Mỹ nhân Việt và nỗi ân hận muộn màng với quá khứ ly hôn

Cát Phượng: "Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh"

Thái Hòa và Cát Phượng nên duyên vợ chồng sau thời gian làm việc chung ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 2 năm dù cả hai đã có chung một bé trai với tên gọi ở nhà là cu Bom. Trong chương trình Sau ánh hào quang mới đây, nữ diễn viên hài khẳng định mình đã sai khi vội vàng ly hôn với Thái Hòa vào thời điểm ấy.

Cát Phượng khóc khi nói về cuộc hôn nhân ngắn ngủi với chồng cũ.

Nhìn lại chuyện cũ, Cát Phượng cảm thấy rằng hào quang cho mình khán giả nhưng lại lấy đi hạnh phúc lứa đôi khi đẩy chị và Thái Hòa tới kết cục chia cách. Sự đơn độc ấy lớn đến nỗi, Cát Phượng không hiểu được những tổn thương của người đàn ông lớn thế nào khi bị lép vế trước thành công của vợ. "Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn" - Cát Phượng nấc nghẹn nói về chuyện cũ.

Yêu nhau 4 năm nhưng chia tay sau 7 ngày thành hôn, Thái Hòa - Cát Phượng khiến giới nghệ sĩ thời đó vô cùng sốc. Nhiều người đồn đoán với những lý do khác nhau vì lí do họ chia tay quá đỗi chóng vánh. Giờ đây nhìn lại, Cát Phượng thừa nhận mình đã sai vì võ đoán vội vàng để rồi phải ân hận mãi mãi. Nữ diễn viên run rẩy: "Cảm ơn Thái Hòa vì đã giúp tôi lớn lên. Tôi mang nợ Thái Hòa suốt đời vì đã khiến anh tổn thương quá nhiều".

Gia đình Cát Phượng - Thái Hòa thuở còn bên nhau.

Thanh Hà: "Nếu quay ngược thời gian, tôi nhất định không bao giờ muốn ly hôn"

Có một sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Thanh Hà lại có vẻ như khá lận đận. Sau khi kết hôn với Andy Ho, Thanh Hà sinh con gái Quỳnh Tiên. Thời gian ở cữ, nữ ca sĩ rất nhớ sân khấu nên cô đi hát trở lại chỉ 5 tuần sau khi sinh. Tuy nhiên, khoảng thời gian bắt đầu trở lại sân khấu cũng là lúc cuộc hôn nhân xuất hiện rạn nứt. Sau đó, Thanh Hà chủ động nói lời ly hôn. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Thanh Hà tái hôn.

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, cô tiếp tục gặp giông bão vì vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy. Ly hôn lần 2 khiến Thanh Hà bị ám ảnh, tổn thương và gần như tuyệt giao với cuộc sống bên ngoài.

Tuy nhiên khi nhắc đến 2 cuộc hôn nhân trong quá khứ, Thanh Hà không ngần ngại nói: "Nếu quay ngược thời gian, tôi nhất định không bao giờ muốn ly hôn ở lần đầu cũng như lần thứ 2."

"Tôi muốn cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa để được ở với người đó. Nhưng lúc đó, vì tôi quá trẻ, nóng tính và háo thắng nên cứ nghĩ nếu không được thì thà buông bỏ đi để tìm cơ hội làm lại cái khác. Nhưng mà tôi hoàn toàn sai. Vấn đề là bản thân mình, mình có chịu đựng được nhau, nương nhau để tìm được điểm chung ở giữa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn".

Hoa hậu Thu Thủy: "Tôi hối hận mỗi ngày"

Bên cạnh sự thành đạt, dư luận luôn dành mối quan tâm đặc biệt đến cuộc hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thu Thủy. Gắn bó hai lần với những người đàn ông đều thuộc hàng đại gia, Thu Thủy kết hôn lần đầu ở tuổi 26. Ba năm sau đó, cô đệ đơn ly dị chồng. Quay về với tình trạng độc thân, Hoa hậu 1994 cũng gặp được người đàn ông đồng cảm, tuy nhiên chưa đủ "duyên nợ" nên họ không đến với nhau. Hiện tại, Thu Thủy là mẹ đơn thân nuôi nấng 2 con trai.

Vẻ đẹp kiêu sa của Thu Thủy hồi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994.

Nói về quyết định ly hôn ngày ấy, Thu Thủy cho hay: "Tôi hối hận mỗi ngày ấy chứ, nhưng không vì thế mà tôi vội vã đi tìm một cuộc hôn nhân khác. Điều cần nhất cho một phụ nữ dù là có hay không có hôn nhân, dù là có dám bước qua hay chấp nhận hôn nhân kể cả khi nó không mấy hạnh phúc đó là 'hãy là chính mình'. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam đó là tự huyễn hoặc mình trong những thứ ảo tưởng hạnh phúc, đạo đức nào đó và trở thành nô lệ của chính cái mô hình hạnh phúc mà họ rắp tâm tạo dựng nên".

Cô cũng cho rằng, phụ nữ bị đàn ông coi thường là vì: "Họ hi sinh bản thân quá nhiều cho người khác và quên mất rằng không có hạnh phúc thật sự nào được sinh ra từ sự hi sinh hay đánh đổi cả. Và đừng nhầm lẫn sự hi sinh với sự cho đi. Bạn có thể cho đi rất nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ hi sinh niềm vui và hạnh phúc của chính bạn".

Nữ doanh nhân Thu Thủy ở thời hiện tại với nhan sắc không thua kém thời "Hoa hậu".

Thế nên, để bù đắp cho nỗi buồn đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy vùi mình vào công việc kinh doanh, cố gắng học hỏi thêm nhiều thứ: "Đúng là tôi sợ đánh mất mình, tôi sợ đến một lúc nào đó các kỹ năng, các tính toán, phương thức ngấm vào người tôi và tôi mất đi những cảm xúc, những trực cảm rất bản năng".

Bên cạnh đó, cô cũng bỏ niềm vui vào đọc sách: "Đọc nhiều đến một mức độ nào đó, những ấn tượng, những câu nói hoặc nhân vật nào đó sẽ ở trong bạn, trở thành một phần của thế giới nội tâm của bạn. Và thế giới nội tâm ấy càng phong phú bạn sẽ có đầy đủ nội lực để bước đi trên cuộc đời gian khó này một cách an nhiên và thú vị".

Theo Khám phá