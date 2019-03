Minh tinh gợi cảm Hollywood bị giết dã man năm 26 tuổi

Sharon Tate sinh năm 1943 tại Dallas, Texas, Mỹ. Vì người cha làm việc trong quân đội, cả gia đình cô thường xuyên di chuyển giữa các thành phố. Sharon khó có bạn thân vì chuyển trường liên tục, riêng thời cấp 3, cô theo học ở ba ngôi trường.

Sharon mang tố chất ngôi sao từ khi còn nhỏ. Lúc 6 tháng tuổi, cô đoạt giải Miss Tiny Tot ở Dallas – một trong những danh hiệu nhan sắc thời kỳ đầu của Mỹ. Những năm tháng tuổi teen, cô tham gia thêm nhiều cuộc thi sắc đẹp khác. Nổi bật là năm 1959, người đẹp đoạt tới năm danh hiệu: Miss Frontier Days, Miss Richland, Miss Tri-Cities, Miss Water Follies và Miss Auto-Rama.

Sharon Tate sớm bộc lộ năng khiếu và hứng thú với công việc người mẫu. Cô chụp hình cho nhiều tạp chí và trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên trang bìa của Stars and Stripes, không lâu sau khi chuyển tới sống tại Italy năm 1961. Một năm sau, cô theo bố mẹ trở về Mỹ, góp mặt trong một số show truyền hình và bắt đầu nghề diễn bằng một vài vai phụ. Người đẹp thường xuất hiện trên các ấn phẩm báo chí với nhan sắc quyến rũ và thân hình gợi cảm. Cô từng thực hiện nhiều bức ảnh nude nghệ thuật.

Cánh cửa Hollywood rộng mở với Sharon Tate qua vai chính đầu tay trong Eye of the Devil (năm 1965).

Song tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của cô phải kể đến Valley of the Dolls. Màn trình diễn ấn tượng trong phim mang về cho cô đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng năm đó, đồng thời đưa Sharon Tate trở thành một trong các ngôi sao tiềm năng tại Hollywood.

The Fearless Vampire Killers thực hiện năm 1967 là tác phẩm se duyên cho Sharon Tate và Roman Polanski – đạo diễn kiêm bạn diễn của cô trong phim.

Khi quen Roman, Sharon vẫn đang hẹn hò với nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jay Sebring (trái). Chia tay trong hòa bình, Jay Sebring muốn chắc chắn tình cũ được hạnh phúc khi đến với đạo diễn gốc Ba Lan. Ba người duy trì tình bạn thân thiết và thường xuyên họp mặt, ăn tối.

Yêu nhau một thời gian ngắn, Sharon Tate và Roman Polanski kết hôn vào tháng 1/1968. Cuộc sống mặn nồng và hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ bỗng chốc bị phá tan bởi một bi kịch thảm khốc. Khi ấy, Sharon Tate 26 tuổi và đang mang thai 8 tháng rưỡi con trai đầu lòng.

Đêm 9/8/1969, Sharon Tate rủ Jay Sebring cùng ba người bạn khác tới nhà chơi, trong lúc ông xã đi quay phim ở London. Giữa đêm, đám sát nhân mang biệt hiệu "gia đình Manson" đột nhập căn nhà, tấn công Sharon cùng những người bạn. Minh tinh hoảng loạn van nài kẻ cầm đầu Charles Manson tha cho đứa con trong bụng nhưng vô ích. Những kẻ khát máu đoạt mạng cô bằng 16 nhát dao, rồi dùng máu của cô viết chữ "lợn" lên tường. Sáng hôm sau, thi thể của Sharon Tate được phát hiện trong trạng thái bị trói chung một dây thừng cùng bạn trai cũ Jay Sebring. Tổng cộng 7 người bị đoạt mạng.

Hai tháng sau, nhóm người Charles Manson bị bắt giữ và kết án chung thân. Ân hận về hành vi của mình, Linda Kasabian - một trong số đó đã đứng ra làm nhân chứng.

Cái chết của Sharon Tate, Jay Sebring cùng ba người bạn gây chấn động Hollywood và nước Mỹ. Nhiều ngôi sao đã tạm rời khỏi Los Angeles trong thời gian đó, một số khác cài đặt thiết bị an ninh đặc biệt tại nhà. Roman Polanski mang theo ám ảnh về cái chết của vợ con trong nhiều năm tháng sau này. Trong cuốn sách tưởng niệm 45 năm ngày mất của Sharon Tate - Sharon Tate Recollection, Roman viết: "Tôi không thể ngắm hoàng hôn, thăm những nơi cổ kính hay thưởng lãm những cảnh đẹp mà không tự nhắc bản thân, cô ấy yêu những điều này đến mức nào. Chỉ bằng những cách như vậy, tôi mới giữ được niềm tin, cô ấy luôn bên tôi đến khi tôi chết đi".

50 năm sau ngày mất của Sharon Tate, hình ảnh của minh tinh sẽ trở lại trên màn bạc Hollywood, qua hai phần hóa thân của Hilary Duff (trái) trong The Hauting of Sharon Tate (chiếu ngày 5/4) và Margot Robbie (phải) trong Once Upon A Time In Hollywood (chiếu ngày 26/7). Cả hai bộ phim này đều đề cập tới vụ thảm sát tại nhà của Sharon Tate.

Theo Ngôi sao