'My sói' đăng ảnh eo thon khiến dân tình ghen tị hết nấc nhưng lại bị Hồng Đăng 'bóc phốt' ngay sau đó

Cách đây ít giờ, "My sói" Thu Quỳnh đã đăng tải bức ảnh khoe vòng eo thon cực ấn tượng với dòng chú thích: "Khi ngày nào các chị em cũng thi nhau up clip luyện tập hăng say, ăn uống chế độ, khoe body ngon ngọt thì tôi cả ngày chỉ nằm ườn và vật vã với những cơn đói... Nhà cửa bừa bộn chẳng buồn dọn dẹp, gương bẩn cũng chẳng thèm lau luôn đây này! Bụng đang sôi ùng ục, thèm bát mì tôm quá! Có cách nào ăn nhiều mà người vẫn ngon không các bác ơi".

Thu Quỳnh khoe vòng eo con kiến khiến nhiều người trầm trồ

Ngay lập tức, hình ảnh này của Thu Quỳnh đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đa số mọi người đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho bà mẹ một con. Tuy nhiên sau đó, diễn viên Hồng Đăng đã để lại một bình luận khiến dân tình "ngã ngửa": "4 năm trước...". Thu Quỳnh liền trả lời: "Anh nắm rõ thế nhỉ". Sau đó, không chỉ có Thu Quỳnh mà cả nghệ sĩ Công Lý cũng vào "góp vui" với Hồng Đăng. Thu Quỳnh cũng thừa nhận đây là bức ảnh được chụp từ 3 năm trước, sau khi cô vừa sinh bé trai đầu lòng.

Hồng Đăng "bóc phốt" Thu Quỳnh đăng ảnh cũ, Công Lý cũng vào góp vui

Dù hiện tại đã là bà mẹ 1 con nhưng Thu Quỳnh vẫn giữ vững phong độ với thân hình chuẩn mực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thu Quỳnh ở hiện tại vẫn giữ được vóc dáng nuột nà. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi

