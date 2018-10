'My Sói' Thu Quỳnh: Từng trầm cảm, nghĩ mình bị điên và cú bừng tỉnh thay đổi cả cuộc đời

Tôi gặp Thu Quỳnh không phải ở địa điểm phỏng vấn quen thuộc như trong studio tràn ngập ánh sáng hay các quán cafe sang trọng. Sau nhiều lần gọi điện, "My Sói" hẹn gặp tôi sau hậu trường Nhà hát Tuổi trẻ - nơi cô luôn có mặt 7 ngày/tuần. Nữ diễn viên kéo hai chiếc ghế gỗ nhỏ, dặn tôi ngồi ra xa chút để các đồng nghiệp có giấc nghỉ trưa ngắn ngủi thoải mái hơn, không bị tiếng chuyện trò làm phiền.

Trái ngược hẳn vai diễn đang nổi đình đám trong "Quỳnh Búp Bê", "My Sói" trước mặt tôi không son phấn sắc lẹm hay ăn vận cầu kỳ. Thay vào đó, Thu Quỳnh ngoài đời vô cùng giản dị với áo rộng, quần thun, với gương mặt mộc còn chẳng thèm tô thêm son. Giống như là, việc "My Sói" trở thành tâm điểm chú ý trong nhiều ngày qua chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Thu Quỳnh vậy.

Quãng thời gian tăm tối nhất, tưởng mình bị điên và cú bừng tỉnh thay đổi tất cả

"My Sói" gây sốt mạng xã hội, đồng nghĩa với việc mọi thông tin về Thu Quỳnh đều thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Từ việc Thu Quỳnh từng thi Hoa hậu Việt Nam ra sao, cho đến việc nữ diễn viên trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với Chí Nhân và những ồn ào xung quanh,… tất cả đều trở thành chủ đề bàn tán. Ít ai biết, trước khi được công chúng quan tâm như hiện tại, từng có khoảng thời gian Thu Quỳnh biến mất khỏi màn ảnh nhỏ. Nói về khoảng thời gian kéo dài khoảng 3-4 năm này, "My Sói" gọi đó là hành trình đầy rẫy khó khăn, nhưng vô cùng cần thiết.

"Trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có may mắn tham gia phim truyền hình. Cho đến bây giờ, nhiều khán giả vẫn nhắc tới bộ phim "Nhà có nhiều cửa sổ" năm đó. Sau khi thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi tiếp tục tham gia vào một số dự án khác. Nhưng cá nhân tôi lại không thấy hài lòng với những vai diễn một màu ngày ấy. "Dường như bản thân không tiến lên mà đang ngày một thụt lùi", "Mình đang dậm chân tại chỗ ư?",… Những suy nghĩ này luôn thường trực trong tôi. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của tuổi trẻ mà tôi nghĩ ai cũng từng một lần nếm trải" – Thu Quỳnh nhớ lại.

Áp lực khẳng định cái tôi, sự bỡ ngỡ khi mới vào nghề,… tất cả như khiến Thu Quỳnh trở nên ngạt thở. Nữ diễn viên nhận ra, nếu cứ cứng đầu tiếp tục, chắn chắn sẽ gặp thất bại. Vì thế, Thu Quỳnh quyết định tập trung cho công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, tìm ra định hướng riêng và tích luỹ thêm kinh nghiệm diễn xuất trước khi đủ vững vàng để thực sự theo đuổi đam mê.

Trong 4 năm tạm dừng đóng phim truyền hình, Thu Quỳnh lập gia đình và sinh con. Đây là một bước ngoặt, một cột mốc khác trong cuộc đời mà cô "khắc cốt ghi tâm". Vốn là một người vô cùng lạc quan và tích cực, thế nhưng vào giai đoạn này, "My Sói" lại rơi vào trầm cảm khá nặng nề vì liên tiếp những biến cố khác nhau. Bé Be vừa chào đời đã phải nằm viện gần 1 tháng, hôn nhân gặp trục trặc rồi đổ vỡ,… Thu Quỳnh tiết lộ, suốt nhiều tháng trời cô chỉ nhốt mình trong nhà, cả ngày chẳng buồn soi gương.

