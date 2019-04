My sói "Quỳnh búp bê": “Tôi như rơi xuống vực sâu khi gặp phải biến cố hôn nhân”

Thu Quỳnh sắp xuất hiện trong phim truyền hình “Về nhà đi con” với một dạng vai đã từng đóng. Quỳnh nói sao về điều này?

Vai Huệ trong “Về nhà đi con” là một vai khác hẳn với vai My “sói” trong “Quỳnh búp bê”. Đây cũng là dạng vai mà trước khi đóng “Quỳnh búp bê” tôi đã theo đuổi nhưng có thể do thời điểm đó chưa nhiều vốn sống và kinh nghiệm diễn xuất nên tôi đã gặp thất bại. Đó cũng là một trong những lí do tôi phải tạm dừng đóng phim truyền hình tới 3 năm.

Thu Quỳnh vào vai Thu Huệ trong "Về nhà đi con" sắp phát sóng trên VTV1.

Tôi đã gặp áp lực rất lớn, áp lực khủng khiếp khi nhận vai mới. Áp lực từ việc từng diễn dạng vai này nhưng đều thất bại. Áp lực vì cái bóng của vai trong “Quỳnh búp bê” quá lớn. Thực sự mà nói, vai My “sói” đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của tôi. Vì thế, việc tiếp cận với vai diễn lần này gây nên một sự khó khăn vô cùng lớn.

Thời gian đầu quay phim, tôi đã mất rất nhiều thời gian để loay hoay với vai diễn. Tôi cũng phải nhờ đến đạo diễn căn chỉnh rất nhiều trong diễn xuất, đặc biệt là ánh mắt, cơ mặt, ngữ điệu… làm sao để hoàn toàn thoát khỏi vai trước đây.

Bình thường, có những lúc tôi đeo khẩu trang và kính râm đi ngoài đường, nhiều người vẫn nhận ra tôi vì giọng nói của tôi rất đặc trưng giọng My “sói”. Hai vai diễn có tính cách đối lập mà lại cùng giọng nói thì không thể nào chấp nhận được. Thế nên tôi cũng phải căn chỉnh lại giọng nói sao cho khác biệt.

Nhiều lúc bị cuốn theo tâm trạng và diễn biến của nhân vật nên quên mất việc điều chỉnh giọng nói. Mỗi khi như thế lại phải mất khá nhiều thời gian để sửa. Cứ nghe thấy giống “My “sói” phát, các anh chị lại nhắc ngay.

Bộ phim này vẫn đang quay và đến giờ phút này tôi đã ý thức hơn rất nhiều. Thời điểm mọi người mang phim về dựng, tôi cũng rất lo lắng. Tôi phải sát sao với phòng dựng để xem có đường dây nào bị đứt không, tâm lý có gì chưa ổn… để xin thu lại đoạn đó sao cho sản phẩm tốt nhất khi đến với khán giả.

Trong phim “Về nhà đi con”, Huệ lúc nào cũng thuỳ mị, mong manh và nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là một cô gái mong manh mà tiềm ẩn sự mạnh mẽ bên trong. Mẹ mất sớm, cô ấy lại là chị cả… nên chắc chắn phải là điểm tựa và trụ cột trong gia đình. Cô ấy không thể nào yếu đuối được.

Thường khi gặp thất bại với dạng vai nào đó diễn viên sẽ tránh không dám lặp lại dạng vai đó nữa. Việc Thu Quỳnh vẫn nhận lời đóng dạng vai từng khiến Quỳnh thất bại phải chăng vì sợ khán giả sẽ quên mình khi lâu không xuất hiện?

Không hẳn. Sau khi đóng My “sói” tôi đã từng từ chối rất nhiều lời mời đóng dạng vai tương tự. Tôi cũng tự thay đổi hình ảnh của mình bằng cách nối tóc dài ra, ăn nói nhẹ nhàng hơn và không chụp những bức ảnh cá tính nữa. Nhiều người nói rằng, đó là một sự dại dột, tại sao không bám vào thế mạnh của mình để phát triển sự nghiệp...

Thu Quỳnh đã thay đổi hình ảnh khi bộ phim "Quỳnh búp bê" kết thúc.

Tuy nhiên, với tư duy nghề nghiệp của bản thân thì tôi không muốn bám vào một dạng vai cố định. Tôi vẫn thường nói đùa là “không muốn trở thành “cave” của màn ảnh Việt”.

Nghĩa là cứ đóng đinh với một dạng vai như thế. Tôi muốn tìm thêm những màu sắc mới, thay đổi chính mình đi… không muốn chạm đến trái tim của khán giả bằng những dạng vai khó ưa. Đó là lí do tôi nhận vai trong “Về nhà đi con” và dồn cho vai diễn rất nhiều tâm huyết lẫn thời gian.

