Minh Tiệp phẫn nộ thay cho các chị em khi thấy Lâm Vinh Hải nói xấu vợ cũ

Vừa qua, Lâm Vinh Hải gây bất ngờ khi trong cuộc nói chuyện với fan đã thẳng thừng tuyên bố: "Nếu biết trước đã không lấy người như vợ cũ". Câu nói này khiến nhiều người bức xúc thay Lý Phương Châu và dành cho Lâm Vinh Hải những lời chê trách nặng nề.

Mới đây, nam diễn viên Minh Tiệp chia sẻ tâm trạng bức xúc khi chứng kiến cách cư xử của quán quân So you think you can dance. Anh cho biết, là đàn ông thì dù vợ có sai thế nào cũng nên âm thầm cư xử chứ không nên nói xấu vợ với người khác.

Minh Tiệp phẫn nộ cho các chị em khi thấy Lâm Vinh Hải nói xấu vợ cũ.

"Với một thằng đàn ông, thì dù vợ có sai hay như thế nào thì cũng nên âm thầm mà xử hay tự xử, khi đã lấy là phải có trách nhiệm trước những quyết định của mình. Nói sau lưng người khác đã là đàn bà rồi, chưa nói là đi nói xấu vợ với truyền thông. Đối với mình thì thậm chí kể cả những bạn gái cũ cũng luôn là những người không chê trách được điều gì, và thậm chí bây giờ họ là những người bạn". Nam diễn viên nói thêm: "Không biết thằng em này là ai, nhưng thấy vợ đọc xong mình cũng thấy bức xúc cho chị em."

Minh Tiệp là diễn viên nổi tiếng phía Bắc, anh từng có nhiều cuộc tình trước khi kết hôn. Tuy vậy, sau khi lấy vợ là người đẹp Hoa hậu Việt Nam, Minh Tiệp trở thành người đàn ông có trách nhiệm, anh hết lời yêu thương vợ con và chỉ dành thời gian cho gia đình.

