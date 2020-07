Mới 5 tuổi, con trai Tăng Thanh Hà đã ra dáng thanh niên khi vào bếp phụ mẹ nấu ăn

Mới đây, trên trang Instagram story, Tăng Thanh Hà đã khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi khoe khoảnh khắc cậu con trai Richard Nguyễn (5 tuổi) cùng mẹ vào bếp làm bánh cookie. Người đẹp còn đăng tải dòng trạng thái: "Someone is getting too excited for the cookie" (tạm dịch: Ai đó đang rất hào hứng với những chiếc bánh cookie).

Trong đoạn clip Tăng Thanh Hà, bé Richard Nguyễn đang lấy quạt cầm tay thổi vào khay bánh mới vừa ra lò. Có vẻ như con trai Tăng Thanh Hà đã rất hào hứng muốn những chiếc bánh nhanh nguội để còn được thưởng thức chúng luôn.

Con trai Tăng Thanh Hà dùng quạt thổi để bánh nhanh nguội.

Đây không phải lần đầu Tăng Thanh Hà khoe sở thích vào bếp của cậu con trai 5 tuổi. Gần đây nhất, Tăng Thanh Hà có đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Richard Nguyễn vào bếp phụ bà ngoại gói chả giò. Thậm chí, người đẹp còn chia sẻ rằng, con trai rất có tính kiên trì khi các bé khác đều bỏ đi chơi thì Richard vẫn cặm cụi ở lại gỡ bánh tráng giúp bà. Hành động chững chạc của cậu con trai 5 tuổi nhà Tăng Thanh Hà thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.



Richard Nguyễn kiên trì giúp bà ngoại gói bánh.