Có thể, việc lặp lại dạng vai mình từng thất bại sẽ khiến mình gặp nhiều khó khăn và trở ngại hơn nhưng để chinh phục thành công thì không thể chọn con đường dễ dãi.

Có nghĩa là bạn muốn gầy dựng một thành công mới từ chính thất bại của mình?

Có lẽ đó là một tham vọng, một mong muốn… nhưng cũng có thể đây là một cơ hội để tôi xem lại khả năng của mình với dạng vai này. Tôi muốn vượt qua thất bại của mình để vươn tới một thành công.

Liệu có mâu thuẫn không khi không bước xa hơn từ những thành công mà quay lại để gầy dựng thành công từ thất bại?

Đơn giản vì tôi muốn tôi là phụ nữ (cười). Trước giờ tôi vẫn luôn nhận mình có 70% tính cách đàn ông trong hình hài phụ nữ. Nhưng đến một giai đoạn tôi nhận ra rằng, tại sao mình không thể tìm lại sự dịu dàng, mềm mại và yếu đuối như mình vốn có thuở nhỏ. Tìm lại sẽ tốt hơn là quên nó đi.

Việc Thu Quỳnh muốn quay trở về với sự mềm mại và dịu dàng rất phụ nữ (vốn có) phải chăng vì có “chất xúc tác” là tình yêu mới?

Không có (cười). Tôi vẫn chưa có người yêu.

Thu Quỳnh từng chia sẻ là có quãng thời gian đau khổ và bàng hoàng. Vậy có thể hình dung quãng thời gian đó ra sao?

Chẳng hạn tôi từng phải đối diện với những cú sốc, những thất vọng trong cuộc sống, những thứ không như là mơ. Ngày xưa, tôi là một người rất mộng mơ, tôn thờ tình yêu, tôn thờ gia đình… nên khi gặp phải biến cố tôi như rơi xuống vực sâu. Tôi đã phải cố nhớ đến cái cảm giác đó khi hoá thân thành nhân vật trong “Về nhà đi con”.

Cảm giác đó thi thoảng có hiện về và làm cho Quỳnh sợ hãi?

Lâu lắm rồi tôi đã vùi chặt cảm giác đó vào một “góc chết”. Nhưng khi bước vào quay bộ phim mới thỉnh thoảng tôi cũng phải cố nhớ lại để làm đầy cho vai diễn.

Có người hỏi thật tôi rằng “Người ta toàn muốn quên đi những cảm giác đáng sợ, vậy bạn phải gợi lại cảm giác đáng sợ đó sau nhiều năm ngủ yên thì có khủng khiếp không?”, tôi đáp “Tôi không sợ”. Tôi gợi lại cảm giác đó để phục vụ cho công việc chứ không phải để nó đè nén tâm lý và tinh thần của mình.

Thu Quỳnh nói sao về việc mua nhà, mua xe và sắm một loạt tài sản nhờ vai My “sói” trong “Quỳnh búp bê”?

Thời điểm cuối năm vừa rồi tôi muốn mua nhà để hai mẹ con dọn ra ở riêng nhưng lúc đó tôi quá bận nên vẫn chưa thực hiện được. Tính tôi vốn cầu toàn, khi có nhà riêng tôi phải quán xuyến được tất cả mọi thứ nhưng thời gian bận nên không thể.

Tôi tạm hoãn lại ý định mua nhà sống riêng một thời gian đã. Hy vọng năm nay tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Từ giờ trở đi, mỗi năm tôi sẽ cố gắng đạt được một mục tiêu mình đã đề ra.

Tại sao đang sống vui vẻ với bố mẹ, thậm chí nhờ được bố mẹ rất nhiều trong việc chăm sóc con cái mỗi khi bận đi diễn xa… Quỳnh lại muốn sống riêng?

Tôi trưởng thành rồi nên cũng muốn có một cái gì đó của mình. Thêm nữa, tôi muốn mỗi năm sẽ chạm tay tới một mục tiêu mà mình đã đề ra. Điều đó sẽ làm cho mình không thể tự thoả mãn với những gì mình đang có mà sẽ phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.

Việc mua nhà là cũng với ý định có nhiều thời gian gần con hơn nữa và mình sẽ phải “lớn” hơn nữa. Khi ở với ông bà ngoại, có người hỗ trợ, tôi sẽ dễ có suy nghĩ ỷ lại. Vì thế, khi mẹ con sống với nhau, tôi sẽ thay đổi được suy nghĩ đó.

Cảm ơn diễn viên Thu Quỳnh đã chia sẻ thông tin.

