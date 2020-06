Minh Hằng nói về bộ ảnh nude ở tuổi 33

Vừa qua, Minh Hằng tung ra bộ ảnh nude nhằm kỷ niệm tuổi 33. Bộ ảnh lập tức gây chú ý và bàn tán trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi rằng bộ hình khá nghệ thuật, nhiều ý kiến cũng nhận xét đây là lần đầu tiên Minh Hằng táo bạo đến vậy. Chỉ trong ít giờ đăng tải, bộ hình nhận tương tác lớn với nhiều bình luận khác nhau.

“Bộ hình táo bạo quá, lần đầu tiên thấy Minh Hằng chụp nude”, “Đẹp và theo hướng nghệ thuật”, “Bộ hình có vẻ hơi sexy quá”, khán giả bình luận.

Chia sẻ với Zing, nữ ca sĩ cho biết: “Bộ hình được ê-kíp thực hiện từ 8h tới khoảng 21h. Bộ hình đó make up nhạt, ít phải thay đồ nên chủ yếu thời gian dành cho việc tạo dáng, chụp hình. Tôi phải đóng kín cửa, dù lúc đó các bạn fan đang ở ngoài đợi để chuẩn bị gửi quà, chúc mừng sinh nhật”.

Minh Hằng cho biết cô chụp hình để đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp.

Một số ý kiến cũng cho rằng nữ ca sĩ muốn đánh bóng tên tuổi, đặc biệt sau bức thư nặc danh mà Minh Hằng đăng tải tối 25/6 với nội dung tố cô cướp chồng. Về vấn đề này, cô khẳng định bản thân không làm thì không lo sợ.



“Tôi nghĩ khán giả hiện giờ thông minh lắm, họ hiểu đâu là đánh bóng tên tuổi. Đến thời điểm này, khi có những phẩm ít người dám đi theo, tôi nghĩ mình không cần phải làm như thế để đánh bóng tên tuổi. Với những người muốn tin họ vẫn sẽ tin vào điều đó. Nếu mình cứ đính chính với những người như thế, đính chính hoài cũng không được. Tôi đã đủ lớn để có thể hiểu được đó”, Minh Hằng cho biết.

Nữ diễn viên sinh năm 1987 tâm sự hiện tại cô không muốn làm những việc an toàn, nhàm chán.

Theo nữ diễn viên Thoát ế, đây cũng là bộ ảnh đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp của cô. “Diễn viên là lĩnh vực tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Thế nhưng, tôi lại nhận quá nhiều may mắn từ đó. Do đó, Minh Hằng của hiện giờ sẽ không còn an toàn mà bứt phá hơn, dám làm những điều mình muốn”, Minh Hằng nhấn mạnh.

Diễn viên Kẻ săn tin giải thích thêm: “Trước khi lên concept, tôi nghĩ muốn chụp bộ hình nào đó để làm kỷ niệm. Rồi tôi thấy thanh xuân của mỗi người con gái chính là cơ thể. Tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân ở thời điểm mà tôi nghĩ chín muồi cả bên trong lẫn bên ngoài".



“Hơn nữa, tôi muốn phát triển hơn ở điện ảnh, đó là lý do thời gian qua tôi đầu tư cho việc sản xuất phim. Đó là cả quá trình tôi đầu tư, học hỏi, thậm chí viết kịch bản, vào vai nhà báo, diễn cảnh hành động nguy hiểm... Đây là thời gian tôi cảm thấy chín muồi để có thể quán xuyến và tự lo mọi khâu”, cô nói thêm.

Theo Zing