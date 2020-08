Mỹ nhân phim người lớn lấy chồng sau 3 tháng yêu

Trên trang cá nhân, Bae Seul Ki khoe bộ ảnh cưới đẹp lãng mạn và cho biết sẽ sớm lên xe hoa. Hôn phu của nữ diễn viên kém cô 2 tuổi, không thuộc giới giải trí. Dù đã quen biết nhiều năm với tư cách là bạn bè, cặp đôi mới chỉ chính thức hẹn hò nhau khoảng 3 tháng là đi tới hôn nhân. Ban đầu, họ định làm đám cưới vào 25/9. Tuy nhiên, do dịch bệnh, đôi uyên ương đang cân nhắc hoãn đám cưới.



Bae Seul Ki khoe ảnh cưới.

Trên trang cá nhân, Bae Seul Ki cũng đăng tải thư tay, bày tỏ niềm vui đã tìm thấy ý trung nhân. Cô cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và cho biết sẽ giữ gìn hôn nhân thật hạnh phúc. Cô cũng thổ lộ cô yêu chồng vì anh tuy trẻ tuổi hơn nhưng chững chạc, bản lĩnh và rất thương cô.

Bae Seul Ki được khán giả biết đến với nhiều phim truyền hình, điện ảnh tên tuổi như Bông hoa ước vọng, School of Youth: The Corruption of Morals, Tình yêu liều lĩnh... Chuyên đóng các phim "nóng" nên cô từng được gọi là ngôi sao mới của dòng phim 18+.