Minh Tú bức xúc vì bị bêu xấu trên fanpage Hoa hậu Siêu quốc gia

Gần đây, thông tin người mẫu Minh Tú sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) nhận được sự quan tâm của công chúng. Người hâm mộ trong nước bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng cô sẽ ghi được dấu ấn tại cuộc thi năm nay.

Truyền thông cũng khá ưu ái Minh Tú khi gọi cô là một trong những ứng cử viên mạnh nhất. Hình ảnh của siêu mẫu 26 tuổi trên trang fanpage chính thức của cuộc thi nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực.

Nhiều khán gỉa quốc tế còn nhận ra đại diện Việt Nam từng giành ngôi Á quân tại Asia's Next Top Model 2017.

Minh Tú bày tỏ sự búc xúc khi bị tung ảnh khỏa thân trên trang fanpage của cuộc thi Miss Supranational.

Tuy nhiên, giữa làn sóng ủng hộ đại diện nước nhà trên trang fanpage, một số antifan (người ghét bỏ) Minh Tú cũng xuất hiện và để lại những bình luận không văn minh.

Đặc biệt, một antifan còn đăng tải lại hình ảnh khỏa thân trong quá khứ của Minh Tú nhằm bôi xấu cô ngay trên fanpage của Miss Supranational 2018.

Siêu mẫu 26 tuổi tỏ ra bức xúc khi phát hiện ra sự việc. Cô bày tỏ sự tức giận bằng bài đăng trên tài khoản cá nhân.

Cô cho rằng những người không ủng hộ cô có thể im lặng và không quan tâm đến hành trình dự thi sắp tới thay vì cố gắng làm xấu hình ảnh của đại diện Việt Nam.

"Không cần nghĩ cho tôi, nhưng hãy bỏ sự ích kỉ xuống để nghĩ cho đại cuộc vì dù gì Minh Tú cũng đại diện cho Việt Nam", Minh Tú viết. Người đẹp khẳng định đó là "hành vi đáng hổ thẹn".

Trước đó, Minh Tú được công bố sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài cùng nhiều người đẹp quốc tế tại Hoa hậu Siêu quốc gia thay cho Nguyễn Thị Ngọc Châu, người vừa chiến thắng cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018.

Minh Tú được đánh giá khá cao, thậm chí được xếp thứ 2 trong Top 20 người đẹp có tiềm năng giành vương miện nhất. Trang Missosology dự đoán cô sẽ trở thành Á hậu tại cuộc thi năm nay.

Chuyên trang về sắc đẹp Global Beauties cũng cho rằng Minh Tú có tiềm năng trở thành người giành ngôi vị cao trong cuộc thi diễn ra ở Ba Lan sắp tới.

Minh Tú là đại diện của Việt Nam tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia tại Ba Lan. Cô được đánh giá cao, dự đoán chiến thắng tại cuộc thi.

Minh Tú sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng 85-60-96.

Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và lọt top 6, đồng thời giành giải Siêu mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng. Thành tích trên giúp cô đủ điều kiện đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp ở tầm quốc tế.

Năm 2017 đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của Minh Tú khi cô trở thành Á quân cuộc thi Asia's Next Top Model 2017 và là huấn luyện viên The Face (Gương mặt thương hiệu). Mới đây, cô đảm nhận vai trò cố vấn trong chương trình thực tế Asia's Next Top Model 2018

Miss Supranational năm nay được tổ chức tại Ba Lan. Đại diện Việt Nam vào năm 2017 là Nguyễn Đình Khánh Phương nhưng cô dừng chân ở top 25.

Theo Zing