xế hộp?

- Tôi tiết kiệm, từ nhiều nguồn. Ngoài đi diễn ở nhà hát, tôi còn quay phim, chụp ảnh, đóng quảng cáo, làm MC. Mỗi công việc mang lại chút ít thu nhập và tôi tiết kiệm. 500.000 đồng, rồi 200.000 đồng, tôi cũng tiết kiệm. 5 lần của 200.000 đồng là được 1 triệu, 5 lần của 1 triệu là được 5 triệu.

Không phải bây giờ mà từ năm nhất, năm hai đại học, tôi đã tiết kiệm từ những công việc đầu tiên trong sự nghiệp.

Thời đó, khoảng năm 2008, một ngày quay được 100.000 đồng. Rồi khi mới vào nhà hát, tôi chưa được đóng vai chính, tôi chỉ làm việc phát tờ rơi, 90.000 đồng cho một buổi, tuần hai buổi là 180.000 đồng. Nhưng tôi vẫn ý thức là mình tiết kiệm.

Hồi ấy còn chưa có lương, làm sao sống nổi, tôi buộc phải quay tiểu phẩm, diễn ở ngoài, chạy show. Nhỏ tích thành lớn. Mọi người nhìn thấy đi xế hộp tưởng kiếm tiền dễ, chứ tôi cũng lo toan lắm, cũng có những hóa đơn cần phải trả.

- My Sói, quả thực là một vai diễn táo bạo. Nhìn lại mình trên màn ảnh với những cảnh ve vãn đàn ông, trong những bộ trang phục sexy, gợi cảm, chị có ngại?

- Không phải nhìn mình trên màn ảnh mà ngay từ khi đóng phim, tôi đã rất ngại. Với những bạn diễn như Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, mình biết họ là ai, đóng cảnh gần gũi còn đỡ. Nhưng với những người đàn ông đóng vai khách thì đúng là cả hai đều ngại.

Nhưng tôi đã xác định ngay từ đầu là mình làm được. Nhìn chung, chúng tôi tự chia sẻ và đả thông tư tưởng cho nhau vì mục đích cao nhất là đưa đến thước phim đạt chất lượng nghệ thuật và thuyết phục được khán giả.

"Tôi yêu nhân vật My Sói"

- Không quá khi nhận xét chị đã lột xác với My Sói, và thuyết phục được khán giả về diễn xuất. Sự xuất thần ấy là do một kịch bản tốt, một nhân vật đầy số phận hay là một Thu Quỳnh đã chín muồi về nghề?

- Tôi nghĩ tôi là một người may mắn, có người vô cùng yêu nghề, yêu nghệ thuật nhưng cả đời không có được một vai diễn gây bão. Trước My Sói, có thể tôi là người kém may mắn nên chưa có vai diễn để mọi người nhớ đến thực sự.

Thế nên, khi nhận vai My Sói, tôi biết đây là cơ hội mình phải nắm bắt, nếu không nắm bắt cơ hội này tôi sẽ phải hối hận. Tôi biết khó có thể có được một vai diễn, một số phận như thế.

- Cố nghệ sĩ Duy Thanh từng nêu quan điểm "đóng nhân vật phản diện, chính người diễn viên phải ghét nhân vật. Người diễn viên có ghét thì khán giả mới ghét". Với My Sói, chị giữ tâm thế như nào?

- Khi xem phim, tôi cũng ghét My. Nhưng là khi xem thôi, còn thực ra, tôi yêu nhân vật của mình. Ai cũng có một góc xấu gì đó, luôn khó chịu, ganh ghét với người, nhưng có người giấu đi, không để lộ ra ngoài. Với My, cô ấy bung hết tất cả ra, không giấu gì cả, không e ngại gì cả. Đó cũng là tính cách riêng của My, và khiến tôi yêu nhân vật này.

- Theo chị, điều đáng thương nhất của My là gì?

- Cô ấy không hiểu gì về tình yêu. Cô ấy đáng thương và đáng ghét, không biết hạnh phúc là gì cả. Hạnh phúc của My là thấy người khác đau khổ, nhưng My không hề biết rằng, đó không phải là hạnh phúc.

My Sói và Doãn Quốc Đam là bạn học nên có mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời.

- Chẳng phải My yêu Cảnh (Doãn Quốc Đam)?