Nhiều người khi buồn thường tìm đến một công việc gì đó. Với Thu Quỳnh, đó là bếp núc. Cô chỉ ở nhà, không giao tiếp, không gặp gỡ ai, chăm chăm nấu ăn đến mức người đầy mùi dầu mỡ. Thậm chí, "My Sói" còn nghĩ, mình bị điên, không phải cái khùng điên nhất thời, mà là điên thật! Nữ diễn viên dùng nó làm lý do để bao biện cho những hành động và suy nghĩ của mình, rồi ngày càng đằm chìm vào sự tăm tối.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Thu Quỳnh vẫn không giấu nổi sự rùng mình. Quỳnh dừng lại một chút, mỉm cười và nói với tôi: "Sự tỉnh táo mà Quỳnh có bây giờ thực sự xảy đến như một phép màu".

"My Sói" kể, bỗng một ngày cô chợt…. bừng tỉnh. Một phút giây vô cùng kì lạ mà đến giờ nữ diễn viên vẫn không thể lý giải được. "Tôi tắm rửa, trang điểm xinh đẹp và mặc lên mình một bộ cánh mới. Cứ thế, tôi lang thang trên đường, hít thở bầu không khí tấp nập. "Cuộc sống ý nghĩa như thế này, tại sao mình lại phí hoài?" – vậy là tôi quyết tâm thay đổi. Tôi chăm chút bản thân, suy nghĩ tích cực hơn. Liên tiếp sau đó là chuỗi ngày tôi nhắn tin, gọi điện "xin việc" một cách đúng nghĩa, để thông báo với mọi người rằng Thu Quỳnh đã quay trở lại và sẵn sàng hơn bao giờ hết. Tôi bây giờ, đang sống bù lại những tháng ngày đánh mất bản thân" – "My Sói" chia sẻ.

Cũng vì sự tỉnh táo đột ngột này, dư luận bàn tán và không tin Thu Quỳnh hồi phục sau biến cố nhanh như vậy. Một số người còn bảo cô yêu không đủ sâu đậm nên mới vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà Thu Quỳnh lấy lại được sự cân bằng. Cô may mắn khi có bố mẹ, con trai bên cạnh – những người luôn lắng nghe và truyền cho Thu Quỳnh nguồn năng lượng tích cực, giúp tôi tỉnh táo như một phép màu.

"Tôi là một người yêu hết mình nên cũng sốc hết mình. Thời điểm tăm tối đến cực độ, tôi từng trải qua. Tôi cho rằng, ai cũng đều có những thời điểm nhất định mà ở đó, biến cố cuộc đời dồn dập kéo đến. Tôi từng mất định hướng trong cuộc việc, tập trung cho gia đình và rồi chỗ dựa này cũng không còn. Nhưng tôi cho rằng, mọi thứ xảy ra đều có lý do. Nhờ có những năm tháng đó, Thu Quỳnh hôm nay mới có mặt tại đây".

Mạnh mẽ, tự chủ đến mức trở thành "đàn ông" lúc nào không hay

Có câu nói, "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Nhìn vào Thu Quỳnh, nhiều khán giả thấy… đúng thật. "My Sói" của hiện tại đẹp rạng rỡ, gợi cảm và thu hút hơn bao giờ hết. Về phía mình, Thu Quỳnh cho rằng sự "hấp dẫn" mà cô đang sở hữu đến từ việc tự chủ: tự chủ về tài chính, tự chủ về tình cảm.

- Đàn ông thường thích một người phụ nữ yếu đuối để có thể chở che, làm chỗ dựa. Nhưng Thu Quỳnh lại khác biệt hoàn toàn?

- Quá mạnh mẽ là nét tính cách "dở" nhất của tôi. Khi tôi mua xe hơi và chia sẻ mục tiêu sắp tới là một căn nhà, một người bạn nam từng nhắn nhủ thế này: "Anh chúc mừng em khi đã thực hiện được điều bản thân mong muốn. Nhưng anh cũng chia buồn vì việc em có người yêu lại thêm một bước khó khăn. Những người đàn ông xung quanh em đều nhận ra rằng, em có thể tự lực làm bất cứ điều gì. Vậy đâu là chỗ để họ thể hiện bản lĩnh của mình?". Đó là lúc tôi chợt nhận ra, phái mạnh xung quanh không hề có cảm giác tôi là một người phụ nữ.

