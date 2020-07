Mỹ nhân Hoa ngữ khốn đốn vì món nợ của chồng

Trang 163 đưa tin căn nhà của Cam Vy (Gan Wei) gần đây được đưa ra bán đấu giá, mức khởi điểm là 15 triệu NDT (2,2 triệu USD). Ngôi nhà nằm ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, có diện tích xây dựng gần 200 m2, có chỗ đậu xe riêng.



Nhà Cam Vy bị đưa ra bán đấu giá.

Theo một báo cáo khác hồi đầu tháng 7, Cam Vy bị tòa án Thượng Hải yêu cầu hạn chế rời khỏi đất nước, do không thực hiện các nghĩa vụ được yêu cầu trong văn bản pháp lý. Các tài liệu từ tòa án cho thấy đơn vị nộp đơn yêu cầu hạn chế xuất cảnh Cam Vy là Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, số tiền liên quan là 530 triệu NDT (75 triệu USD).

Hôm 15/7, Cam Vy xuất hiện tại một con phố ở Bắc Kinh. Nữ diễn viên mặc đồ trắng, đi xe hơi sang trọng, gương mặt có phần buồn phiền, mắt trũng sâu. Sau khi ngồi với bạn bè một buổi chiều, cô lên xe và được tài xế đưa về. Một nguồn tin cho hay Cam Vy khủng hoảng tinh thần do tài sản bị ngân hàng siết nợ, chồng không chịu về nước xử lý vấn đề nợ nần, để cô phải gánh vác.

Diễn viên Cam Vy.

Trước đó, năm 2008, Cam Vy kết hôn với Giả Dược Đình, một doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc và có với anh này ba con, gồm hai gái một trai. Năm 2015, doanh nhân họ Giả lập công ty Lạc Thị (LeYoung Pictures), kinh doanh đa ngành nghề: thể thao, du lịch, điện thoại di động... Năm 2017, LeYoung Pictures biến động về kinh doanh. Cuối năm đó, Giả Dược Đình sang Mỹ, rồi không về Trung Quốc nữa. Những khó khăn tài chính của Le TV được đẩy cho Cam Vy và em trai của Giả Dược Đình gánh.

Năm 2017, Cam Vy đến Mỹ gặp chồng để giải quyết vấn đề trả nợ, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, nữ diễn viên bị đưa vào danh sách đen của ngân hàng, do vay nợ không trả. Tháng 10/2019, Cam Vy cũng đã đệ đơn ly hôn lên tòa án và yêu cầu Giả Dược Đình chịu mọi khoản nợ, nhưng chưa được xử lý.

Cam Vy và chồng khi còn bên nhau.

Cam Vy được ví là một trong 4 mỹ nhân nổi tiếng Bắc Kinh, cùng Cảnh Điềm, Hàn Tuyết, Bạch Băng. Cô đóng một số phim như Welcome to Shama Town, Love Is Not Blind, Who Sleeps My Bro...

