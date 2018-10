Mừng sinh nhật tuổi 40, Tuấn Hưng mạnh tay chi 7 tỷ đồng mua kim cương tự thưởng

Thay vì đón sinh nhật thật đơn giản bên gia đình, bạn bè như thường lệ, năm nay, Tuấn Hưng đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi mạnh tay chi số tiền lớn để tự thưởng nhân dịp sinh nhật tuổi 40. Cụ thể, trên trang cá nhân một người bạn của Tuấn Hưng đã đăng tải hình ảnh nam ca sĩ đi mua viên kim cương cỡ lớn, có trị giá 300.000 USD (tương đương 7 tỷ đồng). Được biết, viên kim cương này có số lượng cực kỳ giới hạn nên việc Tuấn Hưng sở hữu trong ngày sinh nhật là một may mắn lớn.

Bên cạnh đó, trên trang Facebook cá nhân, Tuấn Hưng cũng chia sẻ những món quà hàng hiệu đắt tiền do bà xã Thu Hương dành tặng. Chia sẻ về cảm xúc trong ngày sinh nhật tuổi 40, nam ca sĩ bày tỏ: "Hôm nay là 1 ngày đặc biệt hơn những ngày đặc biệt trong 40 năm tuổi đời và 20 năm theo nghề. Mình đã may mắn có đủ, cảm thấy đủ với những gì đang có. Đó chắc chắn là nỗ lực không ngừng của bản thân sau nhiều gian khổ, nhưng cũng là rất nhiều may mắn của Ơn Trên và tình thương yêu của gia đình bạn bè. Con đường mình chọn, không trải hoa hồng, đầy chông gai, nhưng mình không đi 1 mình vì lúc nào cũng có anh em bạn bè sát bên và cuộc đời nở hoa tình bạn đúng ở tuổi 40".

Anh sử dụng viên kim cương cơ lớn này làm hoa tai trong ngày sinh nhật.

Ngoài kim cương, Tuấn Hưng còn được bà xã tặng rất nhiều hàng hiệu đắt tiền.

Lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào của bà xã Thu Hương dành cho Tuấn Hưng.