Những người bạn nam giới của Thu Quỳnh đều biết, cô luôn ổn dù không cần sự trợ giúp từ họ. Thậm chí, có người còn xưng hô với Quỳnh là "em trai", "đại ca",…. Ngược lại, các chị em lại thường xuyên làm nũng với "My Sói". Thu Quỳnh hài hước bật mí: "Tôi sẵn sàng đi đón, đưa đồng nghiệp nữ về nhà vào tối muộn rồi một mình trở về,… Nhiều lúc, tôi cũng giật mình và nhận ra bản thân trở thành một người đàn ông lúc nào không biết. "Ơ, mình cũng là phụ nữ, cũng cần được quan tâm chứ?" – suy nghĩ này thi thoảng xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng sau đó biến mất rất nhanh, vì tôi thấy hài lòng với cuộc sống bây giờ. Tuy nhiên có lẽ sắp tới, tôi cũng phải thay đổi một chút, nữ tính, mềm mại hơn".

"My Sói" thừa nhận, nghệ sĩ nào cũng từng trải qua giai đoạn nảy sinh cảm tình với bạn diễn. Đối với diễn viên, bản thân phải tin những gì xảy ra trong kịch bản là sự thật thì mới có thể truyền tải cảm xúc ấn tượng nhất đến khán giả. Khi vào vai một cặp tình nhân, đôi vợ chồng hàng tháng trời hay liên tiếp có những cử chỉ vô cùng thắm thiết trên phim thì cảm xúc là điều không tránh khỏi. Điều khác biệt giữa người có thể vượt qua thứ cảm xúc nhất thời này và người không là ở yếu tố thần kinh thép mà không phải ai cũng có. Phải thực sự bản lĩnh, tỉnh táo thì mới có thể vượt qua điều dễ khiến con người sa đà như chuyện tình yêu. Riêng Thu Quỳnh, cô tự tin bản thân ở thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể chế ngự tình cảm, xác định đâu là phim, đâu là đời thực.

"Đâu phải nghệ sĩ nào cũng để tình cảm chi phối và đánh mất gia đình? Một nghệ sĩ phải cân bằng được yếu tố bản năng và sự trưởng thành. Với những ai không làm chủ bản thân, không đủ lý trí để vượt qua, họ sẽ để thứ tình cảm nhất thời đó lớn lên. Nếu cả hai đều là "trai chưa vợ, gái chưa chồng" thì không sao. Nhưng nếu rơi vào trường hợp những người đã có gia đình thì đó sẽ một con đường sai mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh thay đổi".

Tôi hỏi Thu Quỳnh về hình bóng người đàn ông trong cuộc sống của cô bây giờ. "My Sói" chỉ cười lớn. Cô không vội vã đi tìm người mới. Với Thu Quỳnh, chuyện tình cảm là duyên số. Nỗ lực tìm không có nghĩa là thấy, nếu cứ cố gắng rồi lựa chọn sai lầm thì còn khổ hơn. Hơn thế nữa, bé Be vẫn luôn có bố bên cạnh về tinh thần. Quỳnh phân định rất rạch ròi, việc gì của bố - bố phải làm. Cô không hề cấm đoán hay tranh giành làm hết những việc của một người đàn ông. Chính vì thế, cả hai vẫn luôn trao đổi để tạo điều kiện cho Be phát triển một cách tốt nhất.

Nói thế không có nghĩa, Thu Quỳnh không cần một chỗ dựa cho mình. Cô là phụ nữ, và phụ nữ vẫn sẽ có lúc yếu đuối, dù thường ngày có mạnh mẽ đến mấy. Tuy nhiên, người có thể làm trái tim của Thu Quỳnh rung động hẳn phải là một người phi thường. "Đó là một người mạnh mẽ, và chắc chắn phải vô cùng đàn ông để có thể cầm cương, chế ngự tôi không còn "hoang dã" nữa" – "My Sói" bày tỏ.

Chưa thoả mãn với thành công của "My Sói" và sự nghiệp hiện tại

Chỉ trong vòng 2 năm, Thu Quỳnh liên tiếp tạo được dấu ấn với các vai diễn mang màu sắc khác nhau trong những bộ phim truyền hình như "Sống chung với mẹ chồng", "Ngược chiều nước mắt" và gần nhất là "Quỳnh Búp Bê". Đối với diễn viên, có một nhân vật gây tiếng vang đã được coi là thành công đáng mơ ước. Do đó, việc Thu Quỳnh khẳng định được khả năng diễn xuất và tạo được thương hiệu riêng trong thời gian khá ngắn nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng.

