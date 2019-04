Mỹ nhân Hong Kong mất cả tình, tiền sau vụ chồng ngoại tình với trợ lý

On đưa tin nữ diễn viên Hong Kong Hồng Hân đang rất đau đầu về vấn đề tài chính sau khi phát hiện bê bối ngoại tình của chồng và trợ lý. Trong 10 năm kết hôn, Hồng Hân một mực tin tưởng Trương Đan Phong. Công ty do hai vợ chồng lập đều do một mình Trương Đan Phong quản lý.

Nguồn tin từ On cho hay mới đây Hồng Hân phát hiện đại diện hợp pháp của công ty đã không còn là người cũ, mà là trợ lý Tất Oánh. Phần lớn tài khoản ngân hàng đều bị Tất Oánh phong tỏa, đổi mật khẩu giao dịch. Thời gian qua, lợi dụng lòng tin từ Trương Đan Phong, Tất Oánh đã lặng lẽ sang tên một số bất động sản.

Trương Đan Phong và Hồng Hân là đôi vợ chồng nổi tiếng của Trung Quốc.

“Về mặt pháp lý, Tất Oánh có nhiều quyền lực hơn Hồng Hân trong vấn đề liên quan đến tài sản. Như thế, nếu ly hôn, Hồng Hân có thể rơi vào cảnh không xu dính túi”, nguồn tin cho hay.

Sina tiết lộ người trong nghề đều biết Tất Oánh là phụ nữ giỏi tính toán. Không xinh đẹp và vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cô có rất nhiều người tình trước khi quan hệ bất chính với Trương Đan Phong. Nhờ sự khéo léo nên Tất Oánh còn nhận được cả sự tin cậy từ Hồng Hân. Nữ diễn viên chỉ phát hiện bê bối của chồng hồi đầu năm.

Đối diện những tin đồn về tài sản, phía Hồng Hân hiện từ chối bình luận. Trong khi đó, ở động thái khác, hôm 10/4, Tất Oánh ngầm thừa nhận chuyện ngoại tình với Trương Đan Phong. Trên mạng xã hội, trợ lý này viết: “Trương Đan Phong và Hồng Hân đã không còn tình cảm với nhau. Hai người nên chia tay, bắt đầu cuộc sống mới”.

Nữ trợ lý có mối quan hệ ngoài luồng với Trương Đan Phong.

Trương Đan Phong sinh năm 1981, là nam diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, từng tham gia các phim ăn khách như Hoa Thiên Cốt, Nam thần của tôi, Thần điêu đại hiệp.

Nam diễn viên nổi tiếng nhờ hình tượng người chồng lý tưởng. Bê bối ngoại tình với trợ lý khiến hình ảnh đẹp đẽ lâu nay cua Trương Đan Phong sụp đổ. Giới truyền thông nhận định tài tử này sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Hồng Hân sinh năm 1971 tại Hong Kong. Cô từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất thập niên 1990, là bạn thân của Thái Thiếu Phân, Trần Pháp Dung và Chu Ân. Những bộ phim kinh điển của cô có Nguyên Chấn Hiệp, Như lai thần chưởng, Đại Tam Nguyên, Công phu túc cầu.

Theo Tri Thức Trực Tuyến