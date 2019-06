Mỹ nhân Hàn đã qua đời vẫn bị đả kích trên mạng

Ha Ji Seong qua đời hôm 6/5, cái chết của cô gây khó hiểu cho nhiều người, bởi nữ diễn viên đột ngột rời khỏi xe trên đường cao tốc và bị đâm phải, dẫn đến tử vong. Một tuần sau đó, cơ quan chức năng đưa ra kết quả điều tra vụ việc, cho thấy cả Han Ji Seong và chồng cô - người cùng có mặt tại chuyến xe đều uống rượu trước khi lái xe, là nguyên nhân chính khiến tai nạn xảy ra.

Bức ảnh diễn viên Han Ji Seong uống rượu được cô đăng trên Instagram cách đây khá lâu, giờ đây bị nhiều người vào chỉ trích.

Mặc dù sự việc đã khép lại, Ha Ji Seong cũng từ giã cõi đời, tuy nhiên ác cảm dành cho cô không vì thế mà mất đi. Nhiều người vào Instagram của nữ diễn viên quá cố và bình luận lời căng thẳng, ví dụ như "Tại sao cô uống rượu khi lái xe", "Nhẽ ra cô không nên uống nhiều thế", "Rượu đã hủy hoại cuộc đời cô"... Không ít fan còn lục lọi ảnh trên trang cá nhân của cô và bình luận dưới nhưng tấm hình cô uống rượu: "Tất cả những gì trên Instagram của cô cũng toàn là uống rượu", "Điều duy nhất tôi nghĩ khi đọc tin về cô chính là sao con người này lại có thể như thế"...

Trước những lời chỉ trích dữ dội dành cho Han Ji Seong, một bộ phận khán giả cho rằng nên để cho người quá cố yên nghỉ, và đó là chuyện đã qua. Một người viết: "Đó là chuyện không may thôi, mong cô ấy an nghỉ".

Han Ji Seong khởi nghiệp với vai trò ca sĩ nhóm B.Dolls năm 2010, sau đó chuyển hướng sang đóng phim. Cô tham gia một số tác phẩm như Second to Last Love, Happy Sisters, One Punch...

Theo Ngôi sao