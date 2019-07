Mỹ nhân Việt thi nhau "khoe" chiến tích được đại gia mời chào bao nuôi: Đừng biến những cuộc ngã giá tình - tiền thành chiêu trò đánh bóng bản thân

Nhắc tới showbiz , ai cũng nghĩ ngay tới thế giới sắc màu rực rỡ mà ở đấy người ta luôn khoác lên mình tấm áo lấp lánh, tỏa ra ánh hào quang khiến công chúng ngưỡng vọng. Showbiz có màu vàng danh vọng, màu xanh tiền bạc và màu đỏ của quyền lực. Cái thế giới phù hoa như vậy, ai cũng khao khát bước vào.

Nhưng showbiz cũng có màu xám đen của những góc khuất, nơi chứa những điều tối tăm, giả dối và dơ bẩn nhất của cuộc sống.

Nhiều người nói rằng trong showbiz chẳng thiếu gì những "xa hoa giả, cám dỗ thật". Không ít những cuộc ngã giá tình tiền bị phơi bày trên truyền thông, nhiều người còn phải đối diện với pháp luật. Những bóng đen sau những bước "chân dài" khiến nhiều người giật mình về các góc khuất của làng giải trí.

Thế nhưng, có một câu chuyện khá lạ lùng đó chính là thời gian gần đây nhiều ngôi sao có vẻ như ưa thích chuyện "khoe" chiến tích được đại gia mời chào ngã giá. Đồng thời khẳng định bản thân đã vượt qua cám dỗ thế nào.

Nhắc lại câu chuyện xa xa, cuối tháng 6/2012, Angela Phương Trinh từng chia sẻ: "Nhiều đại gia năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối. Họ nghĩ tôi chắc từng yêu đại gia một lần rồi nên sẽ phóng khoáng lắm đây".

Tuyên bố của Angela Phương Trinh khiến dư luận không khỏi hoài nghi về độ chính xác. Nhiều người cho rằng Angela Phương Trinh chỉ đang cố tình đánh bóng tên tuổi của bản thân.

MC, ca sĩ Lưu Kỳ Hương cũng từng gây tranh cãi khi tuyên bố có 1 vị đại gia hứa cho 1 tỷ nếu chấp nhận đi chơi cùng 1 đêm. Lưu Kỳ Hương kể rằng: "Anh ta hớt hải chạy theo tôi ra xe. Không cần biết có ai trên xe, anh ta nói: "Em ơi, anh muốn qua đêm với em được không? 1 tỷ, em đi chơi với anh đêm nay nhé?".

Nữ ca sĩ còn cho biết, cô đã đáp lại rằng: "Tôi yêu thì tôi sẽ dành cho người tôi yêu cả thân xác và tinh thần của tôi. Còn với anh, một kẻ hợm hĩnh không biết xấu hổ thì 1 tỷ của anh chẳng là gì với tôi cả!".

Hương Tràm - cô ca sĩ hạng A của showbiz Việt cũng từng tuyên bố, một "đại gia" sẵn sàng tặng cô 10.000 USD chỉ với 1 điều kiện: Trả lời tin nhắn của anh ta.

Phan Ngân - cô gái nổi lên từ The Face và Sing My Song cũng từng khẳng định thời điểm cô đi thi The Face có nhiều người đã gạ gẫm: "Có những người nhắn tin cho tôi với nội dung "5.000 - 10.000 USD, đi không?". Và có những người không quen biết nhưng bỗng nhiên xuất hiện và hỏi tôi có thể đi ăn tối với họ không, rằng chỉ đi ăn tối thôi rồi sẽ có tiền... Nhưng lúc đó tôi thấy sợ lắm. Mà tôi là người thẳng tính nên tôi "block" những người khiếm nhã đó ngay".

Gần đây nhất, Siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa cũng tiết lộ chuyện cô bị đại gia gạ gẫm: "Thật sự là rất nhiều ạ, có những người bảo sẽ trả 1 triệu đô chỉ để đi gặp gỡ và sau đó bày tỏ vấn đề tình cảm. Nhưng trước giờ tôi là người không để bị những điều đó cám dỗ. Chuyện quen nhau vì tình cảm hay đến vì vật chất nó khác lắm".

Trên thực tế, chuyện công khai những câu chuyện góc khuất showbiz không phải là điều gì lạ lùng. Thế nhưng khi nó trở thành một trào lưu lại vô tình trở thành phản tác dụng. Lần 1, lần 2 nó sẽ là lời cảnh tỉnh nhưng đến lần 9 lần 10 nó lại trở thành chiêu trò nhạt thếch.

Với những người không ở trong thế giới showbiz họ sẽ cho rằng hóa ra "chốn ấy" khủng khiếp hơn người ta nghĩ. Hóa ra những người ở trong showbiz đều trở thành món mồi ngon trong các cuộc ngã giá tình tiền.

Người ta không thể vẽ lên những điều quá tuyệt vời cho hiện thực nhưng điều đó không có nghĩa họ làm nó trở nên quá tiêu cực. Thực tế một điều, có những điều bạn nói ra, người ta chưa chắc đã tin, có những điều bạn kể chưa hẳn đã khiến người ta thông cảm. Đôi khi cái nhận về chỉ là sự mỉa mai: Chắc gì đã từ chối...

Không chỉ vậy, nhiều nghệ sĩ còn lấy câu chuyện ngã giá tình tiền trở thành chiêu thức đánh bóng bản thân. Để được chú ý, nhiều người còn không ngại ngần tô vẽ cho mình một mức giá hoành tráng.

Làm thế nào để chứng minh rằng bạn đã nổi tiếng? Phải chăng là khi bạn được một đại gia nào đó mời chào bước vào những cuộc vui tình - tiền với giá cao ngất ngưởng?

Suy cho cùng, người làm nghệ thuật nên nói chuyện bằng tác phẩm. Những thứ hào nhoáng, phù phiếm phía sau sẽ chẳng bao giờ có thể giữ lại bạn ở showbiz này. Xin đừng để người ta quên mất tên bạn và chỉ nhớ tới những cụm từ như: Cô ấy từng được trả giá 20.000 đô, cô ấy từng bị đại gia gạ tình đổi tiền...

Theo Helino