Là tâm điểm, trở thành gương mặt được săn đón nhưng Thu Quỳnh tham vọng bản thân sẽ còn gây dấu ấn dài lâu hơn nữa trong lòng công chúng. "My Sói" tâm sự: "Tôi chưa thực sự thoả mãn với thành công hiện tại. Với ai cũng vậy dù trong bất kể ngành nghề nào, chúng ta luôn thay đổi, ao ước phát triển và tìm ra một hướng đi khác biệt. Nhưng đương nhiên, để làm được điều này thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố kèm theo cả một chút may mắn nữa.

Thành công của vai diễn My Sói đến từ nhiều yếu tố: sự chín muồi, trưởng thành trong diễn xuất, từng trải từ những biến cố cuộc sống,… Nếu ở thời điểm cách đây vài năm, chắc chắc tôi sẽ không thể lột tả được một My Sói như trên màn ảnh ngày hôm nay. Thời gian đã làm cho tôi trưởng thành hơn, những va vấp trong cuộc sống hay ngay cả việc trở thành một bà mẹ,… tất cả những yếu tố này đã ảnh hưởng rất nhiều trong việc định hình nhân vật".

Một vai diễn thành công, vô tình cũng sẽ trở thành cái bóng, áp lực lớn cho những màn hoá thân sau này của người diễn viên. Đây cũng là điều khiến Thu Quỳnh lo lắng. Thực tế khi mới nhận vai, cô không để tâm quá nhiều tới vấn đề này. Lúc đó, Thu Quỳnh chỉ muốn hoá thân một nhân vật mà bản thân có thể tha hồ bay nhảy, cống hiến và thể hiện hết mình. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt. My Sói tạo được hiệu ứng tốt, nhận được sự chú ý của khán giả thì cũng sẽ trở thành một thử thách đầy hấp dẫn và kích thích để từ đó Thu Quỳnh không ngừng cố gắng và nỗ lực.

Cũng như bao diễn viên từng vào vai phản diện khác, Thu Quỳnh nhận về rất nhiều bình luận, tin nhắn chửi rửa, đe doạ của khán giả sau khi phim lên sóng. Có những người phân định rất rạch ròi, rằng họ thích Thu Quỳnh và căm ghét "My Sói". Nhưng cũng có dân mạng dành những lời lẽ vô cùng nặng nề.

"Ban đầu, tôi sốc lắm. Tuy nhiên, tôi cho rằng điều này gián tiếp thể hiện sự ghi nhận nơi khán giả. Quỳnh Búp Bê là bộ phim bầm dập và tơi tả nhất mà tôi từng tham gia. Xuyên suốt gần 7 tháng làm phim, có quá nhiều phân đoạn để lại sự ám ảnh nhất định trong tôi. Cảnh hậu trường My Sói đánh ghen em gái Lan gây xôn xao những ngày qua cũng là một trong số đó. Để có thước phim thực nhất, tất cả các diễn viên đều đánh thẳng tay, thậm chí tôi còn ngã xuống nước ướt hết từ đầu đến chân. Hay phân đoạn Quỳnh Búp Bê cầm gạch đánh vào đầu My Sói, mọi người cũng sử dụng công cụ thật và ngã thật. Bản thân tôi từng bị ngất xỉu vì ngã đập đầu xuống đất".

Trước khi vội vào hội trường Nhà hát để tập luyện cho vở kịch mới, Thu Quỳnh chia sẻ sắp tới, cô mong muốn được thử sức với một dạng vai có cá tính khác hẳn những nhân vật từng đảm nhận để thêm màu sắc cho "bộ sưu tập" của mình. "My Sói" ngoài đời, mạnh mẽ và tràn đầy tự tin như vậy. Cô biết bản thân mình cần gì, thiếu gì và cần bổ sung ở đâu. Bởi tất cả những biến cố đã trải qua, khó khăn chồng chất đã giúp Thu Quỳnh có khoảng thời gian tạm dừng chân, để nhìn lại và hình thành nên một bản thân thật khác, đầy trưởng thành và bản lĩnh.

