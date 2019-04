Minh Như bị loại khỏi American Idol: Tự đánh mất cơ hội vì lý do không ngờ

Trải qua chặng đường cam go với những tiết mục vô cùng ấn tượng, nhưng cuối cùng giọng ca Việt – Trần Minh Như (Myra Tran) đã phải khép lại giấc mơ chinh phục American Idol 2019 trong tiếc nuối.

Theo đó, bước vào phần thi “Showcase Round & Final Judgment” (Top 40), Minh Như đã thể hiện ca khúc "How Far I'll Go" - nhạc phim hoạt hình Moana trước sự cổ vũ của hàng trăm khán giả.

Dù có phần thi khá tốt, tuy nhiên Minh Như phải dừng chân tại cuộc thi. Giám khảo Lionel Richie nhận xét: "Bạn chưa thể hiện được 100% năng lực mình có. Rất tiếc, bạn không thể đi tiếp". Các giám khảo đã ôm động viên Minh Như và mong cô không nản chí.

Ngay khi nhận kết quả, Minh Như đã bật khóc và thừa nhận: “Đây là cơ hội tuyệt vời nhất mà em từng có được. Em đã không hát thật hay. Và giờ thì giấc mơ American Idol đã khép lại”.

Tuy không thể chạm tay đến ngôi vị Quán quân American Idol nhưng những gì mà Quán quân "Nhân tố bí ẩn 2016" làm được chắc chắn không chỉ khiến cô tự hào mà khán giả nơi quê nhà cũng vậy.

Minh Như bật khóc nức nở khi phải khép lại giấc mơ chinh phục American Idol.

Chia buồn với Minh Như, ca sĩ Hoàng Bách cũng giành cho giọng ca 19 tuổi những lời khen “có cánh”. Nam ca sĩ bày tỏ: “Thực sự, Minh Như là một trường hợp hiếm có của Việt Nam! Bởi, trước nay sự hòa nhập của âm nhạc Việt Nam với quốc tế chưa nhiều. Nhất là với nhạc Pop, thì các giọng ca Việt vẫn khó “chen chân” vào một vị trí nào đó trong làng nhạc Pop quốc tế. Vậy nên, việc Minh Như lọt được vào Top 40 American Idol thực sự không hề đơn giản”.

“Mọi người vẫn nói, nổi tiếng ở đâu thì không biết tài năng thế nào. Nhưng, một khi đã nổi tiếng ở Mỹ, thì chắc chắn bạn phải là một người rất tài năng. Tất nhiên, Top 40 American Idol cũng chưa phải là thành tích quá “ghê gớm” trong âm nhạc Mỹ. Tuy nhiên, với một cô bé trải qua hầu hết thời gian ở Việt Nam, mới qua Mỹ chưa lâu, mà chinh phục được khán giả quốc tế để trải qua một hành trình khá dài tại American Idol, thực sự điều rất đáng hoan nghênh, khích lệ”, Hoàng Bách nói thêm.

Hoàng Bách cũng chỉ ra rằng, việc Minh Như phải dừng chân ở Top 40 là kết quả “có thể hiểu được”. Tác giả “Mình già đi cùng nhau” lý giải: “Thứ nhất, nhân tài ở Mỹ cực nhiều. Đơn giản, bạn có thể đi ngoài đường phố nước Mỹ, và nghe những người hát Rap, Opera, A&B, hay chơi nhạc cụ rất hay. Đây cũng là lý do vì sao âm nhạc Mỹ ảnh hưởng tới toàn thế giới.

Thứ hai, việc phát âm tiếng Anh không như ngôn ngữ thứ nhất là một bất lợi lớn với bất cứ ai làm việc ở đất nước này”.

Thứ ba, việc phô diễn nốt cao, yếu tố kỹ thuật có thể rất tốt trong âm nhạc, nhưng nó là “con dao hai lưỡi”. Bởi, đây là thứ “gia vị” mạnh! Nếu một người khéo léo, từng va chạm và có nhiều kinh nghiệm trong nghề, họ sẽ biết đó là thứ không được mang ra thường xuyên.

Bản chất của âm nhạc là đi vào cảm xúc, trái tim người nghe. Khi khán giả biết mình có nội lực, thì họ sẽ mong chờ những điều cao hơn. Và, điều cao nhất trong âm nhạc chính là cảm xúc, chứ không phải là kỹ thuật. Còn nói về kỹ thuật, khoe giọng khủng, lắt léo thì âm nhạc Mỹ là số 1. Thế nên, khán giả quốc tế sẽ rất ngạc nhiên khi nghe một cô gái châu Á có thể hát được như vậy. Nhưng, chỉ ấn tượng một vài lần ban đầu, còn cứ phô diễn mãi thì sẽ không ổn”.

Hoàng Bách đánh giá, thành tích của Minh Như tại American Idol là điều rất đáng hoan nghênh, khích lệ.

Với phần thi này, Hoàng Bách cũng chỉ ra một điểm mạnh mà bản thân Minh Như chưa biết tận dụng. “Nhìn tổng quan, có thể thấy thấy, cách Minh Như xử lý ca khúc này khá tốt, nhất là những đoạn đầu rất tình cảm và có chất riêng. Nhưng, Như đã không chú trọng nhấn vào cảm xúc, mà cố gắng muốn lấy điểm ở câu kết. Điều này thật sự hơi đáng tiếc!”.

Nhìn lại hành trình của Minh Như tại American Idol, Hoàng Bách đánh giá: “Rõ ràng, vòng này Minh Như làm không tốt bằng những lần trước. Với ca khúc ‘How Far I'll Go’ bạn ấy chỉ cố gắng làm khó câu cuối, nhưng so với những bài trước đó mà Như thể hiện, thì đây không phải là bài khó hơn. Nhưng, một khi đã đặt sự chú ý vào chất giọng nội lực, và lần sau cũng muốn “ghi điểm” bằng cách tương tự thì bạn phải làm tốt hơn”.

Minh Như là cái tên "gây sốt" ngay từ vòng thử giọng cuộc thi. Phần thi One Night Only của Minh Như trước bộ ba giám khảo Lionel Richie, Katy Perry, Luke Bryan ở vòng thử giọng khiến giám khảo ngỡ ngàng bởi giọng hát nội lực. Tiếp đó, trong vòng thi Hollywood week, Minh Như tiếp tục nhận lời khen, đánh bại nhiều đối thủ để giành vé đi tiếp. Các phần thi của cô gái trẻ đều có lượng views nằm trong top.

