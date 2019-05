Mỹ nhân sống ẩn dật, 4 lần sảy thai vì yêu cháu trai 'vua buôn lậu' TQ

Trên sân khấu âm nhạc do đài An Huy tổ chức vào tháng 4 vừa rồi, khán giả thổn thức khi được nghe lại giọng hát của thiên hậu một thời Dương Ngọc Oánh. Nữ ca sĩ trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 48 của mình. Cô để tóc xõa tự nhiên, mặc đầm hồng bồng bềnh lệch vai và hát lại những bản tình buồn Nhẹ nhàng nói với anh, Tâm mưa, Em đợi anh giữa mùa xuân.

Phụ nữ khi bước vào tuổi U50 diện váy công chúa thường sẽ gây ra những phản ứng trái chiều. Dương Ngọc Oánh là trường hợp ngoại lệ. Cô vẫn mang đến cảm giác của thanh xuân tươi trẻ. Thập niên 1990, cùng với Vương Phi, Dương Ngọc Oánh là thiên hậu làng nhạc Hoa ngữ.

Dương Ngọc Oánh ở tuổi 48 vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân.

Đối diện những câu hỏi về quãng thời gian ở ẩn, Dương Ngọc Oánh cúi đầu trầm tư: “Tôi không muốn nói. Chúng ta không thể trở lại quá khứ”.

Thiên hậu "vạn người mê" làng nhạc Trung Quốc

Theo Sohu, thập niên 1990, Dương Ngọc Oánh nổi tiếng và xinh đẹp. Vẻ đẹp thanh khiết, nụ cười ấm áp và đôi mắt đẹp của cô có thể khiến nhiều người đàn ông xiêu lòng. Cô may mắn hơn nhiều phụ nữ khác khi sở hữu giọng hát ngọt ngào trời phú. Điểm hay của Dương Ngọc Oánh còn là sự dịu dàng, ôn nhu.

“Cô ấy khác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, không bao giờ muốn làm buồn lòng người khác. Những người đàn ông theo đuổi cô ấy, dù cô ấy không thích cũng thể hiện sự dịu dàng đối đãi”, một người bạn Dương Ngọc Oánh nhận xét về cô trên Sina.

Dương Ngọc Ánh nổi tiếng nhờ sắc đẹp và giọng hát ngọt ngào.

Sinh năm 1971 tại Giang Tây (Trung Quốc), Dương Ngọc Oánh có tuổi thơ bình thường như nhiều bạn bè cùng trang lứa. 5 tuổi, Dương Ngọc Oánh đã biết đàn một số bản nhạc.

6 tuổi, cô xuất hiện trên sân khấu biểu diễn của đài quốc gia. Ở tuổi 15, cô gái xinh đẹp họ Dương thi đỗ Học viện Sư phạm nghệ thuật Nam Xương.

May mắn đến với nữ nghệ sĩ trẻ khi sớm nổi tiếng ở tuổi 19. Năm 1992, cô cùng Mao A Mẫn, Thái Quốc Khánh, Lý Linh Ngọc tham gia đêm hòa nhạc danh giá Gió Trung Quốc. Cô còn là đại diện của Đại lục bên cạnh Lưu Đức Hoa , Diệp Thiến Văn, Trương Thanh Phương biểu diễn ở đại nhạc hội dành cho các nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ.

Năm 1997, tròn 26 tuổi, Dương Ngọc Oánh bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz. Những năm sau này, Dương Ngọc Oánh thỉnh thoảng trở lại sân khấu, ra sản phẩm âm nhạc mới nhưng khán giả đã không còn coi cô là số một như xưa.

“Cô ấy là ký ức thanh xuân của tôi nhưng không phải của hiện tại”, một khán giả thế hệ 8X nói. Nhiều người tiếc cho Dương Ngọc Oánh khi bỏ sự nghiệp vì tình để rồi nhận nhiều cay đắng.