- Tôi rất trăn trở điều này, đó là My có nhắn cho Cảnh dòng chữ “Em yêu anh”. Tình cảm ấy có thật lòng không hay chỉ là chiêu trò của My? Thực ra, theo tôi, đó là thật lòng. My thích Cảnh, nhưng cô ấy đã lợi dụng điều đó, khiến tình cảm ấy không còn trong sáng nữa. Thế nên, tôi mới nói cô ấy chẳng hiểu gì về tình yêu, về hạnh phúc.

- “Các nữ diễn viên đóng đạt quá hay ngoài đời các chị cũng như vậy!”, đó là một bình luận thô, nhưng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Chị đối diện với những bình luận đó như thế nào?

- Tôi thấy bình thường vì tôi chẳng bao giờ để vào đầu những bình luận quá khích như thế. Nói thật, ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn kiểu như vậy qua inbox trên trang cá nhân, tin nhắn điện thoại.

Nhưng rồi, tôi nghiệm ra, à hình như họ đang rất ghét My Sói, và nghĩa là tôi đã thành công. Mục đích của tôi khi đóng My Sói là khán giả phải ghét, nghĩa là tôi đạt được rồi.

Tất nhiên, có người hiểu cho công việc của mình, có người thô lỗ không hiểu được, mình cũng đâu thể giải thích mãi. Chính vì vậy, tôi không chạnh lòng, nếu khán giả ghét Thu Quỳnh mới đáng lo, chứ họ đang ghét My Sói mà.

- Chị quan sát hoặc lấy chất liệu ở đâu để thể hiện thành công một nhân vật cave điển hình?

- Tất nhiên là tôi không thể có thời gian để đi tìm một cô gái có số phận giống My. Tôi cũng không thể liều mình lọt vào một động mại dâm nào đấy để tìm chất liệu. Tôi chọn quan sát trên phim ảnh, các bộ phim nước ngoài. Họ làm rất táo bạo, và hay vô cùng. Tôi xem Người tình, Những người khốn khổ… Xem những bộ phim như thế, tôi học được cách thể hiện sự sexy, cuốn hút, táo bạo.

Ngoài ra, tôi còn đọc những vụ án trên báo chí, xem truyền hình. Thực ra, tên My Sói là do tôi tự đặt, nhưng sau đó tôi vô tình phát hiện, cũng có một nữ giang hồ, cầm đầu một nhóm mại dâm tên là My Sói, và đã bị bắt.

Theo Thu Quỳnh, My Sói đáng thương vì không biết yêu, không biết hạnh phúc.

"Tôi chưa bao giờ yên ổn"

- Sau những đau đớn của đổ vỡ hôn nhân, Thu Quỳnh của hiện tại, hình như đang bình yên, thăng hoa?

- Yên ổn, tôi nghĩ mình chưa bao giờ yên ổn, cuộc sống mà bình bình thì chán lắm. Giờ mọi người nhớ đến tôi, hết phim có nhớ đến tôi nữa không lại là chuyện khác. Khi Quỳnh búp bê kết thúc, sẽ lại có những bộ phim mới, thế nên, chân lúc nào cũng phải chạm đất để đỡ bị sốc.

Tôi biết là mình sẽ bị quên thôi. Thế nên, khi mình đang thăng hoa, cũng không nên bay quá cao. Thay vào đó, tôi cố gắng nhiều hơn, như người trồng cây vừa gặt hái, thu lượm nhưng cũng phải vừa chăm bón.

- Hạnh phúc hiện tại của chị là gì?

- Là bé Be lúc nào cũng khỏe mạnh, công việc được mọi người ghi nhận.

- Chị có gặp áp lực kiếm tiền nuôi con?

- Thỉnh thoảng có, như thời điểm Be mới đi học hay lúc tôi mới mua xe. Lúc ấy, tôi cũng hơi chấp chới nhưng sau đó quen ngay. Mục tiêu kiếm tiền của tôi không nhiều, kiếm ra chừng nào thì tiêu chừng đó.

Tôi cũng không dùng đồ hiệu đắt tiền gì cả. Tiền đủ mỗi ngày ăn sáng, uống cà phê, thỉnh thoảng đi shopping tự thưởng cho mình, chỉ vậy thôi!

Theo Quang Đức

Zing