Chuyện tình trong bóng tối với cháu trai “vua buôn lậu” Trung Quốc

Năm 1997, Dương Ngọc Oánh rút khỏi showbiz, dần kín tiếng trước truyền thông. Người trong giới đồn đại cô say đắm đại gia giàu có thân thế bí ẩn. Năm 1999, công chúng ngỡ ngàng khi biết đại gia kia là Lại Văn Phong, cháu trai trùm buôn lậu Lại Xương Tinh. Lại Văn Phong là giám đốc chi nhánh Hong Kong của tập đoàn Viễn Hoa.

Năm 1999, Trung Quốc triệt phá đại án buôn lậu do Lại Xương Tinh cầm đầu. Lại Xương Tinh là chủ tịch tập đoàn Viễn Hoa. Trong nhiều năm buôn lậu, Lại Xương Tinh được sự bợ đỡ của Thứ trưởng Bộ Công an và nhiều lãnh đạo tỉnh Phúc Kiến.

Lại Văn Phong với vai trò giám đốc chi nhánh Hong Kong đã trực tiếp tham gia vào hoạt đông buôn lậu. Tên này bỏ trốn sang Canada trước khi nhận án tù.

Người trong giới showbiz kể: “Năm 1994, Lại Văn Phong gặp Dương Ngọc Oánh. Chuyện tình của họ là vừa gặp đã yêu”. Theo Sina, để lấy lòng Dương Ngọc Oánh, Lại Văn Phong thường đưa đón cô tại các điểm diễn.

Có lần, Lại Văn Phong huy động 6 chiếc Mercedes đỗ thành hàng dài để đón rước người đẹp. Họ sống chung như vợ chồng từ năm 1996. Vì yêu Lại Văn Phong, Dương Ngọc Oánh bỏ qua lời khuyên từ gia đình, quyết định rời showbiz.

Dương Ngọc Oánh bên người tình giàu có Lại Văn Phong. Lại Văn Phong sau đó vào tù vì tội danh buôn lậu.

“Chúng tôi bên nhau 3 năm, từng tính đến hôn nhân. Tôi nghĩ mình may mắn khi tìm được người yêu chân tình, muốn an phận là người vợ. Tôi hy vọng có thể có 3 đứa con, gia đình thật hạnh phúc. Nghĩ lại, tôi quá ngây thơ”, Dương Ngọc Oánh chia sẻ trên Ifeng.

3 năm chung sống như vợ chồng, Dương Ngọc Oánh đau đớn khi sảy thai tới 4 lần. “Mỗi lần gặp một phóng viên trẻ, tôi đều nói nếu may mắn hơn con gái tôi cũng lớn như vậy. Bạn bè ai cũng lập gia đình riêng tôi vẫn độc thân. 3 năm sống chung, tôi sảy thai 4 lần. Lần nào mang bầu cũng nghĩ tới chuyện kết hôn. Sau này, chúng tôi xa cách vì tính cách không hợp”, cô nói.

Dương Ngọc Oánh tìm bình yên ở tuổi U50.

Nguồn tin từ Ylq cho hay khi Lại Văn Phong bị điều tra, Dương Ngọc Oánh cũng không tránh khỏi liên đới. Cô bị cảnh sát triệu tập nhiều ngày và đối diện nghi vấn là đồng phạm trong đại án buôn lậu. Cảnh sát sau đó khẳng định cô vô can.

Năm 2000, khi quyết định chia tay, Lại Văn Phong để lại cho Dương Ngọc Oánh một khoản tiền và chiếc xe Porsche.

Chia tay Lại Văn Phong, Dương Ngọc Oánh sống ẩn dật ở nước ngoài nhiều năm.Cô từng vướng tin đồn hẹn hò Tạ Đông, một nhân viên cảnh sát. Gần nhất, khán giả thấy cô tay trong tay cùng một người đàn ông lạ mặt ở Thâm Quyến.

“Những năm vừa qua, tôi sống cho chính mình. Khi nổi tiếng, tôi sống vì khán giả và công việc, bỏ quên bản thân. Hiện tại, tôi dành thời gian du lịch, tâm sự với bạn bè, nấu cơm cùng gia đình, uống chút trà, leo núi và tản bộ. Tôi vẫn độc thân, chưa kết hôn hay sinh con bí mật”, nữ nghệ sĩ 48 tuổi nói.

